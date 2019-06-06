Экономика

Сечин: США масштабно используют энергетику как политическое оружиеТАСС 05:01

Глава "Роснефти" Игорь Сечин считает, что США масштабно использует энергетику как политическое оружие, а санкции или их угроза разрушительно влияют на рынок. Такое мнение он высказал, выступая на энергетической панели Петербургского международного экономического форума.
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Перспективы энергетики. Игорь Сечин: Спрос на нефть в ближайшее время будет расти

78.ru07:32

Сечин назвал США главным возмутителем спокойствия на энергорынке

РБК04:04

Сечин назвал США главным возмутителем спокойствия на рынке энергетики

ТАСС05:01

Сечин назвал США главным возмутителем спокойствия на рынке энергетики

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Make the market great again. Сечин назвал санкционную политику США угрозой рынку

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Сечин призвал вернуть энергетическому рынку его величие

Rambler News Service03:28

Сечин рассказал о вреде политики США для энергетики России

Невские Новости05:26
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Концерн DFM пожаловался на Краснодарские суды

Мошенническая схема идентична с случаями компаний Mercedes-Benz, Hyundai, Kia и Jaguar: покупатель приобрел автомобиль DFM AX7 и через 15 дней после покупки подал иск в суд о том, что машина имеет технический дефект, подтвержденный независимой экспертизой без участия продавца, который был удовлетворен.
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Авто

ВСС представил рейтинг автомобилей по защищенности от угонов в РФ

По заказу ВСС были проанализированы 10 марок автомобилей — они выбирались исходя из того, какие автомобили массово продаются в России, какие чаще страхуются по каско, и какая по ним существует статистика угонов.
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Обновлено в 04:47
Общество

Против гимназии в Перми возбудили два дела после гендерного скандала

Прокуратура Дзержинского района Перми возбудила два административных дела в отношении гимназии №4, где завысили проходной балл для девочек, сообщает РИА "Новости".
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Кино

Умер русско-американский актер Александр Кузнецов

Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.
Обновлено в 05:55
Политика

Путин предложил не продлевать договор СНВ-3

Россия может не продлевать договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), ее оборонительные системы в полной мере смогут обеспечить безопасность страны, заявил в четверг президент Владимир Путин.
Обновлено в 07:21
Футбол

Клубы РПЛ одобрили расширение лиги до 18 команд

Общее собрание клубов РПЛ на заседании в четверг большинством голосов одобрило увеличение числа участников турнира с 16 до 18 команд, заявил генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев.
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Экономика

В России увеличат материнский капитал

Ранее в мае сообщалось, что в России собираются отменить бумажные сертификаты на выдачу материнского капитала.
Обновлено в 08:06
Авто

Haval опубликовал полный прайс-лист на кроссовер F7

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Дизайнеры из британской компании Mulgari разработали особую версию BMW 2 серии, внешний вид которой отсылает с культовым М-машинам прошлого.
Обновлено в 09:50
Происшествия

Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины

Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины, на них завели уголовное дело, сообщает в четверг региональное управление СК.
Обновлено в 02:01
Шоу-бизнес

Нюша показала подписчикам семимесячную дочку

Несколько часов назад на личной странице «Инстаграма» артистки появилось фото с прогулки в компании подруги и коллеги, певицы Ханны, и семимесячной дочери.
Обновлено в 04:06
Экономика

Число закрывшихся предприятий в РФ вдвое превысило число открывшихся

В России число закрывшихся предприятий в РФ в два раза превысило число открывшихся.
Обновлено в 02:46
Технологии

«Роскосмос» намерен увеличить численность российского экипажа на МКС

Роскосмос намерен в начале 2020 года увеличить численность российского экипажа на МКС с двух до трёх российских космонавтов, несмотря на перенос запуска многофункционального лабораторного модуля "Наука", от чего зависит количество членов экипажа, сообщил исполнительный директор госкорпорации, Герой Советского Союза и Герой России Сергей Крикалев.
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Тимати в Тюмени раздавал бургеры бесплатно

Раздавал бургеры под хиты «Black Star».
Обновлено в 09:59
Экономика

«Перекресток» начнет продавать продукты в рассрочку

Супермаркеты "Перекрёсток" будут продавать продукты в рассрочку, для одобрения кредитного лимита покупателю достаточно будет предоставить только паспорт, говорится в сообщении Х5 Retail Group.
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BadComedian предложили мировое соглашение

Кинокомпания Kinodanz допустила возможность обсуждения мирового соглашения с видеоблогером Евгением Баженовым, известным под псевдонимом BadComedian.
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Путин посоветовал детям читать Библию, Тору и Коран

Президент России Владимир Путин посоветовал молодому поколению читать Библию, Тору и Коран, заметив, что если следовать этим книгам, мир станет лучше.
Обновлено в 09:58
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Компания Philips повысит качество здравоохранения в Псковской области.
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Общество

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Во время дискуссии на Петербургском экономическом форуме об изменениях в обществе, которые вызывает внедрение новых технологий, глава Сбербанка Герман Греф в шутку упрекнул мэра столицы Сергея Собянина в том, что он любит перекопать всю Москву, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 10:05
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Генпрокурор добавил, что именно так и было до 2017 года.
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Утечка: подробности запуска Google Stadia, стоимость сервиса и часть библиотеки

Парад масштабных утечек продолжается — на этот раз стали известны детали запуска Google Stadia, которые должны были официально объявить через три часа, в 19:00 МСК.
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Почему сериал «Чернобыль» не отражает подлинную историю событий

Создатели мини-сериала HBO «Чернобыль» Крейг Мазин и Йохан Ренк наверняка рассчитывают, что у близких академика Легасова советский, а не американский менталитет и они не подадут в суд за не соответствующее действительности изображение профессора Валерия Легасова, избранного главным героем сериала.
Обновлено в 09:38
Общество

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Обновлено в 08:29
Политика

Глава МИД Венгрии призвал пересмотреть антироссийские санкции

Дипломат отметил, что санкции преследовали определенные цели, но они не были достигнуты Во время выступления на сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" в рамках ПМЭФ-2019 глава МИД Венгрии Петер Сийярто сказал, что пришло время проанализировать целесообразность антироссийских санкций, передает РИА Новости.
Обновлено в 10:21
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Путин предложил американской журналистке сразиться на татами

Обновлено в 08:02
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