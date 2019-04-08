Энергетика
Сечин предложил свой вариант регулирования рынка топливаNews.ru вчера в 05:02
Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что решение о продлении на три месяца соглашения по сдерживанию цен на моторное топливо не обсуждалось с нефтяными компаниями. В то же время, по словам топ-менеджера, именно на них переложены потери в связи с ситуацией на рынке.
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Сечин предложил альтернативный вариант регулирования топливного рынка
Интерфакс - Россиявчера в 04:13
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Политика
Глава Хакасии подал иск на обозвавшего его Михаила Леонтьева
Глава Хакасии Валентин Коновалов подал иск о защите чести и достоинства к пресс-секретарю «Роснефти», журналисту Михаилу Леонтьеву, обозвавшему его «дебилом» в федеральном радиоэфире — карточка дела опубликована на сайте Абаканского городского суда.
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Торжественно-траурные мероприятия, посвященные 30-й годовщине гибели атомной подводной лодки 3-го поколения «Комсомолец» в Норвежском море, проходят в России 7 апреля.
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Политика
США предложили ввести новые пошлины на ряд товаров из Евросоюза
США рассматривают возможность введения новых пошлин на товары из Евросоюза в качестве ответной меры на субсидирование ЕС своей авиапромышленности.
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УАЗ рассказал об оригинальном «растянутом» пикапе
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Мощный снегопад обрушился на восток Канады. Удар стихии пришелся на провинции Нью-Брансуик и Новая Шотландия.
Обновлено вчера в 22:13
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В ФСБ зафиксировали двукратный рост числа коррумпированных сотрудников
Число выявленных коррумпированных сотрудников ФСБ выросло за год вдвое, говорится в поступившем в Совет Федерации докладе генпрокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в РФ в 2018 году.
Обновлено вчера в 20:08
Экономика
Новые налоги для водителей принудят их отказываться от автомобилей
Возможное появление нового налога — огромная нагрузка, которая может вынудить водителей отказываться от автомобилей.
Обновлено 07 апреля в 18:45
Энергетика
Нефтяники пожаловались Медведеву на ограничения по старым трубам
Запрет на использование бывших в употреблении труб, введенный Росприроднадзором, ведет к большим дополнительным расходам и грозит повышением аварийности, заявляют нефтяники, пишет газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 22:04
Политика
На Украине предложили перейти от декоммунизации к дерусификации
Глава украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович озвучил предложение продолжить кампанию по декоммунизации кампанией по дерусификации.
Обновлено вчера в 11:30
Происшествия
Мужчина погиб после нападения пчел в США
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Россиян предупредили о фантомной икре
Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области предупредило еще о пяти предприятиях-фантомах, продающих фальшивую икру.
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«Авангард» обыграл «Салават Юлаев» и вышел в финал Кубка Гагарина
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В 2018 году создатель Twitter получил зарплату в размере 140 центов
Зарплата исполнительного директора компании Twitter Джека Дорси составила в 2018 году 140 центов (около 90 рублей), сообщает во вторник агентство Bloomberg.
Обновлено вчера в 23:26
Общество
Эксперты заявили о риске роста бедности среди предпенсионеров
Есть риск, что уровень бедности в этой категории вырастет с нынешних 4,2% до 7,3% к 2028 году.
Обновлено вчера в 20:28
Происшествия
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На одной из баз отдыха Благовещенска женщина 1991 года рождения попыталась покормить медведя с рук через прутья металлической клетки, сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) по Амурской области.
Обновлено вчера в 23:31
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Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище
Народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
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Происшествия
В Китае десять человек оказались под снегом после схода лавины
На северо-западе Китая в понедельник сошла лавина, погребя под собой десять человек.
Обновлено вчера в 23:27
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Арестован руководитель крупнейшего подрядчика РЖД по ремонту вагонов
В пятницу, 5 апреля, суд на два месяца арестовал гендиректора АО «Вагонная ремонтная компания-2» Антона Самойлова, сообщили РБК два собеседника в правоохранительных органах.
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Общество
Из-за загрязнения Тургояка почистят ряды чиновников
В минувшие выходные на Тургояк с инспекцией приезжал Сергей Лихачёв Загрязнение озера Тургояк может стать причиной увольнений чиновников, отвечающих за особо охраняемую территорию.
Обновлено вчера в 23:10
Происшествия
Стала известна причина пожара на стройке конгресс-холла в Челябинске
Стала известна возможная причина пожара на стройке конгресс-холла в Челябинске.
Обновлено вчера в 08:03
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Политика
Иран объявил армию США террористической организацией
Высший совет национальной безопасности Ирана внес в свой список террористических организаций Вооруженные силы США, сообщает телеканал "Пресс ТВ".
Обновлено вчера в 12:30
Футбол
Румынский арбитр сделал предложение коллеге прямо на поле
Перед началом матча 4-й румынской лиги между клубами «Орадя» и «Диосиг» ассистент арбитра Мариуш Матица сделал предложение своей девушке Гьорги Думе, которая также работала на игре в качестве лайнсмена.
Обновлено вчера в 11:42
Армия и оружие
В России завершили изготовление второго комплекта С-400 для Китая
Предприятия оборонно-промышленного комплекса РФ завершили изготовление второго полкового комплекта зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф», предназначенных для экспорта в Китай.
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14-летняя Дева Кассель впервые снялась в рекламном ролике. Съемки проходили в Италии в коммуне Равелло.
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