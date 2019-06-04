Энергетика

Сечин назвал объем инвестиций «Роснефти» в Петербург и областьРБК 04:36

«Роснефть» в прошлом году инвестировала в экономику Санкт-Петербурга и Ленинградской области 5,8 млрд руб. Об этом сказал в своем докладе глава компании Игорь Сечин на годовом собрании акционеров, сообщает корреспондент РБК.
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В Санкт-Петербурге прошло годовое общее собрание акционеров «Роснефти»

Газета.Ru12:03

Игорь Сечин: «„Роснефть“ обеспечит рост добычи углеводородов до 330 млн тонн к 2022 году»

Комсомольская правда09:55

Сечин назвал объем инвестиций «Роснефти» в Петербург и область

РБК04:36

«Роснефть» намерена увеличить добычу нефти и газа до 320 млн тонн к 2022 году

Rambler News Service05:52

«Роснефть» к 2022 г. планирует рост добычи углеводородов до 320 млн т н.э

Финмаркет05:23

«Роснефть» намерена увеличить добычу углеводородов до 330 млн тонн н. э. к 2022 году

ТАСС05:20

«Роснефть» увеличит добычу нефти до 320 млн тонн в год

Вести.Финанс06:52
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 12:22, Ашберн
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Меркель раскрыла, почему всегда выступала за «Северный поток-2»

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Во время Ураза-байрама ВСУ обстреляли мечеть в Донецке

Украинские военные обстреляли северо-западную окраину Донецка, в результате чего под огонь попала мечеть, где собрались верующие для празднования одного из главных мусульманских праздников - Ураза-байрам.
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СМИ сообщили о закрытии дела подозревавшегося в изнасиловании Депардье

Прокуратура Парижа закрыла расследование в отношении актера Жерара Депардье, который подозревался в сексуальных домогательствах и изнасиловании молодой актрисы, передает агентство Франс Пресс.
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В Москве проверяют анонимные интернет-сообщения о минировании более 200 объектов в разных частях города, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
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В России стартовали продажи обновленных фотоаппаратов «Зенит»

В России начались продажи новых фотоаппаратов «Зенит» с дальномерной камерой.
Обновлено в 09:13
Происшествия

Появилось видео задержания подозреваемого в убийстве экс-спецназовца

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В Крыму вертолеты включают РЭБ из-за провокаций со стороны Украины

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Происшествия

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Зеленский назначил пресс-секретаря

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Общество

В Генпрокуратуре предупредили об угрозе мусорного коллапса

В ряде федеральных округов мусорные полигоны заполнены, если эту проблему не решать, она может перерасти в коллапс, заявил первый замгенпрокурора Александр Буксман.
Обновлено в 08:21
Политика

Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов вести переговоры с РФ и выполнять минские соглашения, но сначала Украина должна стать сильнее и обеспечить способность защищать себя.
Обновлено в 11:23
Шоу-бизнес

Алсу сравнила критикующих ее россиян с гиенами

Не выдержав нападок, певица сравнила всех недоброжелателей с гиенами и попросила отстать от неё и её дочери.
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Политика

Рада отказалась рассматривать идею Зеленского об импичменте президента

Верховная рада отказалась рассматривать законопроект президента Украины Владимира Зеленского об импичменте.
Обновлено в 07:50
Происшествия

В Екатеринбурге возбуждено первое уголовное дело после протестов

Обновлено в 05:03
Общество

«Яндекс» ответил на сообщения о требовании ФСБ выдать ключи шифрования

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что ФСБ якобы запросила ключи шифрования "Яндекс.Почты" и "Яндекс.Диска", но получила отказ, так как это может дать доступ к паролям пользователей всей экосистемы "Яндекса".
Обновлено в 08:56
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Обновлено в 10:09
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В РКК «Энергия» похитили оборудование для космической техники

В период с 1 по 5 мая группа неизвестных проникла на территорию ракетно-космической корпорации «Энергия» в подмосковном Королеве и похитила оборудование, рассказал РБК источник в «Роскосмосе», в ведении которого находится предприятие.
Обновлено в 10:04
Политика

Принц Гарри проигнорировал Трампа из-за оскорбления Меган Маркл

Принц Гарри проигнорировал президента США Дональда Трампа во время официального визита американской делегации в Лондон.
Обновлено в 07:13
Политика

Медведев утвердил план реализации «регуляторной гильотины» в России

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил план реализации так называемой «регуляторной гильотины».
Обновлено в 06:07
Гаджеты

Официально: фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 представят 11 июня

Интересно, что уже на следующий день после премьеры Mi Band 4 компания проведет другой не менее важный анонс – будут представлены смартфоны Mi 9T и Mi 9T Pro.
Обновлено вчера в 23:42
Политика

Председатель Счетной палаты обвинила чиновников в коррупции

Юрий Лапшин, председатель правительства Красноярского края: — В основе громких заявлений, невиданной ранее активности руководства Счетной палаты характерно только в отношении лесной отрасли, и только в последние несколько месяцев, лежит совсем не стремление навести порядок, а плохо скрываемое и вполне себе понятное желание отстоять семейный бизнес.
Обновлено в 08:30
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Обновленный Datsun GO за 300 рублей вышел в продажу

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Обновлено в 10:15
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«Лаборатория Касперского» обновила логотип

«Лаборатория Касперского» провела ребрендинг, обновив фирменный логотип компании. В новом варианте теперь не будет слова lab.
Обновлено в 08:32
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На Шиесе после столкновений с ОМОНом задержали семерых активистов

Семерых противников строительства мусорного полигона в Шиесе (Аргангельская область) задержали после столкновения с ОМОНом.
Обновлено в 08:19
Армия и оружие

Украина проведет расследование из-за «румынского вторжения»

Размещение в сети YouTube фантазийного видеоролика под названием «Румыно-украинская война 2022» (Romanian — Ukrainian War 2022) стало поводом для уголовного расследование на Украине.
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СМИ: «Манчестер Юнайтед» нашел замену Давиду де Хеа в чемпионате Франции

Голкипер «Лилля» Майк Мэньян может стать новым вратарем «Манчестер Юнайтед» в случае ухода Давида де Хеа из английского клуба.
Обновлено в 11:02
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Игорь Иванович Сечин
Российский государственный деятель и топ-менеджер, главный исполнительный директор (президент) нефтегазовой компании ПАО «НК „Роснефть“», председатель совета директоров компании «Роснефть». Ранее заместитель руководителя администрации президента России, заместитель председателя правительства Российской Федерации.
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