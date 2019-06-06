Политика
Сечин назвал США главным возмутителем спокойствия на рынке энергетикиТАСС 05:01
Давление на энергетические рынки возрастает, при этом главным возмутителем спокойствия является политика нынешней администрации США. Такое мнение высказал глава "Роснефти" Игорь Сечин, выступая на энергетической панели Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
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Экономика
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Кинокомпания Kinodanz сделала заявление по поводу разрешения экономического спора с блогером BadComedian, сообщает РИА "Новости".
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Именно поэтому во всем мире давно уже признали такие напитки главной причиной детского ожирения.
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Проект календаря Российский премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20 был представлен в эфире телеканала "Матч ТВ".
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Экономика
В России с 2020 года увеличат материнский капитал
Индексация маткапитала необходима, поскольку с 1 января 2020 года прогноз роста потребительских цен равен 4%. Программа материнского капитала начала действовать в России в 2007 году, недавно её продлили до конца 2021 года.
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Политика
Путин встречается с Саркози, аль-Фалихом и инвесторами
Президент России Владимир Путин в первый день международного экономического форума в Санкт-Петербурге, 6 июня, проведет встречу с российскими и иностранными инвесторами, передает корреспондент "Газеты.Ru", который ознакомился со списком приглашенных.
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Общество
Бари Алибасова ввели в медикаментозный сон
Обновлено в 18:01
Религия
Православные пензенцы отмечают Вознесение Господне
В четверг, 6 июня, православные верующие в России и по всему миру отмечают Вознесение Господне.
Обновлено в 01:16
Политика
В Думу внесут закон о миллионных штрафах перед блокировкой сайтов
Законопроект, вводящий прогрессивные штрафы для компаний, не соблюдающих законодательство, в том числе по локализации РФ баз данных российских пользователей, в ближайшее время должен быть внесен в Думу.
Обновлено в 08:30
Общество
Утверждены условия получения долгосрочных многократных шенгенских виз
Условия получения многократных шенгенских виз утверждены советом Европейского союза по внутренним делам, сообщается в распространенном ведомством коммюнике.
Обновлено в 18:47
Общество
Дом от А до Я: с чего начать строительство в Пскове
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Политика
Кучма предложил запретить стрелять в ответ в Донбассе
Запрет вести ответный огонь в зоне конфликта в Донбассе должен быть прописан документально, считает глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма.
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Авто
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Обновлено в 07:12
Политика
Путин посоветовал и. о. главы МИД Испании заняться реальным делом
Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель, критично высказывавшийся в адрес России, хочет казаться большим политиком.
Обновлено в 09:33
Политика
Путин и Си Цзиньпин совершили речную прогулку по Петербургу
Российский лидер Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин после завершения рабочих мероприятий совершили речную прогулку по Санкт-Петербургу.
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Политика
Трамп объяснил решение ввести пошлины в отношении Мексики
Президент США Дональд Трамп заявил, что решение о введении новых пошлин на товары из Мексики на фоне нелегальной миграции и контрабанды наркотиков станет целесообразным шагом.
Обновлено в 18:54