Энергетика

Сечин пообещал запустить газовый проект «Роспан» к концу годаВедомости 05:45

«Проект обеспечит годовую добычу 21 млрд куб. м газа, а также добычу нефти свыше 5 млн т в год и производство пропан-бутана технического свыше 1 млн т», – добавил Сечин.
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Сечин пообещал запустить газовый проект «Роспан» к концу года

Ведомости05:45

Газовый проект «Роснефти» изменит конкуренцию на рынке газодобычи в РФ

News.ru10:29

Проект «Роспан» изменит конкуренцию в газодобыче России

Экономика сегодня09:11

Эксперт: Проект «Роспан» реализует газовые амбиции «Роснефти» на мировом рынке

Вечерняя Москва10:54

«Роснефть» планирует запустить в конце 2019 года газовый проект «Роспан»

ТАСС05:39

РОСНЕФТЬ И БРИТАНСКАЯ BP ПЛАНИРУЮТ В 20 ГОДУ ЗАПУСТИТЬ ГАЗОВЫЙ ПРОЕКТ НА ЯМАЛЕ С ДОБЫЧЕЙ В 11 МЛРД КУБ М В ГОД - ТАСС

Financial One05:19
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Игорь Иванович Сечин
Российский государственный деятель и топ-менеджер, главный исполнительный директор (президент) нефтегазовой компании ПАО «НК „Роснефть“», председатель совета директоров компании «Роснефть». Ранее заместитель руководителя администрации президента России, заместитель председателя правительства Российской Федерации.
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