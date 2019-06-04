Энергетика

Сечин пообещал запустить газовый проект «Роспан» к концу годаВедомости 05:45

«Проект обеспечит годовую добычу 21 млрд куб. м газа, а также добычу нефти свыше 5 млн т в год и производство пропан-бутана технического свыше 1 млн т», – добавил Сечин.
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Сечин анонсировал запуск проекта «Роспан» на Ямале до конца года

Znak.com07:43

Сечин назвал ожидания по добыче нефти в Венесуэле

РБК07:13

Сечин не ждёт падения добычи на проектах «Роснефти» в Венесуэле

News.ru06:12

Проекты «Роснефти» в Венесуэле не пострадали от введенных в отношении страны санкций

Финмаркет07:03

Сечин пообещал запустить газовый проект «Роспан» к концу года

Ведомости05:45

«Роснефть» увеличила добычу нефти в Венесуэле в 2018 году на 7%

Rambler News Service06:05

«Роснефть» планирует в 2019 году провести геологоразведочные работы в Иракском Курдистане

ТАСС06:55
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 07:47, Ашберн
Шоу-бизнес

Ани Лорак уволила всю свою команду

Обновлено в 05:59
Футбол

Лопетеги стал новым наставником «Севильи»

Предыдущим главным тренером «Севильи» был Хоакин Капаррос, который ушёл с поста главного тренера клуба в конце мая.
Обновлено в 05:31
Происшествия

Задержание подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ сняли на видео

В подмосковном Красногорске задержали двоих подозреваемых в причастности к убийству бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина.
Обновлено в 05:05
Энергетика

Сечин заявил об ущербе имиджу России от загрязненной нефти в «Дружбе»

Загрязнение хлороганикой нефти, поступающей по трубопроводу «Дружба» в Белоруссию и страны Европы, нанесло ущерб поставщикам российского сырья и имиджу страны, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин, отвечая на вопрос корреспондента РБК.
Обновлено в 06:29
Технологии

«Лаборатория Касперского» провела ребрендинг

"Лаборатория Касперского" провела ребрендинг, в частности, отказавшись от слова "Lab" в логотипе, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 07:34
Общество

Верховный суд признал законным запрет на выезд полицейских за границу

Верховный суд (ВС) России отказался удовлетворить иск о признании незаконным запрета имеющим доступ к гостайне сотрудникам МВД на выезд за границу.
Обновлено в 06:59
Авто

Kia назовет новый кроссовер Seltos

Компания Kia объявила название нового компактного кроссовера, премьера которого состоится летом 2019 года.
Обновлено в 04:05
Общество

Чайка сообщил о крупных нарушениях во взимании платы за вывоз мусора

В каждом третьем регионе в составе Центрального, Северо-Западного, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов прокуратура выявила нарушения, связанные с начислением и взиманием платы за вывоз мусора, заявил генпрокурор Юрий Чайка, передает «РИА Новости».
Обновлено в 07:18
Шоу-бизнес

Собчак возразила Галкину, назвавшему Малахова главным телесплетником

Телеведущая Ксения Собчак вступилась за коллегу Андрея Малахова, который ранее подвергся резкой критике со стороны юмориста Максима Галкина.
Обновлено вчера в 13:01
Армия и оружие

Шойгу рассказал о поставках в армию новейших танков Т-90М

В 2019 году российскую армию усилят более 400 единиц новой и модернизированной бронетанковой техники, включая танки Т-90М «Прорыв-3», заявил министр обороны Сергей Шойгу.
Обновлено в 04:57
Политика

AP: Музей Лондона хочет приобрести надувную фигуру Трампа

Обновлено вчера в 11:04
Происшествия

Число жертв тулунского маньяка возросло до 24

Задержанный после 18 лет поисков серийный насильник из Иркутской области сознался еще в 13 преступлениях, общее число пострадавших достигло 24 человек, среди которых несколько несовершеннолетних девочек, отметили в региональном управлении СКР.
Обновлено в 05:26
Происшествия

Вылетевший из Москвы в Берлин Boeing экстренно вернулся во Внуково

Экипаж лайнера Boeing 737-500, вылетевшего в Берлин в 11:16 мск из Внуково, принял решение вернуться обратно после полутора часов полета из-за срабатывания датчика турбонаддува, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 06:28
Общество

