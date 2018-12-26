Основным фактором в данном случае стало повышение ставки ФРС, которая привела к вымыванию финансовых спекулянтов с рынка. Вот это фактор, который сейчас является основным, который воздействует на цену. Будем анализировать, смотреть. Мы готовы к любым ситуациям.

На сегодняшних торгах баррель нефти Brent падал в цене до 50 долларов 55 центов. 19 декабря, в день, когда в США повысили базовую ставку, бочка сырья стоила более 58 долларов.

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