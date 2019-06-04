Энергетика

Сечин не ждёт падения добычи на проектах «Роснефти» в ВенесуэлеNews.ru 06:12

Падения добычи нефти в 2019 году на совместных проектах «Роснефти» с PDVSA в Венесуэле не будет. Об этом заявил глава компании Игорь Сечин. Мы не ожидаем значительного снижения добычи в 2019 году на совместных проектах с PDVSA.
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«Роснефть» поставила целью рост добычи углеводородов до 330 млн тонн н.э

Газета.Ru10:00

Сечин назвал ожидания по добыче нефти в Венесуэле

РБК07:13

«Роснефть» увеличит добычу нефти до 320 млн тонн в год

Вести.Финанс06:52

Проекты «Роснефти» в Венесуэле не пострадали от введенных в отношении страны санкций

Финмаркет07:03

Сечин не ждёт падения добычи на проектах «Роснефти» в Венесуэле

News.ru06:12

«Роснефть» увеличила добычу нефти в Венесуэле в 2018 году на 7%

Rambler News Service06:05

«Роснефть» планирует в 2019 году провести геологоразведочные работы в Иракском Курдистане

ТАСС06:55
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Несколько дней в «Шереметьево» пассажиры не могут вовремя получить багаж. Некоторым пришлось ждать чемоданы по пять часов.
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В Норвегии по подозрению в покушении на убийство задержали россиянина

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Политика

Путин и Си Цзиньпин встретятся 5 июня

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что переговоры глав России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина пройдут 5 июня.
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Политика

Зеленский заявил на встрече с Юнкером, что он лучше Порошенко

Новый президент Украины Владимир Зеленский, который прибыл во вторник с первым визитом в Брюссель, заявил на встрече с главой Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клодом Юнкером, что он лучше, чем его предшественник Петр Порошенко, передает корреспондент ТАСС с места события.
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В Госдуме отреагировали на стратегию Зеленского по Крыму

Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал стратегию президента Украины Владимира Зеленского по "возвращению" Крыма.
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Алсу ответила затравившим ее после скандала на «Голосе»

Певица Алсу назвала подписчиков, затравивших ее в Instagram, гиенами.
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Общество

Москвичей предупредили о рекордной жаре в выходные

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Происшествия

На Шиесе после столкновений с ОМОНом задержали семерых активистов

Семерых противников строительства мусорного полигона в Шиесе (Аргангельская область) задержали после столкновения с ОМОНом.
Обновлено в 08:19
Спорт

Суд запретил Аршавину выезд за границу из-за долгов по алиментам

Бывшему футболисту Сборной России Андрею Аршавину запрещен выезд за пределы страны из-за долга по алиментам, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката жены спортсмена Алисы Казьминой.
Обновлено в 10:26
Кино

Историк о сериале «Чернобыль»: Ахинеей наполнен весь фильм

«Вечерняя Москва» спросила у кинокритиков и историков, чем обусловлена такая популярность и как россиянам стоит воспринимать «Чернобыль».
Обновлено в 00:34
Общество

Резкий спад рождаемости в России считают тревожной тенденцией

Детский омбудсмен Анна Кузнецова считает резкое снижение рождаемости тревожной тенденцией.
Обновлено в 10:15
Наука

Химики раскрыли рецепт приготовления древнейшего пива

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Трамп рассказал о феноменальной торговой сделке с Британией

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует заключит с Великобританией "феноменальное" торговое соглашение.
Обновлено в 10:16
Общество

У россиян растет готовность участвовать в массовых протестных акциях

У россиян растет готовность участвовать в массовых протестах, хотя доля граждан, считающих возможными такие акции там, где они живут, снижается, следует из майского опроса «Левада-центра».
Обновлено вчера в 17:45
Общество

Нижегородская турбаза отказалась размещать ВИЧ-положительных детей

Что еще известно: Администратор спортивной деревни «Новинки» подтвердила журналистам, что турбаза отказала в размещении детям со ВИЧ-статусом, извинилась и вернула деньги.
Обновлено вчера в 09:00
Общество

20 процентов россиян признались, что их окружают шизофреники

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BadComedian объяснил опасность его поражения в суде

Видеоблогер Евгений Баженов, известный под псевдонимом BadComedian, не планирует удалять свой ролик по требованию кинокомпании Kinodanz.
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В Генпрокуратуре предупредили об угрозе мусорного коллапса

"Ситуация еще не приобрела неотвратимого характера, ее можно и нужно решать, иначе она может приобрести масштаб настоящего коллапса", — заключил Буксман.
Обновлено в 08:21
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В России стартовали продажи обновлённых фотоаппаратов «Зенит»

Продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении начались в России со вторника, 4 июня.
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Росздравнадзор обнаружил в российских аптеках таблетки, вызывающие рак

Росздравнадзор пришел к такому выводу после проверки 25 миллионов препаратов по снижению давления.
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Ольга Бузова презентовала видео на новую песню

Сегодня, 4 июня, Ольга Бузова выпустила новую песню "Водица", а вместе с ней и видеоклип.
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Бойца спецназа ГРУ убили в подмосковном Путилково

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Genesis привез в Россию обновленный седан Genesis G90

На российский рынок приехал обновлённый седан премиальной корейской марки — Genesis G90.
Обновлено в 02:23
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Зеленский прокомментировал снос бюста Жукова в Харькове

Обновлено вчера в 10:43
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Путин прокомментировал взрывы в Дзержинске

Президент России Владимир Путин, комментируя серию взрывов в цехе НИИ «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области, заявил, что необходимо посмотреть, как была построена работа по устранению нарушений, выявленных еще в апреле.
Обновлено в 10:12
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Конституционный суд Украины рассматривает указ о роспуске Рады

Конституционный суд Украины начал слушание, на котором рассмотрит представление депутатов о конституционности указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и проведении внеочередных выборов.
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У космического спутника «Ямал-601» возникли проблемы с двигателем

Компания "Газпром космические системы" сообщила о проблемах с двигателем космического аппарата "Ямал-601".
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Трамп едва не заснул во время речи Елизаветы II

Президент США Дональд Трамп задремал во время приветственной речи королевы Великобритании Елизаветы II на банкете в Букингемском дворце.
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Технологии

YouTube и Twitch ввели ограничения для несовершеннолетних стримеров

После скандала YouTube ужесточила правила для пользователей и ввела новые меры предосторожности.
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Игорь Иванович Сечин
Российский государственный деятель и топ-менеджер, главный исполнительный директор (президент) нефтегазовой компании ПАО «НК „Роснефть“», председатель совета директоров компании «Роснефть». Ранее заместитель руководителя администрации президента России, заместитель председателя правительства Российской Федерации.
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