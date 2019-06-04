Энергетика
«Роснефть» увеличила добычу нефти в Венесуэле в 2018 году на 7%Rambler News Service 06:05
«Роснефть» увеличила добычу нефти в Венесуэле в 2018 году на 7%, несмотря на сложную ситуацию в этом государстве, заявил глава компании Игорь Сечин в ходе выступления на годовом общем собрании акционеров.
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Гаджеты
Новый Mac Pro стоит 70 тысяч долларов
Обновлено в 09:52
Происшествия
Аваков встретился с семьей мальчика, погибшего после ранения полицейскими
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и председатель Национальной полиции Сергей Князев встретились с семьей мальчика, который погиб в Киевской области от огнестрельного ранения в голову полицейскими, сообщила во вторник пресс-служба МВД.
Обновлено в 12:56
Происшествия
15 школьников пострадали в ДТП с автобусом в Японии
Обновлено в 00:40
Политика
Столтенберг озвучил Зеленскому условия по вступлению Украины в НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг после встречи с украинском лидером Владимиром Зеленским сформулировал условия по вступлению страны в альянс.
Обновлено в 15:10
Происшествия
Толпа учинила беспорядки у МВД в Киеве после убийства полицией ребенка
Украинцы собрались у здания министерства внутренних дел в Киеве с требованием наказать полицейских, застреливших 5-летнего мальчика.
Обновлено в 06:05
Единоборства
Команда Джошуа сообщила о реванше с Руисом
Команда британского боксера Энтони Джошуа воспользовалась опцией о проведении реванша с американским боксером мексиканского происхождения Энди Руисом.
Обновлено в 15:05
Происшествия
Бари Алибасова госпитализировали
Обновлено в 14:58
Футбол
Игнашевич возглавил московское «Торпедо»
Новым главным тренером «Торпедо» стал бывший защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич, говорится на сайте футбольного клуба.
Обновлено в 14:18
Армия и оружие
Пентагон: РФ создает «широкий спектр угроз» США
Американский генерал Джон Реймонд заявил, что Россия создает "широкий спектр угроз" США в космосе.
Обновлено в 14:21
Армия и оружие
Шойгу рассказал о поставках в армию новейших танков Т-90М
В 2019 году российскую армию усилят более 400 единиц новой и модернизированной бронетанковой техники, включая танки Т-90М «Прорыв-3», заявил министр обороны Сергей Шойгу.
Обновлено в 04:57
Гаджеты
Apple вручила награды приложениям с лучшим дизайном
Обновлено в 09:18
Политика
Зеленский собрался на переговорах с ЕС обсудить давление на Россию
Президент Украины Владимир Зеленский намерен в ходе поездки в Брюссель обсудить с европейскими лидерами вопросы давления на Россию.
Обновлено в 09:48
Транспорт
В «Шереметьево» не хватает грузчиков на обработку багажа
Многочасовые задержки с выдачей багажа в столичном аэропорту «Шереметьево» связаны с нехваткой грузчиков в дочерней структуре «Шереметьево Хендлинг».
Обновлено в 09:02
Общество
Роскачество выявило в чайных пакетиках кишечную палочку
Обновлено в 07:09
Политика
Зеленский призвал Польшу вместе противостоять «Северному потоку — 2»
Президент Украины Владимир Зеленский призвал Польшу совместно противостоять строительству газопровода «Северный поток — 2». Такое заявление глава Украины сделал после встречи с польским коллегой Анджеем Дудой в Брюсселе.
Обновлено в 15:19
Происшествия
В РКК «Энергия» похитили оборудование для космической техники
"Зафиксировано камерами наблюдения" В период с 1 по 5 мая группа неизвестных проникла на территорию ракетно-космической корпорации "Энергия" в подмосковном Королеве и похитила оборудование, рассказал РБК источник в "Роскосмосе", в ведении которого находится предприятие.
Обновлено в 10:04
Экономика
Зависимость парламентской оппозиции от бюджета достигла максимума
Господдержка других парламентских партий осталась на таком же высоком уровне, как и год назад. У КПРФ зависимость от бюджета составила 89%.
Обновлено в 13:41
Политика
МИД Украины отреагировал на возможное возвращение России в ПАСЕ
МИД Украины отреагировал на предложение комитета ПАСЕ по регламенту о предоставлении российской делегации полномочий в июньской сессии.
Обновлено вчера в 20:44
Культура
Меньшова станет ведущей нового шоу «Камера. Мотор. Страна» на Первом
Юлия Меньшова выразила надежду, что проект получится интересным, ведь советский кинематограф подарил стране немало фильмов, которые популярны и сегодня.
Обновлено в 12:03
Здоровье
Андрей Важенин расскажет об онкологической ситуации на Южном Урале
Андрей Важенин расскажет об актуальной ситуациии с онкологическими заболеваниями, региональных особенностях и том, что нужно знать каждому южноуральцу о профилактике и борьбе с раком.
Обновлено в 02:00
Энергетика
«Газпром» наращивает запасы и дивиденды
Намерение нарастить запасы газа вполне объясняет странное расхождение между добычей «Газпрома» (непрерывно растет с начала года) и продажами, которые падают как на внутреннем рынке, так и на экспорт.
Обновлено в 12:51
Общество
«Мемориал»: победителей конкурса исследований «Человек в истории» и их учителей вызывают на беседы с ФСБ
Итоги последнего подвели в конце апреля, его победителями стали авторы 43 научных исследований из 24 регионов России.
Обновлено в 12:53
Общество
Самый богатый человек в мире купит новую квартиру
Как отмечают риелторы, сделка, заключаемая Безосом, не станет самой дорогой на нью-йоркском рынке недвижимости в 2019 году: минувшей зимой инвестор Кеннет Гриффин приобрел пентхаус в городе за 240 миллионов долларов.
Обновлено в 13:47
Происшествия
Совладелец S7 Филев поднял вопрос о безопасности SSJ-100
Совладелец S7 Владислав Филев публично поднял вопрос о безопасности самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) после катастрофы лайнера этой модели в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 09:15
Общество
В Генпрокуратуре предупредили об угрозе мусорного коллапса
В ряде федеральных округов мусорные полигоны заполнены, если эту проблему не решать, она может перерасти в коллапс, заявил первый замгенпрокурора Александр Буксман.
Обновлено в 08:21
Общество
Аршавину запретили выезд за границу из-за долга по алиментам
Обновлено в 15:02
Гаджеты
В России стартовали продажи обновлённых фотоаппаратов «Зенит»
Продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении начались в России со вторника, 4 июня.
Обновлено в 07:40
Общество
Forbes назвал самую богатую женщину в мире музыки
Американская певица и актриса Рианна признана самой богатой женщиной в мире музыки по версии журнала Forbes, издание оценило ее состояние в 600 миллионов долларов.
Обновлено в 13:18
Единоборства
UFC назвал следующего соперника Нурмагомедова на бой в Абу-Даби
В апреле в связи с отстранением Нурмагомедова UFC провел бой за титул временного чемпиона в легком весе — в нем Порье одержал победу над Максом Холлоуэем.
Обновлено в 14:34