Чтобы получить льготы, Сечин просит Путина поддержать проект федерального закона о развитии Арктики – этот документ, разработанный Минвостокразвития, предусматривает особый режим для инвесторов.

с чего всё началось

Каких-либо решений на сей счет не принималось - это первое. И второе - мы традиционно не комментируем служебную переписку, не будем делать этого и на этот раз.

"Роснефть" с партнерами готова вложить от 5 до 8,5 триллиона рублей в освоение месторождений Арктики и строительство сопутствующей инфраструктуры, но взамен просит налоговые льготы в 2,6 триллиона рублей.

Сечин попросил у Путина 2,6 трлн рублей налоговых льгот для Арктики

Политика В Совфеде убеждены, что конфликт в Донбассе можно решить одним звонком Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев заявил, что конфликт в Донбассе может быть прекращен по звонку Евросоюза в Киев.

Шоу-бизнес Шпильки и кожаная юбка: Ирина Шейк после расставания с Купером села за руль гоночного автомобиля На мероприятии Шейк прокатилась в гоночном BMW i8 вместе с директором «Формулы-Е», после чего сняла туфли и сама села за руль автомобиля.

Происшествия В Подмосковье задержали криминального авторитета В Московской области по делу об убийстве депутата задержали криминального авторитета, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Происшествия Двоих объявленных в розыск украинцев задержали на границе с Крымом Двое граждан Украины, объявленных в федеральный и межгосударственный розыск, задержаны при въезде в Крым на российско-украинском участке госграницы.

Экономика Налоговая арестовала счета «Синергии» ФНС заблокировала счета минимум шести компаний, связанных с крупнейшим частным университетом "Синергия".

Экономика «Яндекс.Такси» покупает активы группы компаний «Везет» Компания «Яндекс.Такси» заключила соглашение о покупке программного обеспечения и колл-центров группы компаний «Везет» (бренды такси «Везет», «Лидер», Red Taxi и Fasten), сообщила пресс-служба «Яндекса».

Происшествия Опубликовано видео с места ДТП с участием кортежа Зеленского В Сети появилось видео с места аварии в Запорожской области, участниками которой стали автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского.

Политика Лукашенко принял приглашение Зеленского посетить форум в Житомире Белорусский лидер Александр Лукашенко принял приглашение президента Украины Владимира Зеленского посетить форум регионов в Житомире.

Гаджеты Xiaomi заняла первое место по онлайн-продажам смартфонов в России Xiaomi стала лидером по онлайн-продажам смартфонов в России за первое полугодие 2019 года.

Транспорт Орешкин рассказал о поездке в Тольятти на Lada Xray Министр экономического развития России Максим Орешкин рассказал о своей поездке на форум в Тольятти на машине Lada Xray, по его словам, автомобиль показал себя хорошо.

Происшествия В Москве по делу о госизмене арестовали сотрудника ЦНИИмаш Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Сергея Мещерякова по делу о государственной измене, сообщили 15 июля в пресс-службе суда.

Происшествия Суд оправдал челябинца, «избившего» охранника Томинского ГОКа Активист «Фонда борьбы с коррупцией», противник Томинского ГОКа Борис Золотаревский оправдан в Сосновском районном суде.

Кино Новым агентом 007 стала темнокожая актриса В 25-ом фильме бондианы агента 007 сыграет темнокожая актриса Лашана Линч. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на анонимного источника.

Экономика В России расширят эксперимент по снятию наличных в кассах магазинов Крупнейшие российские банки намерены расширить на всю Россию эксперимент по снятию в кассах магазинов наличных с карт.

Общество Рабочая группа рассмотрит вопрос использования телефонов в школах Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что для рассмотрения вопроса об использовании в школах телефонов будет создана рабочая группа.

Происшествия Игрок «Спартака» пойман с поддельными правами Форвард клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" Михаил Котляревский был пойман с поддельными водительскими правами, сообщает сайт kp.ru.

Шоу-бизнес Бывшая жена Аршавина тайно вышла замуж, сообщили СМИ Бывшая жена прославленного футболиста Андрея Аршавина Юлия Барановская стала замужней дамой во время поездки в Камбоджу.

Происшествия Руководителя спецподразделения ФСБ «Альфа» уволили Начальник спецподразделения ФСБ РФ "Альфа" Валерий Канакин был уволен c должности некоторое время назад, сообщил "Интерфаксу" почетный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.

Авто Ford привез в Гудвуд новый Focus ST Фестиваль скорости в этом году был насыщенным для Ford, который привез в Гудвуд множество автомобилей, среди которых новый Focus ST. Focus ST — это высокопроизводительная модель, которая хочет заявить о себе в компактном сегменте.

Интернет Основная сеть Binance Chain успешно обновилась В основной сети Binance Chain успешно завершилось запланированное обновление Galileo.