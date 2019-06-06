Политика
Сечин: США масштабно используют энергетику как политическое оружиеТАСС 05:01
Глава "Роснефти" Игорь Сечин считает, что США масштабно использует энергетику как политическое оружие, а санкции или их угроза разрушительно влияют на рынок. Такое мнение он высказал, выступая на энергетической панели Петербургского международного экономического форума.
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Названы самые незащищенные от угона в России автомобили
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ФБР опубликовало досье на «снежного человека»
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Российский авторынок показал максимальное падение за два года
Как отметил председатель комитета Йорг Шрайбер, это падение стало самым значительным за два года.
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Сериал «Чернобыль» снят мастерски и с большим уважением к простым людям, заявил министр культуры Владимир Мединский на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
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Политика
Песков прокомментировал слова Сечина о потере госконтроля в экономике
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывания главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина о влиянии санкций США против UC Rusal на экономику России, передает «РИА Новости».
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Глава Роскомнадзора уточнил, что законопроект может быть внесен в Думу уже в весеннюю сессию, он предполагает штрафы в несколько миллионов рублей.
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США лидируют по объемам инвестиций в проекты в России
Как рассказали представители сети EY на экономическом форуме в Санкт-Петербурге, всего в прошлом году инвесторы вложили средства в 211 проектов в России – на 11% меньше, чем годом ранее, что укладывается в рамки общеевропейской тенденции, где сокращение оказалось на уровне 4%. Вместе с тем количество таких проектов из США выросло сразу на 74% - с 19 до 33.
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Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию
Президент России Владимир Путин прокомментировал отсутствие приглашения на мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.
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Футбол
Большинство клубов РПЛ выступили за расширение лиги
Увеличение числа участников высшего дивизиона чемпионата РФ по футболу поддержало большинство клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).
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