Политика

Сечин считает ситуацию с Huawei проявлением «санкционной болезни» СШАLife.ru вчера в 07:39

Глава "Роснефти" Игорь Сечин прокомментировал скандал вокруг корпорации Huawei, которую внесли в чёрный список Минторга США и исключили из партнёров американского рынка.
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Сечин назвал ситуацию с Huawei распространением «санкционной болезни США»

РИА Новостивчера в 05:44

«Нас ждут великие открытия»

Коммерсантъвчера в 05:10

Сечин назвал США главным возмутителем спокойствия на рынке энергетики

Интерфаксвчера в 03:55

Сечин назвал США главным возмутителем спокойствия на рынке энергетики

ТАССвчера в 05:01

Make the market great again. Сечин назвал санкционную политику США угрозой рынку

Фонтанка.Рувчера в 03:30

Сечин призвал вернуть энергетическому рынку его величие

Rambler News Serviceвчера в 03:28

Сечин назвал США главным возмутителем спокойствия на энергорынке

РБКвчера в 04:04
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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 01:32, Ашберн
Политика

Песков прокомментировал слова Сечина о потере госконтроля в экономике

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывания главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина о влиянии санкций США против UC Rusal на экономику России, передает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 06:07
Хоккей

«Сент-Луис» вышел вперед в серии Кубка Стэнли против «Бостона»

"Сент-Луис" добился гостевой победы и повел в серии со счетом 3:2. Российские легионеры "Сент-Луиса" Владимир Тарсенко и Иван Барбашев результативными действиями не отличились.
Обновлено вчера в 23:16
Баскетбол

Универсальный MVP: ЦСКА сохранит Уилла Клайберна

Обновлено вчера в 17:01
Общество

Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь

Обновлено вчера в 16:14
Политика

На Украине заявили о прямой зависимости Киева от Москвы

Украинский политик Дмитрий Спивак заявил, что Украина полностью зависит от связей с Россией. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:26
Авто

Российский авторынок ускорил падение

Падение продаж наблюдается второй месяц подряд и третий с начала года. Майское пике оказалось самым значительным за последние два года.
Обновлено вчера в 09:30
Экономика

DRAMeXchange: оперативная память продолжит дешеветь

DRAMeXchange, аналитическое подразделение TrendForce, сообщает о дальнейшем снижении цен на оперативную память.
Обновлено вчера в 13:52
Общество

Верховный суд может отменить срок давности по налоговым преступлениям

По словам представителя Верховного суда Павла Одинцова, момент окончания налогового преступления в проекте постановления пленума определяется так же, как и в предыдущем, которое приняли в 2006 году: преступление считается оконченным с момента неуплаты налога в установленный законом срок.
Обновлено 05 июня в 17:58
Общество

В США россиянку приговорили к семи годам тюрьмы за вывоз своих детей

Федеральный окружной суд города Уичито (штат Канзас) приговорил гражданку России Богдану Осипову к семи годам тюремного заключения.
Обновлено вчера в 19:49
Общество

Описана судьба России во время климатической катастрофы

Международная группа ученых из России и США выяснили, что к концу XXI века из-за глобального потепления значительная доля азиатской части России станет пригодной для жизни большого числа людей, в том числе климатических беженцев.
Обновлено в 00:31
Политика

Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию

Президент России Владимир Путин прокомментировал отсутствие приглашения на мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 08:38
Политика

Захарова после инцидента с Симоньян написала «Соболь — животное»

Симоньян отказалась отвечать, сказав при этом, что Соболь ей не нравится. Позже RT сообщил, что Симоньян госпитализирована.
Обновлено в 01:09
Энергетика

Цены на нефть стабилизировались

Вчера цены на нефть стабилизировались после того, как упали до пятимесячного минимума на предыдущей сессии.
Обновлено в 01:00
Политика

