Энергетика
Сечин назвал объем инвестиций «Роснефти» в Петербург и областьРБК 04:36
«Роснефть» в прошлом году инвестировала в экономику Санкт-Петербурга и Ленинградской области 5,8 млрд руб. Об этом сказал в своем докладе глава компании Игорь Сечин на годовом собрании акционеров, сообщает корреспондент РБК.
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Футбол
Забивал «Спартаку», играл у Божовича, станет звездой «Реала». Кто такой Лука Йович
Рассказываем об игроке, который должен стать новой звездой "Сантьяго Бернабеу" Испания: смазанный финиш "Барсы", провал "Реала" и триумф "летучих мышей" Фанат Панчева и Фалькао Талант Луки Йовича – родившегося в Боснии серба – разглядели еще в начальной школе.
Обновлено в 13:00
Единоборства
UFC назвал следующего соперника Нурмагомедова на бой в Абу-Даби
Хабиб Нурмагомедов проведет свой следующий бой против американца Дастина Порье, сообщает пресс-служба UFC.
Обновлено в 14:34
Происшествия
Лесной пожар бушует на бывшем полигоне под Берлином
Лесной пожар бушует под Берлином на бывшем полигоне с боеприпасами. Огнём охвачено 600 гектаров, сообщают немецкие СМИ.
Обновлено в 13:17
Политика
Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов вести переговоры с РФ и выполнять минские соглашения, но сначала Украина должна стать сильнее и обеспечить способность защищать себя.
Обновлено в 11:23
Наука
Найдена генная мутация, помогающая избежать диабета
Ученые обнаружили генную мутацию, которая может помочь избежать диабета, сообщает eLife.
Обновлено в 08:20
Общество
«Мемориал»: победителей конкурса исследований «Человек в истории» и их учителей вызывают на беседы с ФСБ
Итоги последнего подвели в конце апреля, его победителями стали авторы 43 научных исследований из 24 регионов России.
Обновлено в 12:53
Здоровье
Российских родителей призвали не кормить детей макаронами и сосисками
Член комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Ольга Шарапова призвала российских родителей не кормить детей сосисками, мучными изделиями, в частности макаронами, а также сладостями.
Обновлено в 11:08
Шоу-бизнес
Певица Ани Лорак уволила всю свою команду
Певица Ани Лорак попрощалась с собственной командой. Артистка уволила концертного директора Михаила Успенского и его супругу Екатерину.
Обновлено в 07:57
Футбол
Игнашевич возглавил московское «Торпедо»
Новым главным тренером «Торпедо» стал бывший защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич, говорится на сайте футбольного клуба.
Обновлено в 14:18
Общество
Роскачество выявило в чайных пакетиках кишечную палочку
Эксперты исследовали 48 листовых и пакетированных чаев 35 торговых марок. Серьезных нарушений не было ни в одном чае, заявили в Роскачестве.
Обновлено в 07:09
Шоу-бизнес
Очевидцы рассказали, что происходит на могиле Юлии Началовой
Позже в СМИ стали появляться странные сообщения о месте захоронения певицы: о том, что якобы люди собирают землю с могилы, крадут свечи, проводят ритуалы.
Обновлено в 07:41
Происшествия
В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы
30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.
Обновлено в 05:13
Теннис
Федерер сыграет с Надалем в полуфинале «Ролан Гаррос»
Обновлено в 14:25
Политика
США ужесточили санкции в отношении Кубы
США усилили санкции в отношении Кубы, сообщается на сайте американского Минфина.
Обновлено в 13:30
Авто
Volgabus разработал беспилотный вездеход
Российская компания Volgabus готовится представить уникальный вездеход на Петербургском международном экономическом форуме.
Обновлено в 08:00
Происшествия
В Португалии задержали партию кокаина почти на 50 миллионов долларов
В Португалии правоохранительные органы перехватили ввоз в страну партии кокаина из Бразилии на сумму в 49 миллионов долларов, передает информационное агентство Reuters.
Обновлено в 14:24
Происшествия
В РКК «Энергия» похитили оборудование для космической техники
"Зафиксировано камерами наблюдения" В период с 1 по 5 мая группа неизвестных проникла на территорию ракетно-космической корпорации "Энергия" в подмосковном Королеве и похитила оборудование, рассказал РБК источник в "Роскосмосе", в ведении которого находится предприятие.
Обновлено в 10:04
Происшествия
Сообщения о взрывах в Дзержинске признали фейковыми
Несколько постов в социальных сетях о взрывах в Дзержинске были занесены Роскомнадзором в реестр запрещенной в России информации.
Обновлено в 12:28
Кино
Тарантино экранизирует комикс о Джанго и Зорро
Обновлено в 05:25
Шоу-бизнес
Алла Пугачева нарисовала дочь Лизу
Лиза предложила маме нарисовать ее, Лизу, цветными красками. Аллы Борисовна охотно согласилась, и принялась вырисовывать облик дочери.
Обновлено в 08:40
Авто
Обновлённый пикап Nissan Navara станет мощнее
Компания Nissan представила обновленный пикап Navara 2020 модельного года.
Обновлено в 07:42
Происшествия
Аваков встретился с семьей мальчика, погибшего после ранения полицейскими
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и председатель Национальной полиции Сергей Князев встретились с семьей мальчика, который погиб в Киевской области от огнестрельного ранения в голову полицейскими, сообщила во вторник пресс-служба МВД.
Обновлено в 12:56
Наука
Защищающая от ВИЧ мутация увеличивает детям риск смерти от всех причин
Исследование показало, что присвоенная мутация CCR5-Δ32 может сократить жизнь девочек.
Обновлено в 05:15
Культура
Сергей Лукьяненко представил первую главу новой книги «Вечный дозор»
Российский писатель Сергей Лукьяненко анонсировал продолжение книг о «Дозоре», опубликовав в Сети первую главу нового произведения «Вечный дозор».
Обновлено в 03:17
Шоу-бизнес
Вокруг Пугачевой и ее протеже назревает скандал
В пример журналистка привела неоднозначную победу протеже Аллы Пугачёвой 9-летней россиянки Алисы Голомысовой в песенном конкурсе «Детская новая волна», прошедшего недавно в Крыму.
Обновлено в 02:44
Общество
Рособрнадзор опроверг информацию о том, что наблюдателям ЕГЭ платят
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки не подтвердила информацию о том, что общественным наблюдателям платят за работу на едином государственном экзамене (ЕГЭ).
Обновлено в 11:08
Шоу-бизнес
Певица Валерия осудила детский «Голос» и действия Алсу
Обновлено в 09:32
Политика
В Раду внесли законопроект о конфискации имущества у жителей Донбасса
Депутат Олег Мусий зарегистрировал в Верховной раде Украины законопроект, предусматривающий конфискацию имущества у жителей Донбасса, получивших российское гражданство.
Обновлено в 12:36