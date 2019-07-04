Энергетика

Сечин поблагодарил нефтяников в ФРГ за решение проблем с «Дружбой»Известия 17:20

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В ходе совещания Сечин поблагодарил руководство и персонал завода, а также сотрудников Rosneft Deutschland за принятые меры, позволившие избежать повреждения оборудования и исключить возможность нанесения ущерба окружающей среде из-за проблем с загрязнением трубопровода «Дружба».
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Сечин поблагодарил нефтяников в ФРГ за решение проблем с «Дружбой»

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