Политика
Сечин назвал США главным возмутителем спокойствия на рынке энергетикиТАСС 05:01
Давление на энергетические рынки возрастает, при этом главным возмутителем спокойствия является политика нынешней администрации США. Такое мнение высказал глава "Роснефти" Игорь Сечин, выступая на энергетической панели Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
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Общество
Роспотребнадзор раскрыл число посещающих McDonald’s детей
Рестораны McDonald’s в России ежедневно посещают около 500 тысяч детей.
Обновлено в 13:04
Экономика
Инфляция в России по итогам июня составит 4,8-4,9% в годовом выражении
Минэкономразвития ожидает инфляцию в России по итогам июня в годовом выражении на уровне 4,8-4,9%, говорится в докладе министерства "Картина инфляции".
Обновлено в 11:36
Космос
Роборука поможет миссии InSight возобновить бурение
Роботизированная рука автоматической марсианской станции InSight сможет помочь буровой установке HP3 возобновить работу, немного приподняв ее, тем самым скомпенсировав отдачу при ударах.
Обновлено в 03:51
Общество
Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь
Главный редактор RT Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с кандидатом в Мосгордуму Любовью Соболь в редакции радиостанции «Эхо Москвы».
Обновлено в 16:14
Политика
Кучма: Экономической блокады Донбасса не существует
Ранее сообщалось, что Кучма предложил снять экономическую блокаду с Донбасса.
Обновлено в 11:18
Происшествия
Аэропорт Барнаула не принимает рейсы из-за сильного тумана
Аэропорт Барнаула имени Германа Титова в пятницу утром не принимает рейсы из-за сильного тумана, лайнеры вынуждены уходить на запасной аэродром в Толмачево, сообщили РИА Новости в справочной аэропорта.
Обновлено в 21:06
Общество
«Коммерсантъ» узнал о проблемных дипломах десятков авиапилотов в России
Речь в основном шла о выпускниках ЮУрГУ, утверждает «Коммерсантъ».
Обновлено в 22:07
Политика
Wikileaks: Слушания об экстрадиции Ассанжа перенесены на 14 июня
Слушания по делу об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа перенесены на 14 июня. Об этом портал сообщил в своём твиттере.
Обновлено в 22:06
Армия и оружие
Как США ответят Турции на покупку С-400 у РФ, узнало Reuters
По данным агентства, США приняли это решение из-за покупки Турцией российских зенитных ракетных комплексов С-400.
Обновлено в 22:05
Армия и оружие
В России создадут «генетический паспорт» военнослужащего
В России планируют создать «генетический паспорт» военнослужащего, с помощью которого станет возможно определять предрасположенность к службе в различных войсках.
Обновлено в 21:25
Политика
Hill: Трамп решил вновь ввести режим ЧП в США
Президент США Дональд Трамп планирует вновь ввести режим ЧП для применения пошлин в отношении Мексики.
Обновлено в 19:05
Кино
Умер русско-американский актер Александр Кузнецов
Обновлено в 05:55
Политика
Михаил Горбачев в больнице работает над книгой
Бывший президент СССР Михаил Горбачев проинформировал общественность, что находится в больнице, где продолжает работу над своей книгой, передает РИА Новости.
Обновлено в 12:24
Здоровье
За талонами в областную стоматологию теперь нужно охотиться не на госуслугах, а по 1-300
Запись в областную стоматологическую поликлинику действительно переведена с сайта госуслуг на прямую линию 1-300.
Обновлено в 21:33
Происшествия
У острова Русский затонул катер с пассажирами
Во Владивостоке у острова Русский затонул катер с четырьмя пассажирами. Троих удалось спасти, еще одного ищут спасатели.
Обновлено в 20:28
Общество
Американский суд потребовал от Осиповой вернуть детей из России в США
Федеральный окружной суд Канзаса потребовал, чтобы россиянка Богдана Осипова, приговорённая к семи годам ареста, оказала содействие в возвращении своих детей из России в США в качестве условия освобождения.
Обновлено в 19:15
Политика
Раскрыты детали атаки на танкеры в ОАЭ
Атаки на танкеры в водах ОАЭ осуществлены с помощью установленных дайверами мин. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на расследование ОАЭ, Саудовской Аравии и Норвегии.
Обновлено в 20:33
Технологии
В S7 предложили использовать Face ID вместо посадочных талонов
У S7 есть шанс опередить японских коллег.
Обновлено в 17:13
Шоу-бизнес
Юрий Лоза отказался поздравлять Бари Алибасова с днем рождения
6 июня Бари Алибасову, госпитализированному в НИИ Склифасовского, исполнилось 72 года.
Обновлено в 10:28
Армия и оружие
Дизельные субмарины ТОФ сразились в подводной дуэли
Дизельные подводные лодки Приморской флотилии Тихоокеанского флота в рамках планового учения сошлись в дуэли.
Обновлено в 21:43
Кино
Актер Холланд проспойлерил сюжет нового «Человека-паука»
Обновлено в 10:20
Общество
Бари Алибасова ввели в медикаментозный сон
Продюсера Бари Алибасова, который отравился химической жидкостью, ввели в медикаментозный сон, он будет находиться в этом состоянии по меньшей мере до утра.
Обновлено в 18:01
Кино
Пэтти Дженкинс показал постер новой «Чудо-женщины» в золотой броне
Режиссер Пэтти Дженкинс показал постер новой «Чудо-женщины: 1984».
Обновлено в 10:29
Экономика
DRAMeXchange: оперативная память продолжит дешеветь
DRAMeXchange, аналитическое подразделение TrendForce, сообщает о дальнейшем снижении цен на оперативную память.
Обновлено в 13:52
Кино
Крис Хемсворт и Тесса Томпсон привезли в Москву новых «Людей в черном»
Хорошо знакомые зрителям по своему дуэту в «Мстителях» Крис Хемсворт и Тесса Томпсон в жизни взаимодействуют ничуть не хуже.
Обновлено в 11:04
Политика
Путин предложил американской журналистке сразиться на татами
Президент РФ Владимир Путин на встрече с с руководителями международных информационных агентств сказал, что не стал бы выходить на ринг с американской журналисткой, увлекающейся тайским боксом, но пригласил ее сразиться на татами, предупредив, что в этом случае у него будет конкурентное преимущество.
Обновлено в 08:02
Авто
GM и Michelin проводят испытания безвоздушных шин
Компании General Motors и Michelin заключили совместное соглашение о разработке и проведении испытаний для шин нового поколения, созданных по уникальной технологии MICHELIN Uptis.
Обновлено вчера в 10:02
Происшествия
Число погибших в ДТП с автобусом в Дубае возросло до 17 человек
Количество погибших в ДТП с туристическим автобусом в Дубае увеличилось до 17 человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на полицию страны.
Обновлено в 17:30
Здоровье
Вертолёт санавиации для тяжелобольных прибыл в Новосибирск
Вертолёт санавиации для тяжелобольных прибыл в Новосибирск, сообщила пресс-служба правительство по Новосибирской области.
Обновлено в 05:01