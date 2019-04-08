Энергетика

Сечин предложил свой вариант регулирования рынка топливаNews.ru 05:02

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что решение о продлении на три месяца соглашения по сдерживанию цен на моторное топливо не обсуждалось с нефтяными компаниями. В то же время, по словам топ-менеджера, именно на них переложены потери в связи с ситуацией на рынке.
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Сечин раскритиковал подход правительства к управлению топливным рынком

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Сечин раскритиковал меры правительства по поддержке нефтяников из-за сдерживания цен на бензин

Дождь05:29

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Коммерсантъ05:25

Сечин предложил свой вариант регулирования рынка топлива

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Сечин предложил правительству свой способ регулирования топливного рынка

РБК04:39

Сечин предложил альтернативный вариант регулирования топливного рынка

Интерфакс - Россия04:13

Сечин нашел альтернативный путь для регулирования цен на топливо

Телеканал 360°05:29
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Транспорт

Работу московских аэропортов ограничат из-за репетиций парада Победы

В Москве работа аэропортов будет временно ограничена по причине подготовки воздушной части парада Победы и репетиций военной авиации.
Обновлено в 02:28
Происшествия

В работе приложения «Сбербанк Онлайн» произошел сбой

В работе мобильного приложения "Сбербанк Онлайн" произошел сбой, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.
Обновлено в 04:51
Происшествия

Суд изъял имущество Александра Шестуна на 10 млрд рублей

Обновлено в 08:24
Общество

В России предложили ввести норму учебной нагрузки для школьников

Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) выступили с предложением разработать максимальную суточную норму учебной нагрузки для школьников.
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Политика

Губернатор Одесской области отказался покидать пост по указу Порошенко

Председатель Одесской областной администрации Максим Степанов отказался уйти в отставку, несмотря на соответствующий указ президента Украины.
Обновлено в 07:27
Политика

В Кремле оценили готовность Зеленского встретиться с Путиным

Ранее кандидат в президенты Украины Зеленский заявил, что если станет главой государства, то попытается договориться с Москвой о скорейшем прекращении огня в Донбассе.
Обновлено в 08:00
Транспорт

Тарифы на проезд по платным дорогам вырастут с 15 апреля

Госкомпания "Автодор" с 15 апреля на платных участках дорог М-3 "Украина", М-4 "Дон" и М-11 "Москва - Санкт-Петербург" проиндексирует тарифы на проезд на размер инфляции.
Обновлено в 06:58
Культура

Кикабидзе рассказал, почему не приедет на похороны Данелии

Обновлено в 06:11
Здоровье

В России назвали условия оказания медпомощи отравленному в Эймсбери Роули

Отравленному в Эймсбери британцу Чарли Роули могут оказать помощь при обращении в Минздрав РФ или в токсикологический центр института имени Склифосовского, сказал РИА Новости главный внештатный токсиколог Минздрава РФ Юрий Остапенко.
Обновлено в 08:16
Общество

Суд отпустил Серебренникова из-под домашнего ареста

4. Освободить режиссера призывали Кобзон, Оксимирон, Кейт Бланшетт и Изабель Юппер Серебренников находился под домашним арестом с августа 2017 года.
Обновлено в 07:48
Армия и оружие

Корабли ЧФ выведены на дежурство из-за учений НАТО в Чёрном море

Обновлено в 04:33
Армия и оружие

ИГ опубликовало видео с телами российских военных

Новостное агентство Amaq, публикующее новости, связанные с радикальной исламистской группировкой «Исламское государство» (запрещена в России по решению Верховного суда), выложило в сеть видеоролик, на котором якобы запечатлены тела погибших в Сирии российских военных.
Обновлено в 01:21
Экономика

В России для автомобилистов хотят ввести два новых налога

Возможное появление экологического налога для автомобилистов специалисты связали с тем, что ранее в Минтрансе РФ рассматривали возможность заменить транспортный налог экологическим.
Обновлено в 01:09
Армия и оружие

