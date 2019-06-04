«Роснефть» увеличит добычу нефти до 320 млн тонн в годВести.Финанс 06:52

"Роснефть" намерена увеличить годовую добычу углеводородов до 320 млн тонн нефтяного эквивалента к 2022 г. при неизменном контроле над затратами, заявил глава компании Игорь Сечин.

«Роснефть» увеличит добычу нефти до 320 млн тонн в год

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