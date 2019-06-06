Политика
Сечин: США масштабно используют энергетику как политическое оружиеТАСС 05:01
Глава "Роснефти" Игорь Сечин считает, что США масштабно использует энергетику как политическое оружие, а санкции или их угроза разрушительно влияют на рынок. Такое мнение он высказал, выступая на энергетической панели Петербургского международного экономического форума.
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Авто
Российский авторынок ускорил падение
Падение продаж наблюдается второй месяц подряд и третий с начала года. Майское пике оказалось самым значительным за последние два года.
Обновлено в 09:30
Политика
Кучма предложил запретить стрелять в ответ в Донбассе
Запрет вести ответный огонь в зоне конфликта в Донбассе должен быть прописан документально, считает глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма.
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Хоккей
47-летний Яромир Ягр намерен продолжить игровую карьеру
Легендарный чешский нападающий Яромир Ягр сообщил, что планирует продолжать игровую карьеру.
Обновлено в 10:20
Происшествия
Сотни человек пришли на похороны убитого героя-спецназовца
В Москве начались похороны убитого героя-спецназовца Никиты Белянкина, передает Mash.
Обновлено в 05:12
Шоу-бизнес
О состоянии Бари Алибасова рассказала его личный врач
Чтобы не было никаких недомолвок, личный врач Алибасова Марият Мухина заявила, что он попал в реанимацию из-за того, что «случайно перепутал яд с чаем».
Обновлено в 13:52
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Михаил Горбачев в больнице работает над книгой
Бывший президент СССР Михаил Горбачев проинформировал общественность, что находится в больнице, где продолжает работу над своей книгой, передает РИА Новости.
Обновлено в 12:24
Происшествия
В Доминикане при странных обстоятельствах погибли туристы из США
Три туриста из США погибли при схожих обстоятельствах в Доминикане на курорте Ла-Романа в отелях, работающих по системе "все включено", сообщает Fox News.
Обновлено в 14:29
Кино
Умер русско-американский актер Александр Кузнецов
Обновлено в 05:55
Кино
Мединский похвалил сериал «Чернобыль»
Сериал «Чернобыль» снят мастерски и с большим уважением к простым людям, заявил министр культуры Владимир Мединский на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Обновлено в 15:24
Наука
Ученые обнаружили мозаику мутаций в нормальных тканях человека
Несколько лет назад была обнаружена клональная экспансия в нормальной крови, включавшая и клоны с генами, которые могут быть ответственными за развитие опухолей крови.
Обновлено в 14:08
Футбол
Нидерланды — Англия 1:1 (2-й тайм)
Во время полуфинального матча Лиги наций между сборными Англии и Нидерландов на крыше стадиона «Афонсо Энрике» дежурят снайперы.
Обновлено в 15:44
Политика
Рада вновь проигнорировала законопроект Зеленского
Верховная Рада вновь не стала включать в повестку дня проект закона, который ранее зарегистрировал президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 05:15
Общество
ЕС утвердил условия получения долгосрочных шенгенских мультивиз
Совет ЕС одобрил поправки к визовому кодексу, определяющие условия получения многократных шенгенских виз на год, два года и пять лет.
Обновлено в 06:30
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес поймали на использовании утягивающего белья
Образ получился прекрасным, но актриса не учла, что при ходьбе или порывах ветра полы платья разойдутся и обнажат утягивающее белье.
Обновлено в 08:41
Происшествия
Арестован организатор убийства бизнесмена Калмановича
Пресненский суд Москвы заключил под стражу Жабраила Костоева, который подозревается в убийстве предпринимателя Шабтая Калмановича в 2009 году.
Обновлено в 14:50
Культура
Мадонна прокомментировала сообщения о свидании с Трампом
Обновлено в 09:16
Кино
Крис Хемсворт и Тесса Томпсон привезли в Москву новых «Людей в черном»
Хорошо знакомые зрителям по своему дуэту в «Мстителях» Крис Хемсворт и Тесса Томпсон в жизни взаимодействуют ничуть не хуже.
Обновлено в 11:04
Происшествия
Немецкий медбрат получил пожизненный приговор за убийство 85 пациентов
Суд в Нижней Саксонии приговорил к пожизненному заключению бывшего медбрата Нильса Хегеля, убившего в общей сложности не менее 85 пациентов, сообщает в четверг Deutsche Welle.
Обновлено в 04:47
Экономика
«Пятерочки» и «Перекрестки» начнут принимать пластиковые бутылки
В московских магазинах X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», и «Карусель») появятся автоматы для использованных пластиковых бутылок, сообщил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) главный исполнительный директор группы компаний Игорь Шехтерман.
Обновлено в 13:54
Шоу-бизнес
Суд признал Александра Головина отцом дочери Светланы Белогуровой
Щелковский городской суд МО признал актера Александра Головина отцом дочери Светланы Белогуровой.
Обновлено в 15:32
Общество
Верховный суд фактически отменил срок давности
Верховный суд предлагает считать уклонение от уплаты налогов преступлением, которое продолжается, пока должник окончательно не рассчитается с государством.
Обновлено вчера в 17:07
Политика
Le Monde сообщила о разоблачении российского шпиона во Франции
Швейцарские спецслужбы раскрыли имя российского шпиона, помогавшего обвиняемым в кибератаке на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в 2016 году, пишет французская газета Le Monde со ссылкой на источники.
Обновлено в 15:22
Технологии
Google приобретает Looker за 2,6 млрд долларов
Компания Google заключила соглашение о приобретении Looker, унифицированной платформы для бизнес-аналитики, приложений для обработки данных и встроенной аналитики, за 2,6 млрд долларов.
Обновлено в 12:26
Экономика
В России увеличат материнский капитал
Ранее в мае сообщалось, что в России собираются отменить бумажные сертификаты на выдачу материнского капитала.
Обновлено в 08:06
Происшествия
Упавший на рельсы в московском метро пожилой мужчина остался жив
Пожилой мужчина остался жив после падения на рельсы на станции "Дмитровская" Серпуховско-Тимирязевской линии московского метрополитена, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 06:51
Политика
Путин и Си Цзиньпин совершили речную прогулку по Неве
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин совершили речную прогулку по Санкт-Петербургу.
Обновлено в 15:46
Игры
Baldur’s Gate 3 покажут в рамках презентации Google Stadia
With half of that being confirmed, BG3 is looking likely.https: / / t.co / FjlUPwmQH3 — Liam Robertson (@ Doctor_Cupcakes) June 3, 2019 А инсайдер Лиам Робертсон написал, что именно на этой презентации Larian Studios анонсирует Baldur's Gate 3.
Обновлено 04 июня в 04:47
Происшествия
Туристический автобус попал в ДТП в Дубае, 15 человек погибли
Государственная автобусная компания Омана Mwasalat, которой принадлежит автобус, выразился в Twitter соболезнования погибшим и объявила о приостановке ежедневных рейсов между столицей Омана Мускатом и Дубаем.
Обновлено в 14:19
Экономика
Топилин назвал регионы с самым бедным населением
По словам главы Минтруда Максима Топилина, за чертой бедности в РФ живут 20 млн человек.
Обновлено в 13:27