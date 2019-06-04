Энергетика
Сечин назвал объем инвестиций «Роснефти» в Петербург и областьРБК 04:36
«Роснефть» в прошлом году инвестировала в экономику Санкт-Петербурга и Ленинградской области 5,8 млрд руб. Об этом сказал в своем докладе глава компании Игорь Сечин на годовом собрании акционеров, сообщает корреспондент РБК.
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Игорь Сечин: «„Роснефть“ обеспечит рост добычи углеводородов до 330 млн тонн к 2022 году»
Комсомольская правда09:55
«Роснефть» намерена увеличить добычу нефти и газа до 320 млн тонн к 2022 году
Rambler News Service05:52
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