Энергетика

Сечин назвал объем инвестиций «Роснефти» в Петербург и областьРБК 04:36

«Роснефть» в прошлом году инвестировала в экономику Санкт-Петербурга и Ленинградской области 5,8 млрд руб. Об этом сказал в своем докладе глава компании Игорь Сечин на годовом собрании акционеров, сообщает корреспондент РБК.
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Акционеры «Роснефти» получат почти тройные дивиденды

Комсомольская правда12:20

«Роснефть» поставила целью рост добычи углеводородов до 330 млн тонн н.э

Газета.Ru10:00

Сечин назвал объем инвестиций «Роснефти» в Петербург и область

РБК04:36

«Роснефть» намерена увеличить добычу нефти и газа до 320 млн тонн к 2022 году

Rambler News Service05:52

«Роснефть» к 2022 г. планирует рост добычи углеводородов до 320 млн т н.э

Финмаркет05:23

«Роснефть» намерена увеличить добычу углеводородов до 330 млн тонн н. э. к 2022 году

ТАСС05:20

«Роснефть» увеличит добычу нефти до 320 млн тонн в год

Вести.Финанс06:52
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 13:07, Ашберн
Происшествия

Опубликовано видео нападения на российского дипломата в Косово

Видео, запечатлевшее нападение косовских силовиков на сотрудника миссии ООН, россиянина Михаила Краснощекова, опубликовал телеканал Косовска-Митровицы «ТВ Мост».
Обновлено в 10:25
Армия и оружие

Украина и НАТО проведут учения в Черном море

Обновлено в 11:35
Шоу-бизнес

Победительница «Битвы экстрасенсов» оказалась мужчиной

Обновлено в 09:29
Происшествия

Задержание подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ сняли на видео

Обновлено в 05:05
Наука

Ученые прогнозируют глобальное потепление «по худшему сценарию»

Согласно материалам доклада, глобальное потепление является "экзистенциальной угрозой для человеческой цивилизации".
Обновлено в 08:17
Происшествия

В Новосибирской области мальчик умер от укусов сторожевой собаки

Четырехлетний мальчик во время игры в поселке Коченево Новосибирской области пробежал слишком близко от находящейся на цепи сторожевой собаки, напавшей на него, ребенок погиб от укусов, сообщает во вторник следственное управление СК РФ по региону.
Обновлено в 12:11
Религия

Мусульмане Лаишевского района отмечают праздник Ураза-байрам

В Лаишевской мечети верующие стали собираться еще до восхода солнца. Праздник начался с утреннего намаза.
Обновлено в 03:55
Политика

Конституционный суд рассмотрит дело о законности роспуска Рады 11 июня

Конституционный суд Украины решил безотлагательно в устном режиме рассмотреть 11 июня дело о конституционности указа президента Владимира Зеленскогоо о роспуске Верховной Рады.
Обновлено в 11:16
Общество

Юрий Чайка: мусорную реформу на Дону реализуют с нарушениями

В Ростовской области и ряде других регионов мусорную реформу реализуют с нарушениями.
Обновлено в 07:58
Армия и оружие

Япония прекратила поиски истребителя F-35

Министр обороны Японии Такеши Ивая заявил о прекращении поисковой операции на месте крушения истребителя F-35А, пропавшего с радаров 9 апреля этого года.
Обновлено в 01:59
Политика

Зеленский пошутил на встрече с Юнкером, что он лучше Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером в Брюсселе пошутил, что лучше своего предшественника Петра Порошенко, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 09:41
Транспорт

В ГИБДД предложили запретить каршеринг для нарушителей ПДД

В ГИБДД хотят создать единую онлайн-платформу, которая позволит проверять клиентов каршеринга, нарушали ли они ранее правила дорожного движения (ПДД), сообщил газете «Известия» начальник управления надзорной деятельности ГИБДД МВД РФ Роман Мишуров.
Обновлено в 01:36
Шоу-бизнес

Наталья Рудова в юности подрабатывала «официанткой-посудомойкой»

