Политика
Сечин назвал США главным возмутителем спокойствия на рынке энергетикиИнтерфакс 03:55
Глава "Роснефти" Игорь Сечин спрогнозировал "серьезную среднесрочную волатильность на нефтяном рынке", вызванную "некоторым манипулированием" и назвал политику нынешней администрации США главным возмутителем спокойствия на энергорынке.
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Энергетика
Козак не видит смысла продлевать соглашение о заморозке цен на бензин
Вице-премьер Дмитрий Козак считает, что нет никаких предпосылок для продления соглашений с нефтяными компаниями о стабилизации рынка топлива после 1 июля.
Обновлено в 13:45
Общество
Ученые рассказали, как глобальное потепление повлияет на климат Сибири
Арктика, наряду с горными ледниками, пока остается одним из самых уязвимых регионов мира для глобального потепления.
Обновлено в 19:00
Общество
Бари Алибасова ввели в медикаментозный сон
Продюсера Бари Алибасова, который отравился химической жидкостью, ввели в медикаментозный сон, он будет находиться в этом состоянии по меньшей мере до утра.
Обновлено в 18:01
Политика
Зеленский ответил на петицию о своей отставке
Украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на петицию с призывом покинуть президентский пост, которая появилась на сайте главы украинского государства 22 мая и к настоящему времени (пятница, 7 июня, 01:40 мск) набрала 60 189 подписей.
Обновлено в 19:06
Экономика
Супермаркеты начнут продавать продукты в кредит
Сеть супермаркетов «Перекресток» начнет продавать товары в кредит.
Обновлено в 08:14
Происшествия
В акватории Владивостока затонул катер с четырьмя пассажирами на борту
Маломерный катер с четырьмя пассажирами на борту затонул в акватории Владивостока недалеко от острова Уши в бухте Новик.
Обновлено в 20:22
Армия и оружие
Американские СМИ назвали Ту-22М3М неприятным сюрпризом для ВМС США
Американские журналисты обратили внимание на то, что в России в настоящий момент проводятся летные испытания бомбардировщика Ту-22М3М.
Обновлено в 05:49
Здоровье
Цуканова предупредили об угрозе ЧП в больнице ХМАО. Активисты подключили к проверкам МЧС и Роспотребнадзор
Авторы обращения настаивают на комплексной проверке в клинике Мегиона Полномочного представителя президента в УрФО Николая Цуканова просят вмешаться в ситуацию вокруг городской больницы № 1 Мегиона, которую власти ХМАО планируют сделать флагманом местной медицины.
Обновлено в 15:30
Общество
Дискаунтер «Экономыч», открывшийся в Корсакове, приглашает за выгодными покупками
Дополнительная возможность сэкономить появилась с сегодняшнего дня у жителей Корсакова.
Обновлено в 19:39
Баскетбол
Фаната «Голден Стэйт» удалили с трибуны за толчок Лоури
Болельщик «Голден Стэйт Уорриорз», сидевший в первом ряду, был удалён с трибуны за толчок разыгрывающего защитника «Торонто Рэпторс» Кайла Лоури.
Обновлено в 04:13
Экономика
Материнский капитал увеличат в России
Министр труда и социальной защиты страны Максим Топилин заявил, что в России увеличат материнский капитал с 1 января 2020 года.
Обновлено в 07:52
Гаджеты
Бюджетный смартфон Nokia 2.2 презентован официально
Компания HMD Global провела официальную презентацию своего нового бюджетного смартфона Nokia 2.2, наделённого функцией разблокировки по лицу владельца и поддержкой программы Android One, гарантирующей обновление операционной системы сроком на два года.
Обновлено в 11:31
Общество
В США россиянку приговорили к семи годам тюрьмы за вывоз своих детей
Федеральный окружной суд города Уичито (штат Канзас) приговорил гражданку России Богдану Осипову к семи годам тюремного заключения.
Обновлено в 19:49
Путешествия
Цена вопроса
В Краснодарском крае оплата происходит при заселении, скапливаются очереди, часто льготники не могут оперативно найти подтверждающее удостоверение, люди раздражаются.
Обновлено в 18:22
Происшествия
В США арестовали мужчину, угрожавшего отрезать головы сенаторам
По данным обвинения, первую угрозу 54-летний Скотт Брайан Хейвен озвучил в мае 2018 года, когда грозился отрезать головы двум сенаторам.
Обновлено в 19:01
Политика
Адвокаты оценили вероятность выдачи Фирташа США
Австрийские адвокаты украинского олигарха Дмитрия Фирташа считают, что его могут экстрадировать в США в первую неделю июля, сообщил один из юристов Дэн Уэбб.
Обновлено в 20:15
Политика
Тереза Мэй покидает пост лидера Консервативной партии Великобритании
В пятницу, 7 июня, Тереза Мэй покинет пост лидера Консервативной партии, правящей в Великобритании, но продолжит исполнять обязанности премьер-министра страны, пока по итогам внутрипартийной борьбы не определится ее преемник.
Обновлено в 17:25
Футбол
Неймар показал травмированную ногу
Обновлено в 16:45
Шоу-бизнес
51-летняя звезда «Битвы экстрасенсов» вышла замуж
Финалистка телешоу «Битва экстрасенсов» Елена Голунова, известная как опасная «сибирская ведьма», вышла замуж.
Обновлено в 18:45
Путешествия
Загрузить маршрут. Какие туристические бренды есть у Челябинской области
Как будет выглядеть туристический бренд региона, будет ли маршрут конкурентным и что мешает уже сегодня продвигать южноуральский турпродукт на российском и международном рынке, «ЮП» рассказал директор Центра развития Челябинской области Дмитрий Столбов.
Обновлено в 06:52
Происшествия
Арестован организатор убийства бизнесмена Калмановича
Обновлено в 14:50
Происшествия
Задержанного министра лесного комплекса Приангарья доставили в Иркутск
Сотрудники ФСБ России доставили министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, задержанного по делу о незаконных рубках леса в заказнике «Туколонь», в Иркутск, сообщили ИА «ИрСити» в пресс-службе регионального управления СКР.
Обновлено в 12:11
Музыка
Земфира выступила на приватном концерте для гостей ПМЭФ
В четверг вечером, 6 июня, певицы выступила для гостей Петербургского международного экономического форума.
Обновлено в 18:30
Происшествия
Не менее 15 человек погибли в ДТП с туристическим автобусом в Дубае
В центре Дубая в ОАЭ вечером 6 июня автобус попал в ДТП. Погибли не менее 15 человек, пять человек тяжело ранены и госпитализированы.
Обновлено в 14:17
Происшествия
В Элисте полицейские убили женщину и спрятали тело в трубу
Следственный комитет возбудил дело после убийства женщины в Элисте, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 11:28
Политика
В России занялись созданием генетического паспорта военнослужащего
Представители Российской академии наук (РАН) совместно с Военно-медицинской академии (ВМА) работают над проектом по созданию так называемого генетического паспорта военнослужащего, который позволит более точно ориентировать их по военным специальностям.
Обновлено в 20:52