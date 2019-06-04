Энергетика

«Роснефть» увеличит добычу нефти до 320 млн тонн в годВести.Финанс 06:52

"Роснефть" намерена увеличить годовую добычу углеводородов до 320 млн тонн нефтяного эквивалента к 2022 г. при неизменном контроле над затратами, заявил глава компании Игорь Сечин.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Сечин не ждёт падения добычи на проектах «Роснефти» в Венесуэле

News.ru06:12

«Роснефть» увеличит добычу нефти до 320 млн тонн в год

Вести.Финанс06:52

«Роснефть» к 2022 г. планирует рост добычи углеводородов до 320 млн т н.э

Финмаркет05:23

«Роснефть» в 2019 г не ждет сильного снижения добычи на общих проектах с PDVSA

ПРАЙМ05:30

«Роснефть» увеличила добычу нефти в Венесуэле в 2018 году на 7%

Rambler News Service06:05

Сечин пообещал запустить газовый проект «Роспан» к концу года

Ведомости05:45

«Роснефть» планирует в 2019 году провести геологоразведочные работы в Иракском Курдистане

ТАСС06:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 07:01, Ашберн
Происшествия

Задержание подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ сняли на видео

Обновлено в 05:05
Происшествия

Вылетевший из Москвы в Берлин Boeing экстренно вернулся во Внуково

Экипаж лайнера Boeing 737-500, вылетевшего в Берлин в 11:16 мск из Внуково, принял решение вернуться обратно после полутора часов полета из-за срабатывания датчика турбонаддува, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 06:28
Футбол

«Ювентус» хочет приобрести защитника «Наполи» Кулибали

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали может продолжить карьеру в «Ювентусе».
Обновлено в 05:48
Происшествия

В Югре сотрудник банка украл почти миллион рублей на свадьбу

Обновлено в 01:57
Политика

Рада отказалась рассматривать проект Зеленского об импичменте

Верховная рада Украины не включила в повестку дня предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект об импичменте главы государства, передаёт «Укринформ».
Обновлено в 06:41
Общество

Умерла супруга президента Израиля

Нехама Ривлин, супруга президента Израиля Реувена Ривлина, умерла в возрасте 73 лет, сообщает Haaretz.
Обновлено в 04:02
Шоу-бизнес

Невеста Тимати Анастасия Решетова показала округлившийся живот

Модель опубликовала небольшое видео, где показала слегка заметный округлившийся живот, чем только усилила недавние слухи относительно своего положения.
Обновлено вчера в 12:52
Авто

Genesis привез в Россию обновленный седан Genesis G90

На российский рынок приехал обновлённый седан премиальной корейской марки — Genesis G90.
Обновлено в 02:23
Политика

Песков дал совет Киеву перед встречей в «нормандском формате»

Перед встречей в «нормандском формате» украинским властям следует сделать «домашнюю работу»; при этом прикидок по срокам саммита пока нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:02
Происшествия

На шахте «Распадская» в Кузбассе обрушилась порода, погиб человек

При обрушении породы на шахте "Распадская" в Кемеровской области погиб человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 04:00
Происшествия

В Петербурге началась операция по зачистке «ритуального» рынка

Руководство петербургской полиции начало масштабную операцию по зачистке «похоронного» рынка от недобросовестных игроков.
Обновлено в 04:27
Энергетика

Сечин сообщил об ущербе имиджу России от российской загрязненной нефти

Глава "Роснефти" Игорь Сечин заявил, что загрязнение нефти, поступающей по по трубопроводу "Дружба" в Белоруссию и страны Европы, нанесло ущерб поставщикам российского сырья и имиджу страны.
Обновлено в 06:37
Шоу-бизнес

Алсу ответила затравившим ее после скандала на «Голосе»

Певица Алсу назвала подписчиков, затравивших ее в Instagram, гиенами.
Обновлено в 04:35
Происшествия

Совладелец S7 Филев поставил вопрос о безопасности SSJ-100

Выступая на заседании подкомиссии по авиационной и космической деятельности РСПП во вторник, Филев, который возглавляет подкомиссию, обратился к замглавы Минтранса РФ Александру Юрчику с вопросом о расследовании авиаинцидента с SSJ-100 авиакомпании "Якутия" в октябре прошлого года: тот выкатился за пределы ВПП в Якутске, при этом была разрушена стойка шасси.
Обновлено в 06:03
Общество

ФСБ потребовала ключи шифрования переписки пользователей у «Яндекса»

