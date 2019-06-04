Энергетика

Сечин пообещал запустить газовый проект «Роспан» к концу годаВедомости 05:45

«Проект обеспечит годовую добычу 21 млрд куб. м газа, а также добычу нефти свыше 5 млн т в год и производство пропан-бутана технического свыше 1 млн т», – добавил Сечин.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Проект «Роспан» изменит конкуренцию в газодобыче России

Экономика сегодня09:11

Газовый проект «Роснефти» изменит конкуренцию на рынке газодобычи в РФ

News.ru10:29

«Роснефть» планирует запустить в конце 2019 года газовый проект «Роспан»

ТАСС05:39

Сечин пообещал запустить газовый проект «Роспан» к концу года

Ведомости05:45

РОСНЕФТЬ И БРИТАНСКАЯ BP ПЛАНИРУЮТ В 20 ГОДУ ЗАПУСТИТЬ ГАЗОВЫЙ ПРОЕКТ НА ЯМАЛЕ С ДОБЫЧЕЙ В 11 МЛРД КУБ М В ГОД - ТАСС

Financial One05:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 10:53, Ашберн
Происшествия

Опубликовано видео нападения на российского дипломата в Косово

Видео, запечатлевшее нападение косовских силовиков на сотрудника миссии ООН, россиянина Михаила Краснощекова, опубликовал телеканал Косовска-Митровицы «ТВ Мост».
Обновлено в 10:25
Экономика

TCS Group намерена привлечь до $300 млн нового капитала на рынке

TCS Group Holding Plc (головная компания Тинькофф банка и "Тинькофф страхование") сообщила о намерении привлечь на рынке до $300 млн основного капитала для финансирования дальнейшего роста.
Обновлено в 02:58
Политика

Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского об импичменте

Верховная рада отказалась рассматривать законопроект президента Украины Владимира Зеленского об импичменте главы государства.
Обновлено в 07:17
Культура

BadComedian объяснил опасность его поражения в суде

Видеоблогер Евгений Баженов, известный под псевдонимом BadComedian, не планирует удалять свой ролик по требованию кинокомпании Kinodanz.
Обновлено в 10:28
Происшествия

Почему осужденный за взятку генерал СКР Никандров вышел на свободу

Обновлено в 07:28
Происшествия

В Подмосковье убили директора торгового центра

Киллер на мотоцикле застрелил мужчину на подходе к зданию ТЦ. В поселке Поварово Солнечногорского района во вторник, 4 июня, был убит директор торгового центра.
Обновлено в 08:30
Общество

Роскачество выявило в чайных пакетиках кишечную палочку

Эксперты исследовали 48 листовых и пакетированных чаев 35 торговых марок. Серьезных нарушений не было ни в одном чае, заявили в Роскачестве.
Обновлено в 07:09
Происшествия

Неизвестные попытались похитить имущество из РКК «Энергия»

"Роскосмос" передал в МВД материалы о незаконном проникновении посторонних на территорию РКК "Энергия" для хищения имущества.
Обновлено в 10:20
Кино

Историк о сериале «Чернобыль»: Ахинеей наполнен весь фильм

«Вечерняя Москва» спросила у кинокритиков и историков, чем обусловлена такая популярность и как россиянам стоит воспринимать «Чернобыль».
Обновлено в 00:34
Политика

На Украине завели дело из-за видео о «захвате» Румынией части страны

Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело из-за видеоролика, в котором описывается план якобы захвата Румынией части украинской территории в 2022 году, сообщает во вторник пресс-служба ведомства.
Обновлено в 09:24
Гаджеты

В России стартовали продажи обновлённых фотоаппаратов «Зенит»

Продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении начались в России со вторника, 4 июня.
Обновлено в 07:40
Политика

В Кремле оценили назначение Кучмы представителем в группе по Донбассу

Как отметил Песков, Кучма — авторитетный и опытный политик, но в вопросе урегулирования ситуации в Донбассе важна позиция самого президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 05:45
Футбол

Британский портал Goal назвал трансфер Головина в «Монако» катастрофой

Приобретение полузащитника сборной России Александра Головина у московского ЦСКА летом прошлого года стало неудачным решением для клуба чемпионата Франции "Монако".
Обновлено в 10:45
Происшествия

