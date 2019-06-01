Футбол

Себастьян Дриусси стал лучшим футболистом «Зенита» в маеiReactor 12:02

Пресс-служба футбольного клуба «Зенит» объявила результаты общественного голосования за звание «Лучший игрок месяца». Аргентинец Себастьян Дриусси в прошлом месяце за три игры забил пять мячей.
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Болельщики «Зенита» выбрали лучшего игрока команды в мае

Чемпионат11:52

Дриусси признан лучшим игроком «Зенита» в мае

Спорт-Экспресс11:41

Болельщики «Зенита» признали Дриусси лучшим игроком мая

78.ru08:37

Лучшим игроком мая стал нападающий ФК «Зенит» Себастьян Дриусси

Невские Новости09:07

Дриусси признан лучшим игроком «Зенита» в мае

Матч ТВ08:49

Болельщики назвали Себастьяна Дриусси лучшим игроком «Зенита» в мае

Gazeta.SPb09:39

Себастьяна Дриусси признали лучшим игроком мая

Петербургский дневник09:41
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Происшествия

Роспотребнадзор выявил схему обмана в автосалонах

Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах.
Обновлено в 03:56
Здоровье

Здунов навестил пациентов детской клинической больницы

Обновлено в 10:08
Происшествия

Увеличилось число пострадавших при взрыве в Дзержинске

Министерство здравоохранения Нижегородской области сообщило, что число пострадавших в результате взрыва на заводе "Кристалл" в Дзержинске увеличилось до 42 человек, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:06
Общество

Хакеры атаковали информационные системы ЕГЭ

Основной период ЕГЭ в этом году пройдет с 27 мая по 1 июля. Сдавать экзамены будет почти 750 тысяч человек.
Обновлено в 12:04
Происшествия

Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы

Обновлено вчера в 15:55
Общество

Прокуратура проверит видео с заключенными, пирующими в колонии под Орлом

Обновлено в 12:40
Происшествия

Пассажирский поезд сошел с рельсов в Забайкалье

Четыре вагона пассажирского поезда сошли с рельсов на станции Куэнга Могочинского района в Забайкальском крае.
Обновлено в 03:11
Футбол

Месси назвал ЧМ-2018 в России нетипичным во многих аспектах

Обновлено в 04:45
Происшествия

В Адыгее столкнулись пассажирский поезд и грузовик

Пассажирский поезд № 346 Адлер — Нижневартовск и грузовик КамАЗ столкнулись на нерегулируемом железнодорожном переезде в Тахтамукайском районе Адыгеи.
Обновлено в 10:29
Происшествия

Легковой автомобиль выехал на тротуар в Петербурге

"По предварительной информации, 1 июня около 17:50 в Петроградском районе Петербурга на пересечении Каменноостровского проспекта и ул. Куйбышева водитель 1996 года рождения, управляя Renault Logan, совершил выезд на тротуар с наездом на велосипедиста и пешеходов - мужчину и мальчика восьми лет", - говорится в сообщении.
Обновлено в 12:36
Происшествия

Жительница Колпина обвинила полицию в пытках над сыном-подростком

Жительница Колпина Олеся Коваль рассказала «Новой газете», что полицейские избили и пытали ее 17-летнего сына Вадима, которого увезли в полицию по подозрению в магазинной краже.
Обновлено в 12:41
Шоу-бизнес

Вера Брежнева расплакалась на выпускном дочери

Вера Брежнева расплакалась на выпускном дочери На нежную публикацию обратили внимание многие знаменитости.
Обновлено в 03:55
Политика

ВМС США подтвердили просьбу скрыть от Трампа эсминец McCain

Военно-морские силы США подтвердили, что получили просьбу скрыть от президента Дональда Трампа корабль John S. McCain во время визита политика в Японию.
Обновлено в 10:34
Происшествия

Трампа проинформировали о стрельбе в Вирджинии

Обновлено вчера в 20:25
Происшествия

В Дагестане произошло ДТП с участием автобуса

Один человек погиб в Дагестане в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем. Об этом сообщает региональное отделение МВД.
Обновлено в 11:39
Происшествия

Главу московского отдела СК на транспорте арестовали по делу о взятке

По версии следствия, подозреваемые вступили в сговор с адвокатом для получения взятки от фигуранта уголовного дела.
Обновлено в 09:23
Авто

Компания Renault анонсировала старт продаж нового Renault Clio

Французская автомобилестроительная компания Renault сообщила о запуске продаж нового поколения модели Clio на европейском рынке.
Обновлено в 07:14
Гаджеты

Смартфон Xiaomi Mi 9T показали на фото в Сети

Xiaomi Mi 9T показался на фото сам и в розничной упаковке https: / / t.co / KssPDssAJ1 pic.twitter.com / 2sbfoBishI — INews Lab (@ einfosystemcom) 31 мая 2019 г. Nation News ранее сообщало, что стала известна цена на новый флагманский смартфон от Xiaomi.
Обновлено в 03:23
Политика

В Госдуме назвали условия участия России в июньской сессии ПАСЕ

Российская делегация может принять участие в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Обновлено в 03:43
Общество

Определены самые выгодные для проживания города России

В России определен список регионов с самыми доступными ценами для проживания мигрантов из другиз регионов или стран.
Обновлено в 00:34
Происшествия

Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в ресторане

На этой неделе во время частной вечеринки в одном из ресторанов Москвы произошла драка между актером Гошей Куценко и певцом Алексеем Воробьевым.
Обновлено в 11:40
Политика

В США раскрыли детали законопроекта против «Северного потока — 2»

Американские сенаторы предлагают ввести минимум пять видов санкций в отношении тех, кто оказывает услуги страхования судам, работающим над укладкой газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено вчера в 23:27
Шоу-бизнес

Бузова может разбогатеть на скандале с Собчак

Телеведущая и певица Ольга Бузова может разбогатеть на скандале, который возник из-за высказывания журналистки Ксении Собчак о нежелании дизайнеров сотрудничать с исполнительницей.
Обновлено в 11:38
Кино

В Чечне отреагировали на показ фильма об Элтоне Джоне в РФ

Обновлено в 08:48
Спорт

Велогонщик подрался с болельщиком перед финишем гонки

Обновлено в 12:15
Происшествия

Задержана мать младенцев, которая оставила их в хостеле в Котельниках

Обновлено в 11:31
Общество

Дочь Алсу передала выигрыш в «Голос. Дети» фонду им. Анжелы Вавиловой

Ведущий шоу Дмитрий Нагиев отметил, что каждый из финалистов получит по 1 млн рублей.
Обновлено в 10:49
Общество

В Москве на вокзале обнаружили бомжующую шведскую писательницу

В Москве у Киевского вокзала под деревом живет гражданка Швеции Мия Йохансон. Об этом 1 июня сообщил телеканал «360».
Обновлено вчера в 23:02
Спорт

ВФЛА выполнила последнее требование IAAF для восстановления в правах

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) полностью оплатила задолженность перед Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) и этим выполнила последнее требование дорожной карты по восстановлению в правах, сообщил 1 июня президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин.
Обновлено в 08:27
Политика

Зеленский вернул уволенного Порошенко детского омбудсмена

Обновлено в 10:14
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Российский футболист, защитник, капитан клуба «Зенит». Заслуженный мастер спорта России. Пятикратный чемпион России в составе «Зенита», четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка России, Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА.
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