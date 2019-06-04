«Роснефть» увеличила добычу нефти в Венесуэле в 2018 году на 7%Rambler News Service 06:05

«Роснефть» увеличила добычу нефти в Венесуэле в 2018 году на 7%, несмотря на сложную ситуацию в этом государстве, заявил глава компании Игорь Сечин в ходе выступления на годовом общем собрании акционеров.

«Роснефть» увеличила добычу нефти в Венесуэле в 2018 году на 7%

Происшествия Аваков встретился с семьей мальчика, погибшего после ранения полицейскими Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и председатель Национальной полиции Сергей Князев встретились с семьей мальчика, который погиб в Киевской области от огнестрельного ранения в голову полицейскими, сообщила во вторник пресс-служба МВД.

Политика Столтенберг озвучил Зеленскому условия по вступлению Украины в НАТО Генсек НАТО Йенс Столтенберг после встречи с украинском лидером Владимиром Зеленским сформулировал условия по вступлению страны в альянс.

Происшествия Толпа учинила беспорядки у МВД в Киеве после убийства полицией ребенка Украинцы собрались у здания министерства внутренних дел в Киеве с требованием наказать полицейских, застреливших 5-летнего мальчика.

Единоборства Команда Джошуа сообщила о реванше с Руисом Команда британского боксера Энтони Джошуа воспользовалась опцией о проведении реванша с американским боксером мексиканского происхождения Энди Руисом.

Футбол Игнашевич возглавил московское «Торпедо» Новым главным тренером «Торпедо» стал бывший защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич, говорится на сайте футбольного клуба.

Армия и оружие Шойгу рассказал о поставках в армию новейших танков Т-90М В 2019 году российскую армию усилят более 400 единиц новой и модернизированной бронетанковой техники, включая танки Т-90М «Прорыв-3», заявил министр обороны Сергей Шойгу.

Политика Зеленский собрался на переговорах с ЕС обсудить давление на Россию Президент Украины Владимир Зеленский намерен в ходе поездки в Брюссель обсудить с европейскими лидерами вопросы давления на Россию.

Транспорт В «Шереметьево» не хватает грузчиков на обработку багажа Многочасовые задержки с выдачей багажа в столичном аэропорту «Шереметьево» связаны с нехваткой грузчиков в дочерней структуре «Шереметьево Хендлинг».

Политика Зеленский призвал Польшу вместе противостоять «Северному потоку — 2» Президент Украины Владимир Зеленский призвал Польшу совместно противостоять строительству газопровода «Северный поток — 2». Такое заявление глава Украины сделал после встречи с польским коллегой Анджеем Дудой в Брюсселе.

Происшествия В РКК «Энергия» похитили оборудование для космической техники "Зафиксировано камерами наблюдения" В период с 1 по 5 мая группа неизвестных проникла на территорию ракетно-космической корпорации "Энергия" в подмосковном Королеве и похитила оборудование, рассказал РБК источник в "Роскосмосе", в ведении которого находится предприятие.

Экономика Зависимость парламентской оппозиции от бюджета достигла максимума Господдержка других парламентских партий осталась на таком же высоком уровне, как и год назад. У КПРФ зависимость от бюджета составила 89%.

Политика МИД Украины отреагировал на возможное возвращение России в ПАСЕ МИД Украины отреагировал на предложение комитета ПАСЕ по регламенту о предоставлении российской делегации полномочий в июньской сессии.

Культура Меньшова станет ведущей нового шоу «Камера. Мотор. Страна» на Первом Юлия Меньшова выразила надежду, что проект получится интересным, ведь советский кинематограф подарил стране немало фильмов, которые популярны и сегодня.

Здоровье Андрей Важенин расскажет об онкологической ситуации на Южном Урале Андрей Важенин расскажет об актуальной ситуациии с онкологическими заболеваниями, региональных особенностях и том, что нужно знать каждому южноуральцу о профилактике и борьбе с раком.

Энергетика «Газпром» наращивает запасы и дивиденды Намерение нарастить запасы газа вполне объясняет странное расхождение между добычей «Газпрома» (непрерывно растет с начала года) и продажами, которые падают как на внутреннем рынке, так и на экспорт.

Общество Самый богатый человек в мире купит новую квартиру Как отмечают риелторы, сделка, заключаемая Безосом, не станет самой дорогой на нью-йоркском рынке недвижимости в 2019 году: минувшей зимой инвестор Кеннет Гриффин приобрел пентхаус в городе за 240 миллионов долларов.

Происшествия Совладелец S7 Филев поднял вопрос о безопасности SSJ-100 Совладелец S7 Владислав Филев публично поднял вопрос о безопасности самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) после катастрофы лайнера этой модели в московском аэропорту Шереметьево.

Общество В Генпрокуратуре предупредили об угрозе мусорного коллапса В ряде федеральных округов мусорные полигоны заполнены, если эту проблему не решать, она может перерасти в коллапс, заявил первый замгенпрокурора Александр Буксман.

Гаджеты В России стартовали продажи обновлённых фотоаппаратов «Зенит» Продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении начались в России со вторника, 4 июня.

Общество Forbes назвал самую богатую женщину в мире музыки Американская певица и актриса Рианна признана самой богатой женщиной в мире музыки по версии журнала Forbes, издание оценило ее состояние в 600 миллионов долларов.