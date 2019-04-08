Энергетика
Сечин предложил свой вариант регулирования рынка топливаNews.ru 05:02
Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что решение о продлении на три месяца соглашения по сдерживанию цен на моторное топливо не обсуждалось с нефтяными компаниями. В то же время, по словам топ-менеджера, именно на них переложены потери в связи с ситуацией на рынке.
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Транспорт
Работу московских аэропортов ограничат из-за репетиций парада Победы
В Москве работа аэропортов будет временно ограничена по причине подготовки воздушной части парада Победы и репетиций военной авиации.
Обновлено в 02:28
Происшествия
В работе приложения «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
В работе мобильного приложения "Сбербанк Онлайн" произошел сбой, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.
Обновлено в 04:51
Происшествия
Суд изъял имущество Александра Шестуна на 10 млрд рублей
Обновлено в 08:24
Общество
В России предложили ввести норму учебной нагрузки для школьников
Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) выступили с предложением разработать максимальную суточную норму учебной нагрузки для школьников.
Обновлено в 02:59
Политика
Губернатор Одесской области отказался покидать пост по указу Порошенко
Председатель Одесской областной администрации Максим Степанов отказался уйти в отставку, несмотря на соответствующий указ президента Украины.
Обновлено в 07:27
Политика
В Кремле оценили готовность Зеленского встретиться с Путиным
Ранее кандидат в президенты Украины Зеленский заявил, что если станет главой государства, то попытается договориться с Москвой о скорейшем прекращении огня в Донбассе.
Обновлено в 08:00
Транспорт
Тарифы на проезд по платным дорогам вырастут с 15 апреля
Госкомпания "Автодор" с 15 апреля на платных участках дорог М-3 "Украина", М-4 "Дон" и М-11 "Москва - Санкт-Петербург" проиндексирует тарифы на проезд на размер инфляции.
Обновлено в 06:58
Культура
Кикабидзе рассказал, почему не приедет на похороны Данелии
Обновлено в 06:11
Здоровье
В России назвали условия оказания медпомощи отравленному в Эймсбери Роули
Отравленному в Эймсбери британцу Чарли Роули могут оказать помощь при обращении в Минздрав РФ или в токсикологический центр института имени Склифосовского, сказал РИА Новости главный внештатный токсиколог Минздрава РФ Юрий Остапенко.
Обновлено в 08:16
Общество
Суд отпустил Серебренникова из-под домашнего ареста
4. Освободить режиссера призывали Кобзон, Оксимирон, Кейт Бланшетт и Изабель Юппер Серебренников находился под домашним арестом с августа 2017 года.
Обновлено в 07:48
Армия и оружие
ИГ опубликовало видео с телами российских военных
Новостное агентство Amaq, публикующее новости, связанные с радикальной исламистской группировкой «Исламское государство» (запрещена в России по решению Верховного суда), выложило в сеть видеоролик, на котором якобы запечатлены тела погибших в Сирии российских военных.
Обновлено в 01:21
Экономика
В России для автомобилистов хотят ввести два новых налога
Возможное появление экологического налога для автомобилистов специалисты связали с тем, что ранее в Минтрансе РФ рассматривали возможность заменить транспортный налог экологическим.
Обновлено в 01:09
Армия и оружие
В Севастополе оценили опасность новой украинской ракеты
Со слов вице-спикера парламента Севастополя Александра Кулагина, городу не стоит опасаться ракетного удара со стороны Украины, так как у него имеется надежная защита, а "на каждую ракету найдется противоракета", передает РИА Новости.
Обновлено в 05:08
Шоу-бизнес
Дмитрий Песков поддержал Татьяну Навку на премьере шоу «15 лет успеха»
В новом представлении "15 лет успеха" задействованы звезды, которые уже много лет работают бок о бок с Авербухом: Татьяна Навка и Роман Костомаров, Максим Маринин, Оксана Домнина и Максим Шабалин, Алексей Тихонов, Маргарита Дробязко, Повилас Ванагас, Албена Денкова, Максим Ставиский, Владимир Беседин, Алексей Полищук и многие другие звезды.
Обновлено вчера в 15:00
Политика
Глава Хакасии подал иск о защите чести к пресс-секретарю «Роснефти»
Губернатор Хакасии Валентин Коновалов подал к пресс-секретарю «Роснефти» Михаилу Леонтьеву иск о защите чести и достоинства, заявили «Интерфаксу» в пресс-службе правительства республики.
Обновлено в 06:32
Общество
В ПФР рассказали, как узнать полный размер пенсии
В ПФР рассказали, как работающие пенсионеры могут узнать полный размер будущей пенсии в случае увольнения.
Обновлено вчера в 05:49
Политика
Порошенко согласился на предложенную Зеленским дату дебатов
3 апреля Зеленский вызвал Порошенко на дебаты и предложил провести их на стадионе «Олимпийский» при полных трибунах.
Обновлено в 07:48
Кино
Умерла актриса из «бондианы» Надя Регин
Сербская актриса Надя Регин, игравшая в бондиане умерла, в возрасте 87 лет. Об этом сообщили в официальном Twitter-аккаунте киносаги.
Обновлено в 08:28
Спорт
Российская фигуристка дисквалифицирована на один год за допинг
Обновлено в 07:42
Политика
Германия убеждает ПАСЕ отменить санкции против России
Германия и раньше не скрывала своего отношения к санкциям против России, а накануне сессии это превратилось в настоящую целенаправленную кампанию.
Обновлено в 04:56
Политика
Лукашенко назвал возможного победителя выборов на Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что действующий украинский лидер Пётр Порошенко станет победителем выборов главы государства на Украине.
Обновлено в 07:31
Кино
В Доме кино простились с Алексеем Булдаковым
Церемония прощания с народным артистом России Алексеем Булдаковым прошла в понедельник в столичном Доме кино.
Обновлено в 08:08
Происшествия
В Петербурге погибла женщина из-за прорыва трубы с кипятком
В Санкт-Петербурге из-за прорыва трубы с кипятком в многоквартирном доме на 2-й Комсомольской улице погибла женщина, пишет в понедельник, 8 апреля, портал 78.ru.
Обновлено в 00:26
Шоу-бизнес
Марат Башаров после развода отписал бывшей жене квартиру
После громкого заявления жены Марат Башаров попытался спасти семью. В начале марта он прилетел в Таиланд, где отдыхали его жена и сын.
Обновлено в 07:28
Политика
Умер бывший член ЦИК Василий Лихачёв
Обновлено в 03:21
Политика
Опубликован третий выпуск «Рейтинга травли» медиаперсон
Обновлено в 04:48
Экономика
Игорь Чайка создаст в Москве новый бизнес на миллиарды рублей
В 2019 году компании намерены создать совместное предприятие по выпуску стрелочных переводов, рассказал Forbes совладелец БЭТ Игорь Чайка.
Обновлено в 02:01
Происшествия
Защита Мамаева обжаловала продление ареста футболиста
Обновлено в 08:00