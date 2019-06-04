Энергетика
Сечин пообещал запустить газовый проект «Роспан» к концу годаВедомости 05:45
«Проект обеспечит годовую добычу 21 млрд куб. м газа, а также добычу нефти свыше 5 млн т в год и производство пропан-бутана технического свыше 1 млн т», – добавил Сечин.
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