В Севастополе оценили опасность новой украинской ракеты

Со слов вице-спикера парламента Севастополя Александра Кулагина, городу не стоит опасаться ракетного удара со стороны Украины, так как у него имеется надежная защита, а "на каждую ракету найдется противоракета", передает РИА Новости.
Обновлено в 05:08
Шоу-бизнес

Дмитрий Песков поддержал Татьяну Навку на премьере шоу «15 лет успеха»

В новом представлении "15 лет успеха" задействованы звезды, которые уже много лет работают бок о бок с Авербухом: Татьяна Навка и Роман Костомаров, Максим Маринин, Оксана Домнина и Максим Шабалин, Алексей Тихонов, Маргарита Дробязко, Повилас Ванагас, Албена Денкова, Максим Ставиский, Владимир Беседин, Алексей Полищук и многие другие звезды.
Обновлено вчера в 15:00
Политика

Глава Хакасии подал иск о защите чести к пресс-секретарю «Роснефти»

Губернатор Хакасии Валентин Коновалов подал к пресс-секретарю «Роснефти» Михаилу Леонтьеву иск о защите чести и достоинства, заявили «Интерфаксу» в пресс-службе правительства республики.
Обновлено в 06:32
Общество

В ПФР рассказали, как узнать полный размер пенсии

В ПФР рассказали, как работающие пенсионеры могут узнать полный размер будущей пенсии в случае увольнения.
Обновлено вчера в 05:49
Политика

Порошенко согласился на предложенную Зеленским дату дебатов

3 апреля Зеленский вызвал Порошенко на дебаты и предложил провести их на стадионе «Олимпийский» при полных трибунах.
Обновлено в 07:48
Кино

Умерла актриса из «бондианы» Надя Регин

Сербская актриса Надя Регин, игравшая в бондиане умерла, в возрасте 87 лет. Об этом сообщили в официальном Twitter-аккаунте киносаги.
Обновлено в 08:28
Спорт

Российская фигуристка дисквалифицирована на один год за допинг

Обновлено в 07:42
Политика

Германия убеждает ПАСЕ отменить санкции против России

Германия и раньше не скрывала своего отношения к санкциям против России, а накануне сессии это превратилось в настоящую целенаправленную кампанию.
Обновлено в 04:56
Политика

Лукашенко назвал возможного победителя выборов на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что действующий украинский лидер Пётр Порошенко станет победителем выборов главы государства на Украине.
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Кино

В Доме кино простились с Алексеем Булдаковым

Церемония прощания с народным артистом России Алексеем Булдаковым прошла в понедельник в столичном Доме кино.
Обновлено в 08:08
Происшествия

Самолет вернулся в аэропорт Симферополя из-за больного пассажира

Обновлено в 08:34
Происшествия

В Петербурге погибла женщина из-за прорыва трубы с кипятком

В Санкт-Петербурге из-за прорыва трубы с кипятком в многоквартирном доме на 2-й Комсомольской улице погибла женщина, пишет в понедельник, 8 апреля, портал 78.ru.
Обновлено в 00:26
Шоу-бизнес

Марат Башаров после развода отписал бывшей жене квартиру

После громкого заявления жены Марат Башаров попытался спасти семью. В начале марта он прилетел в Таиланд, где отдыхали его жена и сын.
Обновлено в 07:28
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Умер бывший член ЦИК Василий Лихачёв

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Опубликован третий выпуск «Рейтинга травли» медиаперсон

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Экономика

Игорь Чайка создаст в Москве новый бизнес на миллиарды рублей

В 2019 году компании намерены создать совместное предприятие по выпуску стрелочных переводов, рассказал Forbes совладелец БЭТ Игорь Чайка.
Обновлено в 02:01
Происшествия

Защита Мамаева обжаловала продление ареста футболиста

Обновлено в 08:00
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Игорь Иванович Сечин
Российский государственный деятель и топ-менеджер, главный исполнительный директор нефтегазовой компании ПАО «НК „Роснефть“». Ранее заместитель руководителя администрации Президента России, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации.
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