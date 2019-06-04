Энергетика
Сечин пообещал запустить газовый проект «Роспан» к концу годаВедомости 05:45
«Проект обеспечит годовую добычу 21 млрд куб. м газа, а также добычу нефти свыше 5 млн т в год и производство пропан-бутана технического свыше 1 млн т», – добавил Сечин.
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Происшествия
Опубликовано видео нападения на российского дипломата в Косово
Видео, запечатлевшее нападение косовских силовиков на сотрудника миссии ООН, россиянина Михаила Краснощекова, опубликовал телеканал Косовска-Митровицы «ТВ Мост».
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TCS Group Holding Plc (головная компания Тинькофф банка и "Тинькофф страхование") сообщила о намерении привлечь на рынке до $300 млн основного капитала для финансирования дальнейшего роста.
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Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского об импичменте
Верховная рада отказалась рассматривать законопроект президента Украины Владимира Зеленского об импичменте главы государства.
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BadComedian объяснил опасность его поражения в суде
Видеоблогер Евгений Баженов, известный под псевдонимом BadComedian, не планирует удалять свой ролик по требованию кинокомпании Kinodanz.
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В Подмосковье убили директора торгового центра
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Общество
Роскачество выявило в чайных пакетиках кишечную палочку
Эксперты исследовали 48 листовых и пакетированных чаев 35 торговых марок. Серьезных нарушений не было ни в одном чае, заявили в Роскачестве.
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Происшествия
Неизвестные попытались похитить имущество из РКК «Энергия»
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Историк о сериале «Чернобыль»: Ахинеей наполнен весь фильм
«Вечерняя Москва» спросила у кинокритиков и историков, чем обусловлена такая популярность и как россиянам стоит воспринимать «Чернобыль».
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На Украине завели дело из-за видео о «захвате» Румынией части страны
Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело из-за видеоролика, в котором описывается план якобы захвата Румынией части украинской территории в 2022 году, сообщает во вторник пресс-служба ведомства.
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В России стартовали продажи обновлённых фотоаппаратов «Зенит»
Продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении начались в России со вторника, 4 июня.
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Политика
В Кремле оценили назначение Кучмы представителем в группе по Донбассу
Как отметил Песков, Кучма — авторитетный и опытный политик, но в вопросе урегулирования ситуации в Донбассе важна позиция самого президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 05:45
Футбол
Британский портал Goal назвал трансфер Головина в «Монако» катастрофой
Приобретение полузащитника сборной России Александра Головина у московского ЦСКА летом прошлого года стало неудачным решением для клуба чемпионата Франции "Монако".
Обновлено в 10:45
Происшествия
На Шиесе после столкновений с ОМОНом задержали семерых активистов
Семерых противников строительства мусорного полигона в Шиесе (Аргангельская область) задержали после столкновения с ОМОНом.
Обновлено в 08:19
Шоу-бизнес
Алсу ответила затравившим ее после скандала на «Голосе»
Певица Алсу назвала подписчиков, затравивших ее в Instagram, гиенами.
Обновлено в 04:35
Политика
Конституционный суд Украины рассматривает указ о роспуске Рады
Конституционный суд Украины начал слушание, на котором рассмотрит представление депутатов о конституционности указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и проведении внеочередных выборов.
Обновлено в 04:44
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Легенда «Арсенала» призвал подписать Де Росси
Легенда "Арсенала" Иан Райт считает, что "канониры" должны подписать контракт со свободным агентом Даниеле Де Росси.
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Мужчина прорвался сквозь толпу фанатов, чтобы поцеловать Майли Сайрус
Обновлено вчера в 06:28
Общество
В Рособрнадзоре опровергли информацию, что наблюдателям ЕГЭ платят
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) опровергла информацию о том, что общественным наблюдателям платят за работу на Едином государственном экзамене (ЕГЭ).
Обновлено в 10:31
Авто
Обновленный Datsun GO за 300 тыс. рублей поступил в продажу
Цены на обновленный Datsun GO стартуют от 332 078 рупий (около 300 тысяч рублей), за трехрядный GO+ придется заплатить не менее 386 588 рупий (365 000 рублей).
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Происшествия
Обнаружено тело погибшего при крушении катера на Дунае туриста
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Происшествия
Во Внуково экстренно сел Boeing 737
Вылетевший из Москвы в Берлин Boeing 737 компании "ЮТэйр" совершил экстренную посадку во Внуково, сообщил РИА Новости представитель столичных экстренных служб.
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Космос
У космического спутника «Ямал-601» возникли проблемы с двигателем
Компания "Газпром космические системы" сообщила о проблемах с двигателем космического аппарата "Ямал-601".
Обновлено в 08:47
Происшествия
Обвиняемых в смерти ребенка украинских полицейских отправили в СИЗО
Обвиняемых в убийстве пятилетнего Кирилла Тлявова полицейских Ивана Приходько и Владимира Петровца суд поместил в СИЗО на 60 дней.
Обновлено в 07:35
Происшествия
Бойца спецназа ГРУ убили в подмосковном Путилково
Обновлено вчера в 06:20
Общество
В Генпрокуратуре предупредили об угрозе мусорного коллапса
"Ситуация еще не приобрела неотвратимого характера, ее можно и нужно решать, иначе она может приобрести масштаб настоящего коллапса", — заключил Буксман.
Обновлено в 08:21
Хоккей
Денис Казионов перешёл в «Нефтехимик»
Форвард трижды оказывался в списке отказов, после чего перешёл в екатеринбургский «Автомобилист».
Обновлено в 09:35
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» родила сына от экс-короля Малайзии
Обладательница титула "Мисс Москва-2015" 25-летняя Оксана Воеводина родила сына от бывшего короля Малайзии 49-летнего Мухаммада V. Воеводина сообщила в Instagram, что родила сына 21 мая этого года.
Обновлено в 09:10
Происшествия
СМИ сообщили о проверке «Останкино» из-за сообщения о минировании
В телецентре «Останкино» начали проверку в связи с сообщением о минировании.
Обновлено в 08:11