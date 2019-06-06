Экономика
Сечин: США масштабно используют энергетику как политическое оружиеТАСС 05:01
Глава "Роснефти" Игорь Сечин считает, что США масштабно использует энергетику как политическое оружие, а санкции или их угроза разрушительно влияют на рынок. Такое мнение он высказал, выступая на энергетической панели Петербургского международного экономического форума.
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