Футбол
Себастьян Дриусси заявил, что ошибся, перейдя в «Зенит»Невские Новости вчера в 17:06
Себастьян Дриусси, перешедший в петербургский «Зенит» в 2017 году, заявил, что этот шаг был ошибкой. Он хочет играть в более сильном чемпионате. Форвард петербургского «Зенита», аргентинец Себастьян Дриусси заявил, что переход в стан сине-бело-голубых был ошибкой.
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Себастьян Дриусси: Я поспешил с переездом в Россию. Мне было по силам перейти в более сильный чемпионат
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Себастьян Дриусси: «Я поспешил с переходом в РПЛ. Мог перейти в более сильный чемпионат»
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