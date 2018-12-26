Основным фактором в данном случае стало повышение ставки ФРС, которая привела к вымыванию финансовых спекулянтов с рынка. Вот это фактор, который сейчас является основным, который воздействует на цену. Будем анализировать, смотреть. Мы готовы к любым ситуациям.

Глава "Роснефти" Игорь Сечин сообщил, что, по консервативным прогнозам компании, цена на нефть в 2019 году составит 53–60 долларов за баррель.

Сечин дал прогноз по ценам на нефть на 2019 год

Энергетика Энергетика Стоимость нефти Brent выросла на 4%

Энергетика Энергетика Госкомцен: в Крыму цена на воду возрастет плавно По информации руководителя Госкомцен Крыма, следующий этап поднятия тарифов запланирован на 1 июля 2019 года.

Энергетика Энергетика «Нафтогаз» намерен искать новые активы «Газпрома», чтобы арестовать Напомним, что в начале декабря «Нафтогаз Украины», с целью обеспечения принудительного исполнения арбитражного решения о выплате Газпромом 2,6 млрд долларов, подал иски в федеральные суды Нью-Йорка и Техаса с требованием обязать пять зарегистрированных в США компаний раскрыть информацию об активах Газпрома в Европе.

Энергетика Энергетика В Китай могут начать поставки СПГ с Сахалина

Энергетика Энергетика Цены на бензин в Мурманской области за неделю не изменились По результатам мониторинга выявлено, ни одна из компании не увеличила цены на стоимость топлива.

Энергетика Энергетика Литва теперь не помеха: в январе в РФ запустят СПГ-терминал Для обеспечения региона газом в Калининградской области ведется строительство морского терминала по приему СПГ с танкеров и его транспортировке в ПХГ, соответствующее распоряжение премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал в конце 2015 года.

Энергетика Энергетика Shell удвоит инвестиции в зеленую энергетику Британско-голландская Shell объявила, что готова удвоить инвестиции в зеленую энергетику, доведя их до $4 млрд в год.

Энергетика Энергетика Экспорт нефти из Ирака в ноябре снизился на 2,9% Ирак в ноябре снизил среднесуточный объем экспорта нефти на 2,9% по сравнению с октябрем — до 3,377 миллиона баррелей в день, свидетельствуют данные иракской государственной компании State Oil Marketing Organization (SOMO).

Энергетика Энергетика WSJ: Иран готовится противостоять санкциям США с новым бюджетом На этой неделе иранский президент признал напряженную финансовую ситуацию в стране, но пообещал противостоять новым санкциям США.

Энергетика Энергетика Росгеология в 2018 году ликвидировала 26 экологически опасных скважин Компания отчиталась о проведенных в 2018 году полевых рекогносцировочных обследований 200 потенциально опасных объектов.

Энергетика Энергетика Газпром продолжит развитие рынка бункеровки судов СПГ

Энергетика Энергетика ЛУКОЙЛ-Коми по итогам 2018 г. увеличит добычу нефти более чем на 6% Согласно протоколу, подписанному в мае 2018 г. ЛУКОЙЛ в 2018 г. планировал увеличить инвестиции в социальные проекты на территории республики Коми в 1,5 раза, до 2,55 млрд руб. ЛУКОЙЛ-Коми владеет 87 лицензиями на разработку нефтяных месторождений в Коми и НАО.

Энергетика Энергетика Сроки начала экспорта бензина из Казахстана в Киргизию затягиваются Как сообщал К. Бозумбаев, поставки бензина туда должны были начать в ноябре 2018 г. Однако Казахстан и Киргизия затянули согласование проекта соглашения по экспорту бензина.

Энергетика Энергетика Новак назвал условие падения цен на нефть Цены на нефть рухнут, если «отпустить» добычу и предоставит странам полностью использовать свой потенциал, заявил министр энергетики России Александр Новак.