Политика

Сечин: США масштабно используют энергетику как политическое оружиеТАСС 05:01

Глава "Роснефти" Игорь Сечин считает, что США масштабно использует энергетику как политическое оружие, а санкции или их угроза разрушительно влияют на рынок. Такое мнение он высказал, выступая на энергетической панели Петербургского международного экономического форума.
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Главные тезисы выступления Игоря Сечина на форуме в Петербурге

Snob.ru10:28

Сечин назвал главного возмутителя спокойствия на энергорынке

REGNUM04:48

Сечин призвал вернуть энергетическому рынку его величие

Rambler News Service03:28

Сечин назвал США главным возмутителем спокойствия на рынке энергетики

Интерфакс03:55

Make the market great again. Сечин назвал санкционную политику США угрозой рынку

Фонтанка.Ру03:30

Сечин назвал США главным возмутителем спокойствия на рынке энергетики

ТАСС05:01

Сечин назвал США главным возмутителем спокойствия на энергорынке

РБК04:04
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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 16:24, Ашберн
Авто

Российский авторынок ускорил падение

Падение продаж наблюдается второй месяц подряд и третий с начала года. Майское пике оказалось самым значительным за последние два года.
Обновлено в 09:30
Происшествия

RT сообщил о госпитализации Симоньян после инцидента с Любовью Соболь

Обновлено в 16:10
Политика

Кучма предложил запретить стрелять в ответ в Донбассе

Запрет вести ответный огонь в зоне конфликта в Донбассе должен быть прописан документально, считает глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма.
Обновлено в 05:51
Хоккей

47-летний Яромир Ягр намерен продолжить игровую карьеру

Легендарный чешский нападающий Яромир Ягр сообщил, что планирует продолжать игровую карьеру.
Обновлено в 10:20
Происшествия

Сотни человек пришли на похороны убитого героя-спецназовца

В Москве начались похороны убитого героя-спецназовца Никиты Белянкина, передает Mash.
Обновлено в 05:12
Шоу-бизнес

О состоянии Бари Алибасова рассказала его личный врач

Чтобы не было никаких недомолвок, личный врач Алибасова Марият Мухина заявила, что он попал в реанимацию из-за того, что «случайно перепутал яд с чаем».
Обновлено в 13:52
Политика

Михаил Горбачев в больнице работает над книгой

Бывший президент СССР Михаил Горбачев проинформировал общественность, что находится в больнице, где продолжает работу над своей книгой, передает РИА Новости.
Обновлено в 12:24
Происшествия

В Доминикане при странных обстоятельствах погибли туристы из США

Три туриста из США погибли при схожих обстоятельствах в Доминикане на курорте Ла-Романа в отелях, работающих по системе "все включено", сообщает Fox News.
Обновлено в 14:29
Кино

Умер русско-американский актер Александр Кузнецов

Обновлено в 05:55
Кино

Мединский похвалил сериал «Чернобыль»

Сериал «Чернобыль» снят мастерски и с большим уважением к простым людям, заявил министр культуры Владимир Мединский на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Обновлено в 15:24
Наука

Ученые обнаружили мозаику мутаций в нормальных тканях человека

Несколько лет назад была обнаружена клональная экспансия в нормальной крови, включавшая и клоны с генами, которые могут быть ответственными за развитие опухолей крови.
Обновлено в 14:08
Футбол

Нидерланды — Англия 1:1 (2-й тайм)

Во время полуфинального матча Лиги наций между сборными Англии и Нидерландов на крыше стадиона «Афонсо Энрике» дежурят снайперы.
Обновлено в 15:44
Политика

Рада вновь проигнорировала законопроект Зеленского

Верховная Рада вновь не стала включать в повестку дня проект закона, который ранее зарегистрировал президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 05:15
Общество

ЕС утвердил условия получения долгосрочных шенгенских мультивиз

Совет ЕС одобрил поправки к визовому кодексу, определяющие условия получения многократных шенгенских виз на год, два года и пять лет.
Обновлено в 06:30
Шоу-бизнес

