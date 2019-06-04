Энергетика
Сечин пообещал запустить газовый проект «Роспан» к концу годаВедомости 05:45
«Проект обеспечит годовую добычу 21 млрд куб. м газа, а также добычу нефти свыше 5 млн т в год и производство пропан-бутана технического свыше 1 млн т», – добавил Сечин.
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Полиция отреагировала на заявление главы красноярской Счетной палаты
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У спутника «Ямал-601» возникли проблемы с двигателем
Сообщается, что у аппарата возникли проблемы с одним из двигателей.
Обновлено в 08:48
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Верховный суд признал законным запрет на выезд полицейских за границу
Верховный суд (ВС) России отказался удовлетворить иск о признании незаконным запрета имеющим доступ к гостайне сотрудникам МВД на выезд за границу.
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Skoda объявила скидки на свои модели в июне
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НЛМК обошел по капитализации крупнейшую сталелитейную компанию в мире
Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) обошел по рыночной капитализации компанию Arcelor Mittal, которая считается крупнейшей сталелитейной компанией в мире.
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