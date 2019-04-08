Сечин предложил свой вариант регулирования рынка топливаNews.ru вчера в 05:02

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что решение о продлении на три месяца соглашения по сдерживанию цен на моторное топливо не обсуждалось с нефтяными компаниями. В то же время, по словам топ-менеджера, именно на них переложены потери в связи с ситуацией на рынке.

Политика Глава Хакасии подал иск на обозвавшего его Михаила Леонтьева Глава Хакасии Валентин Коновалов подал иск о защите чести и достоинства к пресс-секретарю «Роснефти», журналисту Михаилу Леонтьеву, обозвавшему его «дебилом» в федеральном радиоэфире — карточка дела опубликована на сайте Абаканского городского суда.

Происшествия Выжившие моряки рассказали о гибели подлодки «Комсомолец» Торжественно-траурные мероприятия, посвященные 30-й годовщине гибели атомной подводной лодки 3-го поколения «Комсомолец» в Норвежском море, проходят в России 7 апреля.

Политика США предложили ввести новые пошлины на ряд товаров из Евросоюза США рассматривают возможность введения новых пошлин на товары из Евросоюза в качестве ответной меры на субсидирование ЕС своей авиапромышленности.

Авто УАЗ рассказал об оригинальном «растянутом» пикапе Колесную база пикапа растянули на 650 миллиметров, задние рессоры усилили (к ним добавили добавив по одному коренному листу), "колпак" кабины заново изготовили из пластика.

Общество Серебренникова отпустили из-под домашнего ареста Мосгорсуд отпустил режиссера Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Общество Актриса Эллисон Мэк признала, что вербовала женщин в секс-культ Мэк за деньги заманивала в секту женщин, которых потом эксплуатировали в качестве секс-рабынь.

Общество Мощный снегопад нарушил работу аэропортов в Канаде Мощный снегопад обрушился на восток Канады. Удар стихии пришелся на провинции Нью-Брансуик и Новая Шотландия.

Политика Путин поговорит с лидерами стран Скандинавии Владимир Путин встретится с лидерами стран Скандинавии на Арктическом форуме в Санкт-Петербурге, сообщили в Кремле 8 апреля.

Политика В ФСБ зафиксировали двукратный рост числа коррумпированных сотрудников Число выявленных коррумпированных сотрудников ФСБ выросло за год вдвое, говорится в поступившем в Совет Федерации докладе генпрокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в РФ в 2018 году.

Экономика Новые налоги для водителей принудят их отказываться от автомобилей Возможное появление нового налога — огромная нагрузка, которая может вынудить водителей отказываться от автомобилей.

Энергетика Нефтяники пожаловались Медведеву на ограничения по старым трубам Запрет на использование бывших в употреблении труб, введенный Росприроднадзором, ведет к большим дополнительным расходам и грозит повышением аварийности, заявляют нефтяники, пишет газета «Коммерсантъ».

Политика На Украине предложили перейти от декоммунизации к дерусификации Глава украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович озвучил предложение продолжить кампанию по декоммунизации кампанией по дерусификации.

Общество Россиян предупредили о фантомной икре Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области предупредило еще о пяти предприятиях-фантомах, продающих фальшивую икру.

Экономика В 2018 году создатель Twitter получил зарплату в размере 140 центов Зарплата исполнительного директора компании Twitter Джека Дорси составила в 2018 году 140 центов (около 90 рублей), сообщает во вторник агентство Bloomberg.

Общество Эксперты заявили о риске роста бедности среди предпенсионеров Есть риск, что уровень бедности в этой категории вырастет с нынешних 4,2% до 7,3% к 2028 году.

Происшествия Жительница Приамурья покормила медведя с рук и попала в больницу На одной из баз отдыха Благовещенска женщина 1991 года рождения попыталась покормить медведя с рук через прутья металлической клетки, сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) по Амурской области.

Кино Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище Народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Происшествия Арестован руководитель крупнейшего подрядчика РЖД по ремонту вагонов В пятницу, 5 апреля, суд на два месяца арестовал гендиректора АО «Вагонная ремонтная компания-2» Антона Самойлова, сообщили РБК два собеседника в правоохранительных органах.

Общество Из-за загрязнения Тургояка почистят ряды чиновников В минувшие выходные на Тургояк с инспекцией приезжал Сергей Лихачёв Загрязнение озера Тургояк может стать причиной увольнений чиновников, отвечающих за особо охраняемую территорию.

Шоу-бизнес Дочь Владимира Винокура подала на развод с мужем Главная балерина «Большого» Анастасия Винокур вместе с мужем принесла в суд заявление о разводе.

Политика Иран объявил армию США террористической организацией Высший совет национальной безопасности Ирана внес в свой список террористических организаций Вооруженные силы США, сообщает телеканал "Пресс ТВ".

Футбол Румынский арбитр сделал предложение коллеге прямо на поле Перед началом матча 4-й румынской лиги между клубами «Орадя» и «Диосиг» ассистент арбитра Мариуш Матица сделал предложение своей девушке Гьорги Думе, которая также работала на игре в качестве лайнсмена.

Армия и оружие В России завершили изготовление второго комплекта С-400 для Китая Предприятия оборонно-промышленного комплекса РФ завершили изготовление второго полкового комплекта зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф», предназначенных для экспорта в Китай.