На Шиесе после столкновений с ОМОНом задержали семерых активистов

Семерых противников строительства мусорного полигона в Шиесе (Аргангельская область) задержали после столкновения с ОМОНом.
Обновлено в 08:19
Шоу-бизнес

Алсу ответила затравившим ее после скандала на «Голосе»

Певица Алсу назвала подписчиков, затравивших ее в Instagram, гиенами.
Обновлено в 04:35
Политика

Конституционный суд Украины рассматривает указ о роспуске Рады

Конституционный суд Украины начал слушание, на котором рассмотрит представление депутатов о конституционности указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и проведении внеочередных выборов.
Обновлено в 04:44
Футбол

Легенда «Арсенала» призвал подписать Де Росси

Легенда "Арсенала" Иан Райт считает, что "канониры" должны подписать контракт со свободным агентом Даниеле Де Росси.
Обновлено в 10:30
Шоу-бизнес

Мужчина прорвался сквозь толпу фанатов, чтобы поцеловать Майли Сайрус

Обновлено вчера в 06:28
Общество

В Рособрнадзоре опровергли информацию, что наблюдателям ЕГЭ платят

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) опровергла информацию о том, что общественным наблюдателям платят за работу на Едином государственном экзамене (ЕГЭ).
Обновлено в 10:31
Авто

Обновленный Datsun GO за 300 тыс. рублей поступил в продажу

Цены на обновленный Datsun GO стартуют от 332 078 рупий (около 300 тысяч рублей), за трехрядный GO+ придется заплатить не менее 386 588 рупий (365 000 рублей).
Обновлено вчера в 23:40
Происшествия

Обнаружено тело погибшего при крушении катера на Дунае туриста

Обновлено вчера в 08:41
Происшествия

Во Внуково экстренно сел Boeing 737

Вылетевший из Москвы в Берлин Boeing 737 компании "ЮТэйр" совершил экстренную посадку во Внуково, сообщил РИА Новости представитель столичных экстренных служб.
Обновлено в 06:03
Космос

У космического спутника «Ямал-601» возникли проблемы с двигателем

Компания "Газпром космические системы" сообщила о проблемах с двигателем космического аппарата "Ямал-601".
Обновлено в 08:47
Происшествия

Обвиняемых в смерти ребенка украинских полицейских отправили в СИЗО

Обвиняемых в убийстве пятилетнего Кирилла Тлявова полицейских Ивана Приходько и Владимира Петровца суд поместил в СИЗО на 60 дней.
Обновлено в 07:35
Происшествия

Бойца спецназа ГРУ убили в подмосковном Путилково

Обновлено вчера в 06:20
Общество

В Генпрокуратуре предупредили об угрозе мусорного коллапса

"Ситуация еще не приобрела неотвратимого характера, ее можно и нужно решать, иначе она может приобрести масштаб настоящего коллапса", — заключил Буксман.
Обновлено в 08:21
Происшествия

В Австралии четыре человека погибли в результате стрельбы

Обновлено в 07:50
Хоккей

Денис Казионов перешёл в «Нефтехимик»

Форвард трижды оказывался в списке отказов, после чего перешёл в екатеринбургский «Автомобилист».
Обновлено в 09:35
Шоу-бизнес

«Мисс Москва» родила сына от экс-короля Малайзии

Обладательница титула "Мисс Москва-2015" 25-летняя Оксана Воеводина родила сына от бывшего короля Малайзии 49-летнего Мухаммада V. Воеводина сообщила в Instagram, что родила сына 21 мая этого года.
Обновлено в 09:10
Происшествия

СМИ сообщили о проверке «Останкино» из-за сообщения о минировании

В телецентре «Останкино» начали проверку в связи с сообщением о минировании.
Обновлено в 08:11
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Игорь Иванович Сечин
Российский государственный деятель и топ-менеджер, главный исполнительный директор (президент) нефтегазовой компании ПАО «НК „Роснефть“», председатель совета директоров компании «Роснефть». Ранее заместитель руководителя администрации президента России, заместитель председателя правительства Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное