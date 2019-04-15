Футбол
Себастьян Дриусси забил 900-й гол «Зенита» в премьер-лигеПетербургский дневник 03:34
Сердар Азмун
|2′
Бранислав Иванович
|9′
|65′
Иван Иванченко
Павел Долгов
|66′
Адлан Кацаев
Камиль Закиров
Роберт Мак
Эмильяно Ариэль Ригони
|71′
|72′
Роланд Гиголаев
Иван Маркелов
|79′
Гаэль Ондуа
Эмильяно Ариэль Ригони
|83′
Вильмар Барриос
Кристиан Нобоа
|86′
Артем Дзюба
Леон Мусаев
|86′
Себастьян Дриусси
|88′
Себастьян Дриусси
|89′
Зенит
Расстановка 4‑4‑2
99
Лунев
19
Смольников
6
Иванович
44
Ракицкий
18
Жирков
24
Ригони
27
Оздоев
16
Нобоа
11
Дриусси
2 ×
38
Мусаев
7
Азмун
22
Дюпин
3
Удалый
28
Калошин
30
Гапон
18
Ахъядов
19
Долгов
29
Ондуа
5
Кулик
6
Маркелов
99
Закиров
9
Понсе
Анжи
Расстановка 3‑5‑2
Аргентинский форвард «Зенита» Себастьян Дриусси в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Анжи» забил исторический гол, он стал 900-м для петербургской команды в чемпионате. Напомним, нападающий отличился в самой концовке матча, сделав дубль на 88-й и 89-й минутах поединка.
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Себастьян Дриусси: «После дубля словно камень с души упал – очень уж давно не забивал»
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