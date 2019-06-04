Сечин назвал ожидания по добыче нефти в ВенесуэлеРБК 07:13

В «Роснефти» не ожидают значительного снижения добычи нефти в 2019 году на совместных проектах с PDVSA в Венесуэле. Об этом заявил глава компании Игорь Сечин, передает корреспондент РБК.

Сечин назвал ожидания по добыче нефти в Венесуэле

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