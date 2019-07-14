Экономика

Сечин попросил у Путина 2,6 трлн рублей налоговых льгот для АрктикиИнтерфакс 02:34

"Роснефть" с партнерами готова вложить от 5 до 8,5 триллиона рублей в освоение месторождений Арктики и строительство сопутствующей инфраструктуры, но взамен просит налоговые льготы в 2,6 триллиона рублей.
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Дмитрий Песков
Каких-либо решений на сей счет не принималось - это первое. И второе - мы традиционно не комментируем служебную переписку, не будем делать этого и на этот раз.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИА Новости 06:09
с чего всё началось

Сечин просит 2,6 трлн рублей льгот на развитие Арктики

Чтобы получить льготы, Сечин просит Путина поддержать проект федерального закона о развитии Арктики – этот документ, разработанный Минвостокразвития, предусматривает особый режим для инвесторов.
Ведомостивчера в 16:50

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Песков заявил об отсутствии решений по налоговым льготам для «Роснефти» в Арктике

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Решение по льготам «Роснефти» на 2,6 трлн рублей не принято, заявил Песков

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Глава Роснефти просит президента предоставить нефтяным компаниям налоговые льготы на два с половиной триллиона рублей

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Московский Комсомолецвчера в 19:35

Сечин просит 2,6 трлн рублей льгот на развитие Арктики

Ведомостивчера в 16:50
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Автоматически обработаны 7323 источника, обновлено в 11:07, Вашингтон
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Игорь Иванович Сечин
Российский государственный деятель и топ-менеджер, главный исполнительный директор (президент) нефтегазовой компании ПАО «НК „Роснефть“», председатель совета директоров компании «Роснефть». Ранее заместитель руководителя администрации президента России, заместитель председателя правительства Российской Федерации.
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