«Победа» напомнила пассажирам об опознании их тел

«Второй момент связан с идентификацией пассажиров при авариях и катастрофах: в списке зарегистрированных пассажиров указываются и места в салоне, поэтому сидеть на своем месте важно и для последующего опознания», — говорится в абзаце, вызвавшем массовое возмущение.
Обновлено в 05:33
Шоу-бизнес

Заряженные на могиле Началовой вода и крем возбудили Панайотова

Одни хотят узнать, действительно ли мироточит крест. Другие несут крем и воду, желая зарядить – мол, помогает от подагры, диабета и сепсиса.
Обновлено в 05:14
Общество

Матери в 2018 году оставили в роддомах почти 3 тыс. детей

Около 3 тыс. детей были оставлены матерями при рождении в прошлом году, эта цифра меньше, чем было ранее.
Обновлено в 05:03
Происшествия

Один человек погиб после обрушения кровли на шахте в Кузбассе

Сотрудник шахты "Распадская" (управляющая компания "Распадская угольная компания", Evraz), расположенная вблизи города Междуреченск, погиб в результате обрушения кровли породы на предприятии, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе мэрии.
Обновлено в 04:04
Хоккей

«Трактор» расторг контракт с Щехурой

«Трактор» расторг контракт с форвардом Полом Щехурой по обоюдному согласию сторон.
Обновлено в 06:40
Происшествия

Совладелец S7 Филев поставил вопрос о безопасности SSJ-100

Совладелец S7 Владислав Филев публично поднял вопрос о безопасности самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) после катастрофы аналогичного лайнера в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 06:57
Происшествия

На Украине суд арестовал двух полицейских, ранивших ребенка

"Голосеевский районный суд Киева арестовал на 60 суток полицейских, которые застрелили 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком", - сообщил корреспондент телеканала из зала суда.
Обновлено в 04:53
Общество

ВятГУ вошел в топ-60 лучших университетов России

ВятГУ занял 60-е место среди лучших университетов России. Вуз поднялся сразу на 14 позиций по сравнению с прошлым годом.
Обновлено в 07:26
Гаджеты

В России начались продажи обновленных фотоаппаратов «Зенит»

Холдинг "Швабе" (госкорпорация "Ростех") объявил о начале продаж дальномерной камеры "Зенит М" - первой модели, выпущенной с момента возрождения бренда.
Обновлено в 03:29
Авто

Genesis привез в Россию обновленный седан Genesis G90

На российский рынок приехал обновлённый седан премиальной корейской марки — Genesis G90.
Обновлено в 02:23
Футбол

Промес верит, что вернется в «Спартак»

Обновлено в 03:18
Общество

Для нижегородских детей с ВИЧ нашли новую турбазу

Нижегородские дети с ВИЧ, которым отказали в отдыхе, поедут на другую турбазу, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:48
Политика

Зеленский отреагировал на снос бюста Жукова в Харькове

Обновлено вчера в 10:37
Политика

В администрации Зеленского рассказали о рабочем дне президента Украины

Первый заместитель руководителя администрации президента Украины Сергей Трофимов заявил, что Владимир Зеленский приезжает на работу раньше всех сотрудников президентского аппарата и уходит с нее после 22:00.
Обновлено в 04:13
Политика

Медведев утвердил госпрограмму развития села до 2025 года

Новая государственная программа развития сельских территорий до 2025 года утверждена премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
Обновлено в 07:13
Шоу-бизнес

Ирина Шейк и Брэдли Купер пытаются спасти свои отношения ради дочери

Ирина Шейк и Брэдли Купер пытаются спасти свои отношения ради дочери Модель и актер находятся на грани расставания.
Обновлено в 03:30
Наука

Физик описал голографическую дуальность с помощью машины Больцмана

Обновлено в 02:01
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Игорь Иванович Сечин
Российский государственный деятель и топ-менеджер, главный исполнительный директор (президент) нефтегазовой компании ПАО «НК „Роснефть“», председатель совета директоров компании «Роснефть». Ранее заместитель руководителя администрации президента России, заместитель председателя правительства Российской Федерации.
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