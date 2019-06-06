Политика

Сечин: США масштабно используют энергетику как политическое оружиеТАСС 05:01

Глава "Роснефти" Игорь Сечин считает, что США масштабно использует энергетику как политическое оружие, а санкции или их угроза разрушительно влияют на рынок. Такое мнение он высказал, выступая на энергетической панели Петербургского международного экономического форума.
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Главные тезисы выступления Игоря Сечина на форуме в Петербурге

Snob.ru10:28

«Нас ждут великие открытия»

Коммерсантъ05:10

Сечин призвал вернуть энергетическому рынку его величие

Rambler News Service03:28

Сечин назвал США главным возмутителем спокойствия на рынке энергетики

Интерфакс03:55

Make the market great again. Сечин назвал санкционную политику США угрозой рынку

Фонтанка.Ру03:30

Сечин назвал США главным возмутителем спокойствия на рынке энергетики

ТАСС05:01

Сечин назвал США главным возмутителем спокойствия на энергорынке

РБК04:04
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Происшествия

В Элисте полицейские убили женщину и спрятали тело в трубу

Следственный комитет возбудил дело после убийства женщины в Элисте, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 11:28
Шоу-бизнес

Минаев высказал все о Бари Алибасове в его день рождения

Обновлено в 09:00
Шоу-бизнес

Мама Тимати объявила конкурс на лучшее имя для ребенка рэпера

Мама рэпера Тимати Симона Юнусова объявила конкурс на самое лучшее имя для второго ребенка музыканта.
Обновлено в 10:56
Экономика

В России увеличат размер материнского капитала

Вице-премьер Татьяна Голикова подтвердила, что материнский капитал в 2020 году увеличится.
Обновлено в 12:20
Политика

Как Дональд Трамп укрепил трансатлантические связи

Как союзники отпраздновали 75-летие высадки в Нормандии В четверг, 6 июня, президент США Дональд Трамп, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент Франции Эмманюэль Макрон во французской Нормандии приняли участие в церемонии по случаю 75-й годовщины высадки союзников.
Обновлено в 09:54
Футбол

Сегодня Голландия и Англия сыграют в полуфинале Лиги наций

Англия в свою очередь набрала семь очков, заняла первую строчку в турнирной таблице группы 4 Лиги наций.
Обновлено в 01:12
Экономика

Орешкин заявил о риске рецессии из-за роста потребкредитования

В ответ на выпад Орешкина глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что рост потребительского кредитования растет высокими темпами, но не выше ипотечного, а ЦБ при этом пытается его охладить.
Обновлено в 06:43
Шоу-бизнес

Ради отношений с Батрутдиновым Бузова застрахует себя на 5 млн рублей

Осенью выйдет в эфир новое шоу под названием «План Б». Главными героями проекта станут Батрутдинов и Бузова, которые в очередной раз на глазах всей страны будут пытаться построить личную жизнь с кем-либо из участников шоу.
Обновлено вчера в 23:05
Спорт

Тренер Гараничева назвал ложью сообщение об отказе биатлониста подписывать контракт с СБР

В четверг "Спорт-Экспресс" сообщил, что призер Игр в Сочи Гараничев оказался единственным биатлонистом сборной России, который отказался подписывать контракт с СБР.
Обновлено в 08:27
Политика

Мэй назвала условие потепления отношений Москвы и Лондона

Ранее на встрече с представителями ведущих информационных агентств Владимир Путин призвал перевернуть "связанную со шпионами, с покушениями" страницу в отношениях Лондона и Москвы.
Обновлено в 12:40
Авто

GM и Michelin переходят на безвоздушные шины

Необычный дизайн и безвоздушная технология позволяют повысить уровень безопасности и сократить количество используемого для создания шин сырья.
Обновлено в 03:02
Шоу-бизнес

Меган Маркл хочет стать неофициальной королевой Америки

После рождения сына Арчи в семье Меган Маркл и принца Гарри, в прессе все активнее стали писать о том, что в скором времени семья покинет Великобританию на какое-то время обоснуется в Африке.
Обновлено вчера в 19:34
Экономика

