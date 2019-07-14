Экономика
Сечин попросил у Путина 2,6 трлн рублей налоговых льгот для АрктикиИнтерфакс 02:34
"Роснефть" с партнерами готова вложить от 5 до 8,5 триллиона рублей в освоение месторождений Арктики и строительство сопутствующей инфраструктуры, но взамен просит налоговые льготы в 2,6 триллиона рублей.
Читать в источнике
Оценить283
Каких-либо решений на сей счет не принималось - это первое. И второе - мы традиционно не комментируем служебную переписку, не будем делать этого и на этот раз.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИА Новости 06:09
с чего всё началось
Чтобы получить льготы, Сечин просит Путина поддержать проект федерального закона о развитии Арктики – этот документ, разработанный Минвостокразвития, предусматривает особый режим для инвесторов.Ведомостивчера в 16:50
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 15:15, Вашингтон
Политика
Украина продлила запрет на ввоз российских товаров
Правительство Украины продлило действие запрета на поставку в страну широкого перечня российских товаров.
Обновлено в 12:54
Происшествия
В Геленджике американец с 16-летним другом изнасиловали девушку
19-летний гражданин США пригласил к себе в номер девушку и 16-летнего подростка, с которыми ране познакомился в Дивноморском.
Обновлено в 13:18
Происшествия
Суд арестовал криминального авторитета Шишкана
Обновлено в 12:03
Армия и оружие
СК представил видеопроект с именами виновных в преступлениях на Донбассе
Следственный комитет (СК) на своем сайте представил новый видеопроект на канале ведомства на YouTube под названием «Украина: хроника огненных лет».
Обновлено в 15:02
Футбол
Локомотив — Рубин 1:1
Московский «Локомотив» сыграл вничью с казанским «Рубином» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:58
Происшествия
Третий сотрудник ЦНИИМаш арестован по делу о госизмене
Уже третий сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) арестован по делу о госизмене; 4 июля Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест Сергея Мещерякова, сообщили "Интерфаксу" в инстанции.
Обновлено в 04:44
Политика
Зеленский оправдался за отказ ездить на работу на велосипеде
Украинский президент Владимир Зеленский объяснил, почему вопреки собственному обещанию не добирается на работу на велосипеде.
Обновлено в 13:41
Происшествия
Нефтяник Дмитрий Мазуров задержан по подозрению в хищении
В минувшую субботу в столичном аэропорту Шереметьево по подозрению в хищении кредитных средств Сбербанка, Промсвязьбанка и Абсолют-банка на общую сумму более 3 миллиардов долларов задержан бывший владелец Антипинского нефтеперерабатывающего завода, основатель и председатель Совета директоров группы компаний "Новый поток" Дмитрий Мазуров.
Обновлено вчера в 17:52
Политика
Граждане Грузии напали на азербайджанских пограничников
Группа граждан Грузии пыталась незаконно пересечь границу с Азербайджаном и напала на пограничный наряд.
Обновлено в 09:01
Кино
Нового агента 007 сыграет актриса Лашана Линч
На роль нового агента 007 в 25-м фильме о Джеймсе Бонде утверждена британская актриса Лашана Линч. Об этом пишет Daily Mail 14 июля.
Обновлено в 01:25
Происшествия
Обучавший Путина авиаинструктор погиб в катастрофе с вертолетом
Воскресным вечером 14 июля в Подмосковье произошла трагедия: при жесткой посадке вертолета погиб глава Федерации сверхлегкой авиации России Игорь Никитин, который в свое время обучал Владимира Путина полетам на дельтаплане.
Обновлено вчера в 17:10
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри пришли на премьеру «Короля Льва» в Лондоне
Накануне вечером, в воскресенье 14 июля, Меган Маркл вместе с принцем Гарри посетили премьеру фильма "Король Лев" в Лондоне.
Обновлено в 05:17
Финансы
Рубль подкосит снижение ставок Банка России
Снижение доходности грозит рублю ослаблением, однако Косатый предупреждают, что есть и другие риски, которые говорят в пользу роста USDRUB к 69 рублям за доллар.
Обновлено в 09:54
Политика
Глава Мосгоризбиркома провел встречу с оппозиционерами в коридоре
В понедельник, 15 июля, кандидаты в Мосгордуму от оппозиции пришли на встречу с главой Мосгоризбиркома Валентином Горбуновым.
Обновлено в 10:21
Политика
Москалькова назвала условие освобождения украинских моряков
Обновлено в 09:38
Армия и оружие
В Совфеде ответили на заявление Турчинова об атаке на Крымский мост
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков (Крым) прокомментировал заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что украинские крылатые ракеты «Нептун» якобы способны за несколько минут уничтожить Крымский мост через Керченский пролив.
Обновлено в 13:34
Политика
Зеленский решил сменить 12 послов Украины
Президент Украины Владимир Зеленский решил сменить 12 послов страны, в том числе украинского посла в США Валерия Чалого.
Обновлено в 12:55
Происшествия
Разгон акции в Тбилиси: задержан сотрудник МВД
По данным следствия, 21 июня на рассвете на проспекте Руставели указанный сотрудник МВД превысил свои служебные полномочия и осуществил физическое насилие в отношении лица, задержанного за административное правонарушение.
Обновлено в 10:40
Авто
Кроссовер Geely Atlas с новым дизайном приехал к дилерам
Третьего июля китайская компания провела презентацию обновленного кроссовера Geely Atlas, который отличается от предшественника новым дизайном и получил приставку к названию.
Обновлено в 04:56
Происшествия
Избитой девочке из Ингушетии ампутируют часть руки
Московские врачи готовят девочку из Ингушетии к ампутации омертвевших тканей правой руки.
Обновлено в 10:59
Армия и оружие
В Турцию прибыл очередной самолёт с компонентами С-400
Обновлено в 03:11
Здоровье
Московские врачи осмотрели более 200 детей Севастополя
По имеющейся информации, в рамках трехдневного визита врачи Морозовской больницы осмотрели более 200 маленьких пациентов с хроническими заболеваниями и тяжелыми диагнозами.
Обновлено в 02:31
Культура
Умер художник-постановщик «Мосфильма» Стален Волков
Художник-постановщик десятков известных советских фильмов Стален Волков умер в возрасте 93 лет.
Обновлено в 13:14
Политика
В США ограничат право на убежище для борьбы с миграционным кризисом
Законы США позволяют мигрантам просить убежища, даже когда они уже находятся на границе, независимо от того, как они там оказались.
Обновлено в 14:29
Происшествия
В Петербурге «Метеор» врезался в Дворцовую набережную у Эрмитажа
В Санкт-Петербурге теплоход на подводных крыльях «Метеор» врезался в Дворцовую набережную неподалеку от Эрмитажа.
Обновлено в 13:13
Политика
Анатолий Сердюков переизбран председателем совета директоров ОАК
Совет директоров ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) переизбрал председателем совета бывшего министра обороны РФ Анатолия Сердюкова.
Обновлено в 13:29
Политика
Главы МИД стран ЕС одобрили санкции против Турции
Министры иностранных дел стран Евросоюза одобрили пакет санкций против Турции.
Обновлено в 14:04
Музыка
Стас Пьеха обвинил Первый канал в плохом монтаже его выступления
Обновлено вчера в 13:00