Дженнифер Лопес поймали на использовании утягивающего белья

Образ получился прекрасным, но актриса не учла, что при ходьбе или порывах ветра полы платья разойдутся и обнажат утягивающее белье.
Обновлено в 08:41
Происшествия

Арестован организатор убийства бизнесмена Калмановича

Пресненский суд Москвы заключил под стражу Жабраила Костоева, который подозревается в убийстве предпринимателя Шабтая Калмановича в 2009 году.
Обновлено в 14:50
Культура

Мадонна прокомментировала сообщения о свидании с Трампом

Обновлено в 09:16
Кино

Крис Хемсворт и Тесса Томпсон привезли в Москву новых «Людей в черном»

Хорошо знакомые зрителям по своему дуэту в «Мстителях» Крис Хемсворт и Тесса Томпсон в жизни взаимодействуют ничуть не хуже.
Обновлено в 11:04
Происшествия

Немецкий медбрат получил пожизненный приговор за убийство 85 пациентов

Суд в Нижней Саксонии приговорил к пожизненному заключению бывшего медбрата Нильса Хегеля, убившего в общей сложности не менее 85 пациентов, сообщает в четверг Deutsche Welle.
Обновлено в 04:47
Экономика

«Пятерочки» и «Перекрестки» начнут принимать пластиковые бутылки

В московских магазинах X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», и «Карусель») появятся автоматы для использованных пластиковых бутылок, сообщил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) главный исполнительный директор группы компаний Игорь Шехтерман.
Обновлено в 13:54
Шоу-бизнес

Суд признал Александра Головина отцом дочери Светланы Белогуровой

Щелковский городской суд МО признал актера Александра Головина отцом дочери Светланы Белогуровой.
Обновлено в 15:32
Общество

Верховный суд фактически отменил срок давности

Верховный суд предлагает считать уклонение от уплаты налогов преступлением, которое продолжается, пока должник окончательно не рассчитается с государством.
Обновлено вчера в 17:07
Политика

Le Monde сообщила о разоблачении российского шпиона во Франции

Швейцарские спецслужбы раскрыли имя российского шпиона, помогавшего обвиняемым в кибератаке на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в 2016 году, пишет французская газета Le Monde со ссылкой на источники.
Обновлено в 15:22
Технологии

Google приобретает Looker за 2,6 млрд долларов

Компания Google заключила соглашение о приобретении Looker, унифицированной платформы для бизнес-аналитики, приложений для обработки данных и встроенной аналитики, за 2,6 млрд долларов.
Обновлено в 12:26
Экономика

В России увеличат материнский капитал

Ранее в мае сообщалось, что в России собираются отменить бумажные сертификаты на выдачу материнского капитала.
Обновлено в 08:06
Происшествия

Упавший на рельсы в московском метро пожилой мужчина остался жив

Пожилой мужчина остался жив после падения на рельсы на станции "Дмитровская" Серпуховско-Тимирязевской линии московского метрополитена, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 06:51
Политика

Путин и Си Цзиньпин совершили речную прогулку по Неве

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин совершили речную прогулку по Санкт-Петербургу.
Обновлено в 15:46
Игры

Baldur’s Gate 3 покажут в рамках презентации Google Stadia

With half of that being confirmed, BG3 is looking likely.https: / / t.co / FjlUPwmQH3 — Liam Robertson (@ Doctor_Cupcakes) June 3, 2019 А инсайдер Лиам Робертсон написал, что именно на этой презентации Larian Studios анонсирует Baldur's Gate 3.
Обновлено 04 июня в 04:47
Происшествия

Туристический автобус попал в ДТП в Дубае, 15 человек погибли

Государственная автобусная компания Омана Mwasalat, которой принадлежит автобус, выразился в Twitter соболезнования погибшим и объявила о приостановке ежедневных рейсов между столицей Омана Мускатом и Дубаем.
Обновлено в 14:19
Экономика

Топилин назвал регионы с самым бедным населением

По словам главы Минтруда Максима Топилина, за чертой бедности в РФ живут 20 млн человек.
Обновлено в 13:27
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