Альфа-банк подал иск о банкротстве застройщика Минобороны

Альфа-банк подал иск о банкротстве АО «Главное управление обустройства войск» (ГУОВ) из-за невыплаченной задолженности перед кредитной организацией, сообщили РБК в пресс-службе банка.
Обновлено в 10:42
Политика

Условия возвращения Крыма Украине озвучил российский сенатор

Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков сообщил о том, что есть лишь одно условие при котором полуостров готов вернутся обратно в состав Украины.
Обновлено в 01:49
Футбол

Газзаев призвал не останавливаться в расширении РПЛ

Заслуженный тренер России, депутат Госдумы Валерий Газзаев в эфире НСН заявил, что полностью поддерживает расширение премьер-лиги, но одновременно призывает повышать уровень регионального футбола и увеличивать финансирование клубов.
Обновлено в 11:00
Авто

Названы самые незащищенные от угона в России автомобили

Рейтинг защищенности от угона автомобилей, застрахованных по КАСКО, составил Всероссийский союз страховщиков (ВСС).
Обновлено в 12:42
Авто

Представили обновлённый Renault Koleos

В силовой линейке обновлённого Renault Koleos появились два дизельных мотора.
Обновлено в 04:00
Энергетика

Венгрия закупит у «Газпрома» в 2019 году дополнительный объём газа

Венгрия закупит у «Газпрома» в 2019 году 2 млрд кубометров газа сверх контрактных объёмов, говорится в сообщении «Газпрома» по итогам встречи главы газового холдинга Алексея Миллера и министра внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.
Обновлено в 13:02
Общество

Видео строительства Крымского моста показали на ПМЭФ-2019

Технологии строительства Крымского моста показали в формате 360 на Петербургском международном экономическом форуме.
Обновлено в 12:38
Происшествия

Задержание министра лесного комплекса Иркутской области сняли на видео

Обновлено в 05:07
Религия

Папа римский отредактировал текст молитвы «Отче наш»

Папа римский Франциск изменил текст молитвы "Отче наш", сообщило католический портал Avvenir.
Обновлено в 10:25
Наука

Переход на белое мясо не помог снизить уровень холестерина

Обновлено вчера в 12:50
Происшествия

В Чапаевске патологоанатом и судмедэксперт требовали деньги за выдачу тел родственникам

В Интернете пишут, что сотрудники ОВД задержали местных патологоанатома и судмедэксперта по подозрению в коррупции — якобы они требовали за выдачу тел с родственников по 5-10 тысяч рублей и прикрывали свою деятельность нелегальным ритуальным агентством.
Обновлено в 12:39
Экономика

РФПИ вложится в космодром Байконур и онлайн-кинотеатр ivi

Консорциум, в который входит РФПИ, а также другие инвесторы, среди которых Baring Vostok, вложит около $40 млн в онлайн-кинотеатр ivi.
Обновлено в 12:17
Наука

ФБР обнародовало досье на снежного человека

Федеральное бюро расследований США опубликовало документы, связанные с изучением снежного человека.
Обновлено вчера в 22:00
Политика

Зеленский ответил на петицию с требованием отставки

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию с требованием отставки, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:30
Футбол

Неймар снова получил тяжелую травму и пропустит Кубок Америки

Как отмечается, Неймар получил травму еще в первом тайме матча и был заменен.
Обновлено в 04:26
Общество

Греф пошутил о любви Собянина к перекапыванию Москвы

Во время дискуссии на Петербургском международном экономическом форуме об изменениях в обществе, которые вызывает внедрение новых технологий, глава Сбербанка Герман Греф в шутку упрекнул мэра столицы Сергея Собянина, что тот любит перекопать всю Москву, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 10:05
Шоу-бизнес

Дочь Анджелины Джоли начала готовиться к смене пола

Шайло, 13-летняя дочь голливудской актрисы Анджелины Джоли, начала подготовку к смене пола.
Обновлено в 11:57
Автоспорт

Команды получили проект регламента на 2021-й

В FIA отправили командам на обсуждение проект нового регламента на сезон 2021 года – с изменением формата уик-энда.
Обновлено в 11:57
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