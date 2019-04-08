Энергетика
Сечин предложил альтернативный вариант регулирования топливного рынкаИнтерфакс - Россия 04:13
Глава "Роснефти" подчеркивает, что механизмы, которые были объявлены Минфином, как компенсирующие нефтяным компаниям потери от сдерживания цен, так и не заработали, не обеспечив компенсацию нефтяным компаниям превышения экспортной альтернативы над ценами внутреннего рынка.
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