Саакашвили отказался возглавить партию Кличко

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одессы Михаил Саакашвили отказался идти на выборы вместе с партией «Удар» мэра Киева Виталия Кличко.
Обновлено вчера в 20:50
Политика

Российского шпиона разоблачили во Франции

Издание Le Monde сообщило, что во Франции обнаружили и разоблачили российского шпиона.
Обновлено вчера в 21:54
Политика

Ляшко сообщил о мошенничестве властей Украины с ценами на газ

Депутат Верховной Рады Украины Олег Ляшко сообщил, что украинские власти обманывают жителей с ценами на газ и причинами их повышения.
Обновлено в 00:36
Политика

Трамп: отношения с Россией были подпорчены расследованием Мюллера

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что отношения с Россией испортились из-за расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о «вмешательстве» в американские выборы в 2016 году.
Обновлено вчера в 23:36
Кино

Скончался российский актер Александр Кузнецов

Артист Эммануил Виторган на своей официальной странице в социальных сетях сообщил о смерти актера Александра Кузнецова.
Обновлено вчера в 06:32
Шоу-бизнес

Волочкова рассказала про допрос по делу об убийстве

Балерина Анастасия Волочкова ответила на слухи о том, что ее вызвали на допрос по делу об убийстве предпринимателя Шабтая Калмановича, совершенном 10 лет назад.
Обновлено вчера в 05:17
Общество

«Пятерочки» и «Перекрестки» начнут принимать пластиковые бутылки

В московских магазинах X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», и «Карусель») появятся автоматы для использованных пластиковых бутылок, сообщил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) главный исполнительный директор группы компаний Игорь Шехтерман.
Обновлено вчера в 13:54
Происшествия

Суд арестовал одного из фигурантов дела об убийстве спецназовца ГРУ

Обновлено 05 июня в 11:09
Происшествия

В Непале два человека погибли в результате сильного шторма, пишут СМИ

По меньшей мере два человека погибли и 37 пострадали в результате сильного шторма, обрушившегося на непальские районы Кайлали и Канчанпур, сообщает местная газета Republica со ссылкой на местные власти.
Обновлено вчера в 23:15
Шоу-бизнес

13-летняя дочь Анджелины Джоли начала принимать гормоны для смены пола

13-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло давно уже просит себя называть Джоном и одевается как мальчик.
Обновлено вчера в 08:40
Экономика

В России увеличат размер материнского капитала

Вице-премьер Татьяна Голикова подтвердила, что материнский капитал в 2020 году увеличится.
Обновлено вчера в 12:20
Происшествия

Десятки российских пилотов с недействительными дипломами остались без работы

Десятки пилотов остались без работы после катастрофы лайнера Ан-148 «Саратовских авиалиний», который разбился в февраля 2018 года.
Обновлено в 00:17
Интернет

В Роскачестве рассказали, какие пароли нельзя использовать в Сети

Эксперты Роскачества рассказали, как правильно придумывать пароли к аккаунтам, чтобы снизить риски их взломов.
Обновлено вчера в 01:00
Общество

«Союзмультфильм» планирует продать новое «Простоквашино» в Китай

Обновлено вчера в 20:37
Здоровье

Египетские врачи рассказали, как избежать теплового удара в жару

Другой египетский доктор посоветовал москвичам на время жарких дней убрать из дома ковры и тяжелые шторы, которые сохраняют тепло зимой, но летом только собирают пыль и затрудняют дыхание, а также как можно чаще производить влажную уборку помещений.
Обновлено вчера в 20:33
Наука

Ученые смогли вырастить мозг человека

Обновлено вчера в 15:49
Политика

ОАЭ, Норвегия и Саудовская Аравия озвучили выводы об атаках на танкеры

Четыре танкера, поврежденные в результате атак в территориальных водах ОАЭ в мае этого года, были подорваны минами, которые установили ныряльщики, говорится в совместном заявлении ОАЭ, Норвегии и Саудовской Аравии, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:01
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