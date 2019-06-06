Политика
Сечин считает ситуацию с Huawei проявлением «санкционной болезни» СШАLife.ru вчера в 07:39
Глава "Роснефти" Игорь Сечин прокомментировал скандал вокруг корпорации Huawei, которую внесли в чёрный список Минторга США и исключили из партнёров американского рынка.
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Make the market great again. Сечин назвал санкционную политику США угрозой рынку
Фонтанка.Рувчера в 03:30
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 01:32, Ашберн
Политика
Песков прокомментировал слова Сечина о потере госконтроля в экономике
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывания главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина о влиянии санкций США против UC Rusal на экономику России, передает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 06:07
Хоккей
«Сент-Луис» вышел вперед в серии Кубка Стэнли против «Бостона»
"Сент-Луис" добился гостевой победы и повел в серии со счетом 3:2. Российские легионеры "Сент-Луиса" Владимир Тарсенко и Иван Барбашев результативными действиями не отличились.
Обновлено вчера в 23:16
Баскетбол
Универсальный MVP: ЦСКА сохранит Уилла Клайберна
Обновлено вчера в 17:01
Общество
Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь
Обновлено вчера в 16:14
Политика
На Украине заявили о прямой зависимости Киева от Москвы
Украинский политик Дмитрий Спивак заявил, что Украина полностью зависит от связей с Россией. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:26
Авто
Российский авторынок ускорил падение
Падение продаж наблюдается второй месяц подряд и третий с начала года. Майское пике оказалось самым значительным за последние два года.
Обновлено вчера в 09:30
Экономика
DRAMeXchange: оперативная память продолжит дешеветь
DRAMeXchange, аналитическое подразделение TrendForce, сообщает о дальнейшем снижении цен на оперативную память.
Обновлено вчера в 13:52
Общество
Верховный суд может отменить срок давности по налоговым преступлениям
По словам представителя Верховного суда Павла Одинцова, момент окончания налогового преступления в проекте постановления пленума определяется так же, как и в предыдущем, которое приняли в 2006 году: преступление считается оконченным с момента неуплаты налога в установленный законом срок.
Обновлено 05 июня в 17:58
Общество
В США россиянку приговорили к семи годам тюрьмы за вывоз своих детей
Федеральный окружной суд города Уичито (штат Канзас) приговорил гражданку России Богдану Осипову к семи годам тюремного заключения.
Обновлено вчера в 19:49
Общество
Описана судьба России во время климатической катастрофы
Международная группа ученых из России и США выяснили, что к концу XXI века из-за глобального потепления значительная доля азиатской части России станет пригодной для жизни большого числа людей, в том числе климатических беженцев.
Обновлено в 00:31
Политика
Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию
Президент России Владимир Путин прокомментировал отсутствие приглашения на мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 08:38
Политика
Захарова после инцидента с Симоньян написала «Соболь — животное»
Симоньян отказалась отвечать, сказав при этом, что Соболь ей не нравится. Позже RT сообщил, что Симоньян госпитализирована.
Обновлено в 01:09
Энергетика
Цены на нефть стабилизировались
Вчера цены на нефть стабилизировались после того, как упали до пятимесячного минимума на предыдущей сессии.
Обновлено в 01:00
Политика
Саакашвили отказался возглавить партию Кличко
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одессы Михаил Саакашвили отказался идти на выборы вместе с партией «Удар» мэра Киева Виталия Кличко.
Обновлено вчера в 20:50
Политика
Российского шпиона разоблачили во Франции
Издание Le Monde сообщило, что во Франции обнаружили и разоблачили российского шпиона.
Обновлено вчера в 21:54
Политика
Ляшко сообщил о мошенничестве властей Украины с ценами на газ
Депутат Верховной Рады Украины Олег Ляшко сообщил, что украинские власти обманывают жителей с ценами на газ и причинами их повышения.
Обновлено в 00:36
Политика
Трамп: отношения с Россией были подпорчены расследованием Мюллера
Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что отношения с Россией испортились из-за расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о «вмешательстве» в американские выборы в 2016 году.
Обновлено вчера в 23:36
Кино
Скончался российский актер Александр Кузнецов
Артист Эммануил Виторган на своей официальной странице в социальных сетях сообщил о смерти актера Александра Кузнецова.
Обновлено вчера в 06:32
Шоу-бизнес
Волочкова рассказала про допрос по делу об убийстве
Балерина Анастасия Волочкова ответила на слухи о том, что ее вызвали на допрос по делу об убийстве предпринимателя Шабтая Калмановича, совершенном 10 лет назад.
Обновлено вчера в 05:17
Общество
«Пятерочки» и «Перекрестки» начнут принимать пластиковые бутылки
В московских магазинах X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», и «Карусель») появятся автоматы для использованных пластиковых бутылок, сообщил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) главный исполнительный директор группы компаний Игорь Шехтерман.
Обновлено вчера в 13:54
Происшествия
Суд арестовал одного из фигурантов дела об убийстве спецназовца ГРУ
Обновлено 05 июня в 11:09
Происшествия
В Непале два человека погибли в результате сильного шторма, пишут СМИ
По меньшей мере два человека погибли и 37 пострадали в результате сильного шторма, обрушившегося на непальские районы Кайлали и Канчанпур, сообщает местная газета Republica со ссылкой на местные власти.
Обновлено вчера в 23:15
Шоу-бизнес
13-летняя дочь Анджелины Джоли начала принимать гормоны для смены пола
13-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло давно уже просит себя называть Джоном и одевается как мальчик.
Обновлено вчера в 08:40
Экономика
В России увеличат размер материнского капитала
Вице-премьер Татьяна Голикова подтвердила, что материнский капитал в 2020 году увеличится.
Обновлено вчера в 12:20
Происшествия
Десятки российских пилотов с недействительными дипломами остались без работы
Десятки пилотов остались без работы после катастрофы лайнера Ан-148 «Саратовских авиалиний», который разбился в февраля 2018 года.
Обновлено в 00:17
Интернет
В Роскачестве рассказали, какие пароли нельзя использовать в Сети
Эксперты Роскачества рассказали, как правильно придумывать пароли к аккаунтам, чтобы снизить риски их взломов.
Обновлено вчера в 01:00
Общество
«Союзмультфильм» планирует продать новое «Простоквашино» в Китай
Обновлено вчера в 20:37
Здоровье
Египетские врачи рассказали, как избежать теплового удара в жару
Другой египетский доктор посоветовал москвичам на время жарких дней убрать из дома ковры и тяжелые шторы, которые сохраняют тепло зимой, но летом только собирают пыль и затрудняют дыхание, а также как можно чаще производить влажную уборку помещений.
Обновлено вчера в 20:33
Наука
Ученые смогли вырастить мозг человека
Обновлено вчера в 15:49
Политика
ОАЭ, Норвегия и Саудовская Аравия озвучили выводы об атаках на танкеры
Четыре танкера, поврежденные в результате атак в территориальных водах ОАЭ в мае этого года, были подорваны минами, которые установили ныряльщики, говорится в совместном заявлении ОАЭ, Норвегии и Саудовской Аравии, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:01