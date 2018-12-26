Энергетика
Сечин дал прогноз по ценам на нефть на 2019 год
Сечин дал прогноз по ценам на нефть на 2019 годLife.ruвчера в 16:59
Глава "Роснефти" Игорь Сечин сообщил, что, по консервативным прогнозам компании, цена на нефть в 2019 году составит 53–60 долларов за баррель.
Life.ruвчера в 16:59
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Основным фактором в данном случае стало повышение ставки ФРС, которая привела к вымыванию финансовых спекулянтов с рынка. Вот это фактор, который сейчас является основным, который воздействует на цену. Будем анализировать, смотреть. Мы готовы к любым ситуациям.
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«Роснефть» в консервативном сценарии ожидает цену на нефть в 2019 году на уровне $50-53
Rambler News Serviceвчера в 08:32
Автоматически обработано 7166 источников, обновлено в 00:36, Ашберн
Энергетика
Стоимость нефти Brent выросла на 4%
Обновлено вчера в 11:37
Энергетика
Госкомцен: в Крыму цена на воду возрастет плавно
По информации руководителя Госкомцен Крыма, следующий этап поднятия тарифов запланирован на 1 июля 2019 года.
Обновлено вчера в 22:44
Энергетика
«Нафтогаз» намерен искать новые активы «Газпрома», чтобы арестовать
Напомним, что в начале декабря «Нафтогаз Украины», с целью обеспечения принудительного исполнения арбитражного решения о выплате Газпромом 2,6 млрд долларов, подал иски в федеральные суды Нью-Йорка и Техаса с требованием обязать пять зарегистрированных в США компаний раскрыть информацию об активах Газпрома в Европе.
Обновлено вчера в 06:49
Энергетика
В Китай могут начать поставки СПГ с Сахалина
Обновлено вчера в 07:35
Энергетика
Цены на бензин в Мурманской области за неделю не изменились
По результатам мониторинга выявлено, ни одна из компании не увеличила цены на стоимость топлива.
Обновлено вчера в 09:12
Энергетика
Литва теперь не помеха: в январе в РФ запустят СПГ-терминал
Для обеспечения региона газом в Калининградской области ведется строительство морского терминала по приему СПГ с танкеров и его транспортировке в ПХГ, соответствующее распоряжение премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал в конце 2015 года.
Обновлено вчера в 14:48
Энергетика
Shell удвоит инвестиции в зеленую энергетику
Британско-голландская Shell объявила, что готова удвоить инвестиции в зеленую энергетику, доведя их до $4 млрд в год.
Обновлено 25 декабря в 20:19
Энергетика
Экспорт нефти из Ирака в ноябре снизился на 2,9%
Ирак в ноябре снизил среднесуточный объем экспорта нефти на 2,9% по сравнению с октябрем — до 3,377 миллиона баррелей в день, свидетельствуют данные иракской государственной компании State Oil Marketing Organization (SOMO).
Обновлено вчера в 05:57
Энергетика
WSJ: Иран готовится противостоять санкциям США с новым бюджетом
На этой неделе иранский президент признал напряженную финансовую ситуацию в стране, но пообещал противостоять новым санкциям США.
Обновлено 25 декабря в 11:19
Энергетика
Росгеология в 2018 году ликвидировала 26 экологически опасных скважин
Компания отчиталась о проведенных в 2018 году полевых рекогносцировочных обследований 200 потенциально опасных объектов.
Обновлено вчера в 04:55
Энергетика
Газпром продолжит развитие рынка бункеровки судов СПГ
Обновлено вчера в 00:06
Энергетика
ЛУКОЙЛ-Коми по итогам 2018 г. увеличит добычу нефти более чем на 6%
Согласно протоколу, подписанному в мае 2018 г. ЛУКОЙЛ в 2018 г. планировал увеличить инвестиции в социальные проекты на территории республики Коми в 1,5 раза, до 2,55 млрд руб. ЛУКОЙЛ-Коми владеет 87 лицензиями на разработку нефтяных месторождений в Коми и НАО.
Обновлено 25 декабря в 09:44
Энергетика
Сроки начала экспорта бензина из Казахстана в Киргизию затягиваются
Как сообщал К. Бозумбаев, поставки бензина туда должны были начать в ноябре 2018 г. Однако Казахстан и Киргизия затянули согласование проекта соглашения по экспорту бензина.
Обновлено вчера в 07:46
Энергетика
Новак назвал условие падения цен на нефть
Цены на нефть рухнут, если «отпустить» добычу и предоставит странам полностью использовать свой потенциал, заявил министр энергетики России Александр Новак.
Обновлено 24 декабря в 18:10
Энергетика
Акции крупнейших российских компаний упали на 3-5%
Акции крупнейших российских компаний сегодня резко снизились на 3-5%. Котировки ценных бумаг падают на фоне снижения цен на нефть.
Обновлено 25 декабря в 04:30