Звезда сериала «Татьянин день» объяснила аудитории, что она не родилась с «золотой ложкой во рту», и всего в жизни добились самостоятельно, однако до этого она не брезговала никаким трудом, подрабатывая во времена студенчества «официанткой-посудомойкой».
Обновлено в 10:23
Происшествия

Неизвестные незаконно проникли в РКК «Энергия»

Посторонние проникли в Ракетно-космическую корпорацию (РКК) "Энергия" в Королеве. Об этом сообщили во вторник ТАСС в Роскосмосе.
Обновлено в 10:48
Политика

Медведев утвердил госпрограмму развития сёл

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил новую государственную программу комплексного развития сельских территорий.
Обновлено в 06:57
Происшествия

Путин прокомментировал взрывы на заводе в Дзержинске

Обновлено в 10:28
Авто

Lada Vesta получит электронную приборную панель

В принципе, присутствие автомобиля в бюджетном сегменте не подразумевает электронной панели («Автоваз» тут не в отстающих), но тюнеры считают, что конкуренты уже выходят на новый уровень и им приходится соответствовать для повышения конкурентных качеств.
Обновлено в 05:22
Происшествия

Во время противостояния у забора на Шиесе задержаны девять активистов

Обновлено в 11:31
Происшествия

Экс-губернатор Ивановской области Коньков читает Библию в СИЗО

Секретарь Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников в беседе с ТАСС сообщил, что бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков читает Библию и Евангелие в московском СИЗО №1.
Обновлено в 12:36
Шоу-бизнес

Максим Галкин назвал причину, из-за которой его не зовут в жюри КВН

Обновлено в 11:36
Наука

Защищающая от ВИЧ мутация увеличивает риск смерти от всех причин

Редактирование генома ради полной защиты от ВИЧ может сокращать жизнь пациента, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 11:43
Авто

Ford завершил в Набережных Челнах производство автомобилей

Напомним, что Ford в рамках реструктуризации бизнеса покидает российский рынок легковых автомобилей.
Обновлено в 11:37
Происшествия

В Москве проверяют более 200 объектов после сообщений о минировании

В Москве проверяют анонимные интернет-сообщения о минировании более 200 объектов в разных частях города, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Обновлено в 11:06
Политика

Путин поручил избавиться от позора с «обманутыми дольщиками»

Российский президент Владимир Путин в ходе совещания с правительством потребовал в ближайшие несколько лет избавиться в России от такого позорного явления, как «обманутые дольщики».
Обновлено в 11:04
Политика

ПАСЕ изменит регламент по желанию России

Комитет Парламентской Ассамблеи Совета Европы по регламенту принял решение принять предложение России и внести изменения в устав.
Обновлено в 00:01
Общество

Аршавину запретили выезд за границу из-за долга по алиментам

Обновлено в 08:52
Общество

«Яндекс» ответил на сообщения о требовании ФСБ выдать ключи шифрования

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что ФСБ якобы запросила ключи шифрования "Яндекс.Почты" и "Яндекс.Диска", но получила отказ, так как это может дать доступ к паролям пользователей всей экосистемы "Яндекса".
Обновлено в 08:56
Футбол

Старридж и Морено покинут «Ливерпуль»

Обновлено в 12:29
Футбол

Роналду одобрил приход Сарри в «Ювентус»

Tuttosport утверждает, что Роналду будет рад приходу Сарри, который ранее помог развить бомбардирские способности Дрису Мертенсу и Гонсало Игуаину.
Обновлено в 11:35
Кино

Киноляп в сериале «Чернобыль» обсуждают в Сети

Обновлено вчера в 18:27
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Игорь Иванович Сечин
Российский государственный деятель и топ-менеджер, главный исполнительный директор (президент) нефтегазовой компании ПАО «НК „Роснефть“», председатель совета директоров компании «Роснефть». Ранее заместитель руководителя администрации президента России, заместитель председателя правительства Российской Федерации.
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