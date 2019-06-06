Политика

Сечин назвал США главным возмутителем спокойствия на рынке энергетикиИнтерфакс 03:55

Глава "Роснефти" Игорь Сечин спрогнозировал "серьезную среднесрочную волатильность на нефтяном рынке", вызванную "некоторым манипулированием" и назвал политику нынешней администрации США главным возмутителем спокойствия на энергорынке.
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Сечин назвал США главным возмутителем спокойствия на рынке энергетики

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Сечин назвал США главным возмутителем спокойствия на рынке энергетики

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