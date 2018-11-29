Экономика
Совместная работа России и Китая в освоении нефти и газа в Арктике и на Дальнем Востоке может стать новой точкой развития сотрудничества двух стран, считает глава «Роснефти» Игорь Сечин. Об этом он заявил, выступая на Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме.
RT на русскомвчера в 21:06
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Сечин призвал к совместному с Китаем освоению нефти и газа в Арктике
Комсомольская правдавчера в 21:57
Игорь Сечин назвал угрозу торговых войн стимулом для сотрудничества с Китаем
Коммерсантъвчера в 21:37
Сечин заявил о выходе энергетического российско-китайского сотрудничества на беспрецедентный уровень
Московский Комсомолецвчера в 21:32
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 06:29, Ашберн
Энергетика
Минэнерго отметило восстановление уровня прибыльности АЗС
«Изменения налоговых и макро условий с 2014 года привели к росту цен, но из-за снижения внешних цен в ноябре 2018 года уровень общей маржинальности восстановился»,— отмечает господин Сорокин.
Обновлено в 06:14
Энергетика
Нефть подешевела до уровня октября 2017 года
Стоимость февральских фьючерсов североморской Brent краткосрочно опустилась ниже отметки в $58 за баррель, минимальная зафиксированная цена составила $57,78.
Обновлено в 06:19
Финансы
Фондовые индексы США выросли в среду на заявлениях главы ФРС Пауэлла
Американский рынок акций завершил торги в среду уверенным ростом на фоне выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, тон которого показался инвесторам более "голубиным", чем ранее.
Обновлено в 06:05
Экономика
Правительство не планирует увеличивать штрафы для интернет-компаний
Правительство не собирается увеличивать штрафы для интернет-компаний в случае несоблюдения российского законодательства, сообщил вице-премьер Максим Акимов.
Обновлено в 05:05
Экономика
Счетная палата указала на риски срыва ФЦП по охране Байкала
Обновлено в 06:21
Экономика
Глава Unilever Пол Полман объявил об уходе из компании
Главный исполнительный директор британо-нидерландской компании Unilever, специализирующийся на производстве продуктов и бытовой химии, Пол Полман покидает свой пост, который занимал почти десять лет.
Обновлено в 06:21
Экономика
АвтоВАЗ и Renault-Nissan-Mitsubishi подали заявку на СПИК
ПАО "АвтоВАЗ" совместно с альянсом Renault-Nissan-Mitsubishi подали заявку на заключение специнвестконтракта (СПИК), намерены вложить 70 млрд руб. в развитие и модернизацию производства автомобилей Lada, Renault, Nissan и Mitsubishi.
Обновлено в 05:31
Экономика
Правительство одобрило основные направления развития финансового рынка
Проект основных направлений развития финансового рынка представила в ходе заседания глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
Обновлено в 05:56
Экономика
Сбербанк отчитался о спасении от хакеров ₽32 млрд вкладчиков
В банке сообщили, что только с начала 2018 года система фрод-мониторинга не дала мошенникам вывести со счетов вкладчиков 32 млрд руб.
Обновлено в 05:39
Экономика
В ЦБ рассказали о дефиците оборудования для защиты биометрии россиян
Сычев позже рассказал, что ЦБ и ФСБ в настоящее время разрабатывают для банков варианты решения проблемы соответствия установленным требованиям к защите биометрических персональных данных.
Обновлено в 04:58
Экономика
В Подмосковье планируют ввести субсидии для новых производств
Субсидирование запуска в промышленное производство новых разработок входит в планы правительства Московской области в 2019 году.
Обновлено в 05:35
Экономика
ВЭБ поможет улучшить городскую среду в Приморье
В рамках рабочей встречи во Владивостоке администрация Приморского края заключила соглашение о сотрудничестве с Государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ.
Обновлено в 05:51
Экономика
МЭР спрогнозировал рост доходов россиян до 2036 года
По оценке министерства, рост реальных располагаемых денежных доходов населения будет постепенно ускоряться и в среднем составит 2% в 2019–2024 годах, 2,5% в 2025–2030 годах, а в 2031–2036 годах увеличится до 2,7%.
Обновлено в 04:57
Экономика
Бюджет Омской области приняли с профицитом в 3,8 миллиарда рублей
В результате профицит бюджета вырос до 3,8 миллиарда рублей. Впрочем, превышение доходов над расходами носит временный характер.
Обновлено в 06:17
Финансы
Рубль на открытии торгов растет к доллару и евро
На открытии торгов рубль растет по отношению к доллару и евро. Об этом говорят данные торгов на Московской бирже.
Обновлено в 03:45