Энергетика
Сечин предложил свой вариант регулирования рынка топливаNews.ru 05:02
Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что решение о продлении на три месяца соглашения по сдерживанию цен на моторное топливо не обсуждалось с нефтяными компаниями. В то же время, по словам топ-менеджера, именно на них переложены потери в связи с ситуацией на рынке.
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Политика
Депутат Рады пожаловался на немецких парламентариев в ПАСЕ
Депутат Верховной рады Борислав Береза заявил, что немецкая делегация в ПАСЕ оскорбила украинских парламентариев.
Обновлено в 11:06
Шоу-бизнес
Виталий Гогунский развелся с женой
Еще меньше двух лет назад Виталий Гогунский хвастался в Сети подробностями и фотографиями со своей шикарной свадьбы, а уже сегодня стало известно: актер развелся.
Обновлено в 04:00
Футбол
Головин рассказал, сожалеет ли о переходе в «Монако»
Полузащитник «Монако» Александр Головин считает, что правильно поступил, отказав лондонскому «Челси» и перейдя в коллектив французской Лиги 1.
Обновлено в 13:43
Политика
Путин не договорился с Эрдоганом о цене на российский газ
Президент Российской Федерации Владимир Путин подвел итоги своих переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые состоялись сегодня, 8 апреля, в Москве.
Обновлено в 13:57
Энергетика
«Газпром» видит в СПГ источник потерь бюджета
СПГ с проекта НОВАТЭКа «Ямал СПГ» вытеснял газ «Газпрома» с европейского рынка в 2018 году, считают в монополии: из-за этого бюджет недополучил 30 млрд руб. налогов и экспортной пошлины.
Обновлено в 09:52
Авто
Появились первые «живые» фото переднеприводной модели BMW
Речь идет о переднеприводной модели 1-й серии, а она уже неоднократно попадала в объективы камер фотошпионов, однако ее кузов был покрыт камуфляжной пленкой.
Обновлено в 11:15
Происшествия
Макгрегор подрался в ирландском баре
Обновлено в 14:01
Шоу-бизнес
Стильный Евгений Петросян вышел в свет с Татьяной Брухуновой
Муза юмориста поработала над его имиджем. Евгений Петросян доказывает на собственном примере: одеваться стильно можно в любом возрасте.
Обновлено в 02:00
Происшествия
Арестован руководитель крупнейшего подрядчика РЖД по ремонту вагонов
«Самойлов подозревается в получении взятки в размере 1,06 млн руб. от компании-подрядчика из Кемерово», — рассказал РБК источник в Следственном комитете России.
Обновлено в 10:19
Происшествия
Мосгорсуд оставил в СИЗО Рауфа Арашукова и его кузена
Мосгорсуд принял решение оставить без изменения постановление Басманного суда, таким образом подтвердив законность продления ареста отстраненного сенатора Рауфа Арашукова и его кузена Руслана.
Обновлено в 09:34
Политика
Закон о неуважении к власти не поддержало большинство россиян
Большая часть россиян считает, что закон направлен на недопущение критики власти. Опрос россиян проводили специалисты «Левада-центра».
Обновлено в 03:19
Политика
Губернатор Одесской области отказался покидать пост по указу Порошенко
Председатель Одесской областной администрации Максим Степанов отказался уйти в отставку, несмотря на соответствующий указ президента Украины.
Обновлено в 07:27
Общество
В Японии провели перепись девственниц
Обновлено в 09:00
Политика
Иран признал армию США террористической организацией
Совбез Ирана перечисляет несколько поводов для включения армии США в список террористических организаций.
Обновлено в 12:42
Общество
Коллективный иск сторонников Соболь к «Конкорду» потерпел крах
Московский суд провел предварительные слушания по иску сторонников активистки ФБК Любови Соболь к компании «Конкорд», которая принадлежит бизнесмену из Петербурга Евгению Пригожину.
Обновлено в 14:39
Культура
На «Первом канале» замазали половые признаки у наскального изображения
В программе «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым на «Первом канале» замазали половые признаки у наскального изображения.
Обновлено в 11:11
Транспорт
Тарифы на проезд по платным дорогам вырастут с 15 апреля
Госкомпания "Автодор" с 15 апреля на платных участках дорог М-3 "Украина", М-4 "Дон" и М-11 "Москва - Санкт-Петербург" проиндексирует тарифы на проезд на размер инфляции.
Обновлено в 06:58
Общество
Гору новой обуви обнаружили под мостом в Краснодаре
Обновлено в 09:33
Политика
Медведев сменил руководителя Роструда
Всеволод Вуколов, занимавший пост руководителя Роструда, назначен заместителем министра труда.
Обновлено в 13:35
Общество
Норму учебной нагрузки для школьников решили ввести в России
Чтобы исправить ситуацию, в ОНФ предложили разработать максимальную суточную норму учебной нагрузки.
Обновлено в 02:44
Финансы
Индекс МосБиржи обновил исторический максимум
Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, утром в понедельник обновил исторический максимум, превысив 2553 пункта на фоне благоприятной внешней сырьевой конъюнктуры, при этом локомотивом подъема выступили акции Сбербанка.
Обновлено в 03:19
Кино
Умерла еще одна девушка Джеймса Бонда
Сербская актриса Надя Регин умерла на 88-м году жизни. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте франшизы о Джеймсе Бонде.
Обновлено в 08:39
Происшествия
Обрушение на заводе в Нижегородской области: найден второй погибший
На месте обрушения цеха завода "Дзержинскхиммаш" в Нижегородской области найдено тело второго погибшего.
Обновлено в 12:45
Происшествия
Суд изъял имущество Александра Шестуна на 10 млрд рублей
Обновлено в 08:24
Экономика
ЦБ зафиксировал рекордный отток зарубежных инвестиций из России
Зарубежные инвесторы, участвовавшие в капитале российских компаний, изъяли вложения на $22,4 млрд, а объем вновь поступивших инвестиций составил лишь $15,9 млрд, в два с лишним раза меньше среднего показателя за предыдущие десять лет.
Обновлено в 13:44
Футбол
Клопп: «С уважением относимся к „Порту“»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Порту» в Лиге чемпионов.
Обновлено в 11:33
Происшествия
СК проверяет сообщения о нападении собаки на ребенка в Подмосковье
"Следственным отделом по городу Шатура ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки по сообщению СМИ о нападении собаки на ребенка и причинении укусов", - говорится в сообщении.
Обновлено в 14:34
Авто
Fiat Chrysler заплатит Тесле, чтобы не платить штраф
Концерн Fiat Chrysler Automobiles (FCA) избежит штрафов за нарушение экологических норм Евросоюза по уровню выбросов углекислого газа и других веществ – для этого он подписал с фирмой Tesla соглашение о включении её электромобилей в официальную статистику европейских продаж FCA.
Обновлено в 10:18