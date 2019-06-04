Энергетика
Сечин назвал ожидания по добыче нефти в ВенесуэлеРБК 07:13
В «Роснефти» не ожидают значительного снижения добычи нефти в 2019 году на совместных проектах с PDVSA в Венесуэле. Об этом заявил глава компании Игорь Сечин, передает корреспондент РБК.
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Завтра начнутся официальные продажи Haval F7
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Резонансное убийство в подмосковном Путилково – как результат «социально-безответственной политики» властей
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Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией
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В Минобороны сообщили об успешных испытаниях новой российской ракеты системы ПРО.
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На Кубани четыре человека пострадали при взрыве гранаты
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Сергей Семак стал сопредседателем предвыборного штаба Беглова
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Обновлено в 17:27
Политика
МИД раскритиковал советы Помпео России по расследованию крушения MH17
МИД критически отнесся к заявлению госсекретаря США Майка Помпео, в котором тот посоветовал России активнее участвовать в расследовании крушения Boeing MH17 в Донбассе.
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Футбол
Форвард «Анжи» Понсе перешел в «Ахмат»
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Комментарий касается публикации РБК, где шла речь о том, что ФСБ запросила ключи шифрования «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск».
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Энергетика
«Роснефть» ответила «Транснефти» на критику заявлений о «Дружбе»
Компания «Роснефть» отреагировала на заявления «Транснефти», которая не согласилась с главой компании Игорем Сечиным, высказавшимся по инциденту с загрязнением нефти в трубопроводе «Дружба».
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Российская компания Volgabus готовится представить уникальный вездеход на Петербургском международном экономическом форуме.
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Трамп задремал во время речи Елизаветы II
Президент США Дональд Трамп задремал на банкете во время тоста королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом сообщает издание Mirror.
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Политика
В Госдепе высказались о сделке с РФ по Сирии
Спецпредставитель США Джеймс Джеффри прокомментировал информацию о том, что Вашингтон намерен предложить Москве сделку по Сирии.
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Армия и оружие
СК возбудил уголовное дело после обстрела мечети в Донецке
Главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело по факту обстрела мечети в городе Донецке, говорится на сайте ведомства.
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ВИЧ-положительных детей отказались пускать в лагерь в Нижегородской области
Руководство местной турбазы отказалось размещать у себя большую группу подростков с ВИЧ-положительным статусом.
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В рамках исследования ученым удалось выявить наличие связи между приемом пищи и циркадными ритмами человека.
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Культура
Минкультуры прокомментировало иск против BadComedian
Министерство культуры России не имеет отношения к судебному иску компании Kinodanz против блогера Евгения Баженова (BadComedian) и не станет вмешиваться в ситуацию, заявила директор департамента кинематографии ведомства Ольга Любимова.
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