Энергетика

Сечин написал Путину о рисках сделки с ОПЕКРБК 13:42

«Участники соглашения ОПЕК+ фактически создали преференциальное преимущество для США», — говорится в письме Сечина, которое цитирует Reuters.
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Сечин написал Путину о рисках сделки с ОПЕК

Глава «Роснефти» Игорь Сечин написал президенту Владимиру Путину письмо, в котором говорится, что сделка ОПЕК с Россией по сокращению добычи нефти является стратегической угрозой для России и играет на руку Соединенным Штатам.
РБК13:42

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Сечин написал Путину о рисках сделки с ОПЕК

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Игорь Иванович Сечин
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