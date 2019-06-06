Политика
Сечин назвал США главным возмутителем спокойствия на рынке энергетикиТАСС 05:01
Давление на энергетические рынки возрастает, при этом главным возмутителем спокойствия является политика нынешней администрации США. Такое мнение высказал глава "Роснефти" Игорь Сечин, выступая на энергетической панели Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
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