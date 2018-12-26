Энергетика

Сечин дал прогноз по ценам на нефть на 2019 год
Life.ru
вчера в 16:59

Глава "Роснефти" Игорь Сечин сообщил, что, по консервативным прогнозам компании, цена на нефть в 2019 году составит 53–60 долларов за баррель.
Life.ruвчера в 16:59
Игорь Сечин
Основным фактором в данном случае стало повышение ставки ФРС, которая привела к вымыванию финансовых спекулянтов с рынка. Вот это фактор, который сейчас является основным, который воздействует на цену. Будем анализировать, смотреть. Мы готовы к любым ситуациям.
— Игорь СечинТАСС вчера в 07:55

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Игорь Иванович Сечин
Российский государственный деятель и топ-менеджер, главный исполнительный директор нефтегазовой компании ПАО «НК „Роснефть“». Ранее заместитель руководителя администрации Президента России, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации.
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