Политика

Сечин назвал США главным возмутителем спокойствия на рынке энергетикиИнтерфакс 03:55

Глава "Роснефти" Игорь Сечин спрогнозировал "серьезную среднесрочную волатильность на нефтяном рынке", вызванную "некоторым манипулированием" и назвал политику нынешней администрации США главным возмутителем спокойствия на энергорынке.
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Сечин: США используют энергетику как политическое оружие

Вести.Финанс04:41

Сечин назвал США главным возмутителем спокойствия на рынке энергетики

ТАСС05:01

Сечин назвал США главным возмутителем спокойствия на рынке энергетики

Интерфакс03:55

Главные тезисы выступления Игоря Сечина на форуме в Петербурге

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Rambler News Service03:28

Сечин назвал США главным возмутителем спокойствия на энергорынке

РБК04:04
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Энергетика

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Здоровье

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Дополнительная возможность сэкономить появилась с сегодняшнего дня у жителей Корсакова.
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Болельщик «Голден Стэйт Уорриорз», сидевший в первом ряду, был удалён с трибуны за толчок разыгрывающего защитника «Торонто Рэпторс» Кайла Лоури.
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Экономика

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Министр труда и социальной защиты страны Максим Топилин заявил, что в России увеличат материнский капитал с 1 января 2020 года.
Обновлено в 07:52
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Компания HMD Global провела официальную презентацию своего нового бюджетного смартфона Nokia 2.2, наделённого функцией разблокировки по лицу владельца и поддержкой программы Android One, гарантирующей обновление операционной системы сроком на два года.
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Адвокаты оценили вероятность выдачи Фирташа США

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