Сечин написал Путину о рисках сделки с ОПЕКРБК 13:42

Глава «Роснефти» Игорь Сечин написал президенту Владимиру Путину письмо, в котором говорится, что сделка ОПЕК с Россией по сокращению добычи нефти является стратегической угрозой для России и играет на руку Соединенным Штатам.

с чего всё началось

«Участники соглашения ОПЕК+ фактически создали преференциальное преимущество для США», — говорится в письме Сечина, которое цитирует Reuters.

Сечин написал Путину о рисках сделки с ОПЕК

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