Политика
Сечин: США используют энергетику как политическое оружиеВести.Финанс 04:41
Санкции разрушительно влияют на мировую энергетику, а США используют энергетику как политическое оружие, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин на ПМЭФ. Все, что нас не убивает, делает нас сильнее.
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Общество
Малышева рассказала о природном способе истребления женщин после 50
Обновлено вчера в 11:39
Экономика
Правительство поддержит россиянок при рождении первенца
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила в кулуарах ПМЭФ-2019, что российское правительство сейчас прорабатывает меры для стимулирования рождения первого ребенка в семье.
Обновлено в 12:50
Религия
Папа римский отредактировал текст молитвы «Отче наш»
Папа римский Франциск изменил текст молитвы "Отче наш", сообщило католический портал Avvenir.
Обновлено в 10:25
Происшествия
В США машина с курсантами военной академии попала в аварию на полигоне
Курсант военной академии Вест-Поинт в США погиб, еще 22 человека пострадали при аварии бронемашины, которая произошла близ учебного полигона в четверг утром, сообщила пресс-служба учебного заведения.
Обновлено в 11:02
Общество
Греф пошутил о любви Собянина к перекапыванию Москвы
Во время дискуссии на Петербургском международном экономическом форуме об изменениях в обществе, которые вызывает внедрение новых технологий, глава Сбербанка Герман Греф в шутку упрекнул мэра столицы Сергея Собянина, что тот любит перекопать всю Москву, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 10:05
Кино
Умер русско-американский актер Александр Кузнецов
Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.
Обновлено в 05:55
Энергетика
Козак: ситуация с «Дружбой» не несёт ущерба репутации России
Вице-премьер России Дмитрий Козак в интервью телеканалу НТВ заявил, что ситуация с загрязнением нефтепровода «Дружба» не нанесла большого урона репутации России.
Обновлено в 11:35
Общество
Пиар-директор опроверг сообщения о подготовке Алибасова к операции
Как сообщало ИА REGNUM, ранее СМИ со ссылкой на бывшего участника группы «На-На» Владимира Левкина сообщили, что Алибасову необходимо ждать три дня до операции, «чтобы решить, что вырезать или не вырезать».
Обновлено в 04:43
Футбол
Киевское «Динамо» продлило контракт с Хацкевичем
Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич продлил контракт с клубом. Новое соглашение рассчитано еще на 2 года.
Обновлено в 12:04
Футбол
Клубы РПЛ одобрили расширение лиги до 18 команд
Общее собрание клубов РПЛ на заседании в четверг большинством голосов одобрило увеличение числа участников турнира с 16 до 18 команд, заявил генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев.
Обновлено в 07:01
Политика
Зеленский дал ответ на петицию с требованием его отставки
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию с требованием его отставки, заявив, что оснований для сложения полномочий у него нет.
Обновлено в 10:15
Экономика
Силуанов прокомментировал низкие темпы роста ВВП России
Как писал News.ru, ранее Всемирный банк сообщил, что темпы роста экономики России, несмотря на санкции, достигли максимальной за последние шесть лет отметки в 2,3%. Ускорение экономического роста связывают в том числе с проведением в стране ЧМ по футболу в 2018 году.
Обновлено в 02:37
Транспорт
Московский метрополитен поможет «Шереметьево» с выдачей багажа
Аэропорт "Шереметьево", где в последнее время сложилась напряженная ситуация с выдачей багажа, привлечет силы столичного метрополитена для решения проблемы.
Обновлено в 06:21
Политика
Сечин рассказал о контроле США над промышленностью РФ
Глава «Роснефти» Игорь Сечин объявил, что США удалось с помощью санкций получить контроль над рядом отраслей российской промышленности.
Обновлено в 04:30
Культура
Юрий Лоза отказался поздравлять Бари Алибасова с днем рождения
6 июня Бари Алибасову, госпитализированному в НИИ Склифасовского, исполнилось 72 года.
Обновлено в 10:28
Армия и оружие
Спецпредставитель генсека ООН сообщил о росте активности ИГ в Ливии
Активность террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Ливии повысилась с началом наступления Ливийской национальной армии (ЛНА) на Триполи.
Обновлено в 13:30
Армия и оружие
Сербский ополченец Берич: ВСУ бросают раненых сослуживцев на поле боя
Обновлено в 12:16
Хоккей
«Даллас» подписал новый контракт с Романом Полаком
Клуб Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» заключил новое соглашение с защитником Романом Полаком, информирует официальный сайт американской команды.
Обновлено в 12:53
Культура
Кинокомпания Kinodanz согласилась примириться с BadComedian
Напомним, 3 июня Евгений Баженов сообщил, что будет вынужден закрыть свой канал BadComedian на YouTube из-за судебного иска кинокомпании Kinodanz на миллион рублей.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
В Элисте полицейские убили женщину и спрятали тело в трубу
Следственный комитет возбудил дело после убийства женщины в Элисте, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 11:28
Армия и оружие
Покупку Турцией С-400 сочли риском для США
Ранее в США заявили, что предложили Турции несколько вариантов в обмен на отказ от покупки С-400, и решение теперь за властями этой страны.
Обновлено в 13:29
Происшествия
Актер Панкратов-Черный госпитализирован в тяжелом состоянии
Советский, российский актер и режиссер Александр Панкратов-Черный экстренно госпитализирован в Москве.
Обновлено в 05:03
Игры
E3 2019: сюжетный трейлер ролевой игры GreedFall рассказывает о столкновении двух культур
Обновлено в 11:48
Экономика
«Перекресток» продаст еду в долг
Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group и «БКС банк» договорились запустить цифровую карту рассрочки для покупателей сети супермаркетов «Перекресток».
Обновлено в 03:17
Политика
Мэй назвала условие потепления отношений Москвы и Лондона
Ранее на встрече с представителями ведущих информационных агентств Владимир Путин призвал перевернуть "связанную со шпионами, с покушениями" страницу в отношениях Лондона и Москвы.
Обновлено в 12:40
Гаджеты
Xiaomi Mi 9T поступил в продажу за неделю до анонса
В течение последних пары недель на всех тематических сайтах регулярно появляются новости о Redmi K20 и Redmi K20 Pro, а также о еще неанонсированных Xiaomi Mi 9T и Mi 9T Pro, которые являются копиями первых двух смартфонов для мирового рынка.
Обновлено в 11:22