Почему ФСБ потребовала от "Яндекса" ключи "Яндекс.Почта" и "Яндекс.Диск" находятся в реестре организаторов распространения информации (ОРИ), то есть интернет-площадок, на которых пользователи могут обмениваться сообщениями.
Обновлено в 00:00
Экономика

Росстат рассказал об отраслях с самым большим ростом зарплат

Росстат раскрыл данные о том, в каких отраслях работающим россиянам постоянно повышают зарплату.
Обновлено в 01:56
Общество

Кузнецова назвала безграмотными людей, отказавших в отдыхе детям с ВИЧ

Детский омбудсмен Анна Кузнецова считает безграмотными действия руководства туристической базы в пригороде Нижнего Новгорода, вокруг которой разгорелся конфликт в связи с отказом в отдыхе детям с ВИЧ.
Обновлено в 06:43
Происшествия

В Шиесе задержали семерых. Активисты встали стенка на стенку с ОМОНом

На станции Шиес в Архангельской области, где активисты пытаются препятствовать строительству мусорного полигона, задержаны семь человек.
Обновлено в 05:52
Хоккей

Тарасенко забросил 11-ю шайбу в текущем розыгрыше Кубка Стэнли

Российский нападающий "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко отметился очередной заброшенной шайбой в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли.
Обновлено вчера в 23:08
Футбол

Артем Дзюба «примерил» на себя купальник после финала Лиги чемпионов

Обновлено в 05:35
Общество

Верховный суд признал законным запрет полицейским на отдых за границей

Верховный суд (ВС) признал законным запрет МВД на выезд за границу сотрудникам, не имеющим допуска к государственной тайне.
Обновлено в 06:39
Гаджеты

Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта

Чаще всего среди китайских смартфонов в ремонт сдают Huawei Nova 2, Honor 8, Xiaomi Redmi Note 4 и Redmi 4X.
Обновлено 02 июня в 17:55
Происшествия

На Украине суд арестовал двух полицейских, ранивших ребенка

"Голосеевский районный суд Киева арестовал на 60 суток полицейских, которые застрелили 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком", - сообщил корреспондент телеканала из зала суда.
Обновлено в 04:53
Происшествия

Ямальский сварщик спас людей из огня при помощи ковша экскаватора

Обновлено в 06:38
Шоу-бизнес

Алеся Кафельникова: «Уже приходит время окончательно проститься»

Известно, что у Кафельниковой весьма нестабильное психическое состояние: время от времени девушка пребывает в депрессии.
Обновлено вчера в 23:30
Кино

Британку возмутило отсутствие темнокожих актеров в «Чернобыле»

Обновлено вчера в 10:17
Наука

Учёные: белое и красное мясо повышают уровень холестерина одинаково

Американские учёные из Научно-исследовательского института при Оклендской детской больнице Калифорнийского университета в Сан-Франциско выяснили, что потребление большого количества красного и белого мяса приводит к повышению уровня холестерина.
Обновлено в 06:26
Транспорт

ГИБДД составит базу нарушителей ПДД для каршеринговых компаний

«Наше ведомство собирается создать единую цифровую платформу, которая позволит каршеринговым компаниям проверять будущих клиентов — были ли они когда-либо лишены прав и как часто нарушают ПДД», — сообщил он, добавив, что в базу данных будут внесены сведения как о россиянах, так и иностранцах, нарушающих в России правила дорожного движения.
Обновлено вчера в 20:08
Экономика

Счетная палата выявила нарушения в работе ФАС

Счетная палата (СП) по итогам проверки выявила ряд нарушений при исполнении Федеральной антимонопольной службой (ФАС) РФ бюджета за 2018 год, в том числе при создании системы сбора данных о ценах и их сравнения в сфере государственного оборонного заказа и в гражданской сфере (ИАС ГОЗ), сообщается на сайте пресс-службы ведомства.
Обновлено в 05:10
Экономика

Китайский бизнес может перенести производство в РФ

Малые и средние предприятия Китая под давлением торговой войны с Соединенными Штатами задумались о переносе производства в Россию.
Обновлено вчера в 23:38
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Игорь Иванович Сечин
Российский государственный деятель и топ-менеджер, главный исполнительный директор (президент) нефтегазовой компании ПАО «НК „Роснефть“», председатель совета директоров компании «Роснефть». Ранее заместитель руководителя администрации президента России, заместитель председателя правительства Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное