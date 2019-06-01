Футбол

Себастьян Дриусси стал лучшим футболистом «Зенита» в маеiReactor 12:02

Пресс-служба футбольного клуба «Зенит» объявила результаты общественного голосования за звание «Лучший игрок месяца». Аргентинец Себастьян Дриусси в прошлом месяце за три игры забил пять мячей.
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Болельщики «Зенита» выбрали лучшего игрока команды в мае

Чемпионат11:52

Дриусси признан лучшим игроком «Зенита» в мае

Спорт-Экспресс11:41

Дриусси признан лучшим игроком «Зенита» в мае

Матч ТВ08:49

Лучшим игроком мая стал нападающий ФК «Зенит» Себастьян Дриусси

Невские Новости09:07

Болельщики назвали Себастьяна Дриусси лучшим игроком «Зенита» в мае

Gazeta.SPb09:39

Болельщики «Зенита» признали Дриусси лучшим игроком мая

78.ru08:37

Себастьяна Дриусси признали лучшим игроком мая

Петербургский дневник09:41
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 14:23, Ашберн
Происшествия

Главу завода в Дзержинске отстранили накануне взрывов за нарушения

Генеральный директор завода «Кристалл», на котором произошла серия взрывов, был отстранен от работы накануне ЧП.
Обновлено в 12:25
Наука

Ученые нашли молекулу, которая усиливает иммунитет против рака

Обновлено в 01:17
Здоровье

Онищенко назвал безответственным заявление о пользе укусов клещей

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал заявление заслуженного врача России Натальи Толоконской о том, что укус клеща помогает выработать естественный иммунитет к инфекциям.
Обновлено в 11:42
Наука

Удивительная находка в Антарктиде спасет весь мир от наводнения

В недавно опубликованной работе исследователи сообщают, что геологическая граница между Восточной и Западной Антарктидой создала под континентом барьер, который защищает ледяной шельф Росса от более теплых вод и дальнейшего таяния.
Обновлено в 07:19
Происшествия

Роспотребнадзор выявил схему обмана в автосалонах

Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах.
Обновлено в 03:56
Общество

Дочь Алсу отдала миллион рублей на благотворительность

«Вы понимаете, когда Абрамова стала победителем шоу "Голос", она подписала договор и вручила его мне, тот миллион, который она выиграла, она сказала: "Я вам передаю этот миллион для ваших деток"», — сказал Вавилов.
Обновлено в 11:53
Происшествия

СК опубликовал видео задержания экс-губернатора Ивановской области

Появилось видео задержания депутата Ивановской областной думы, бывшего губернатора области Павла Конькова, подозреваемого в мошенничестве.
Обновлено в 09:16
Происшествия

Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы

Обновлено вчера в 15:55
Происшествия

Общественники проверили оренбургский Следственный изолятор

Обстановку проверяли представители общественно-наблюдательной комиссии.
Обновлено 30 мая в 12:33
Авто

Новые правила тюнинга автомобилей в России вступили в силу с 1 июня

Новые правила внесения изменений в конструкцию автомобилей и других видов транспорта вступили в силу с 1 июня в России.
Обновлено в 02:55
Футбол

Гол новичка сборной России вывел «Младу Болеслав» в Лигу Европы

«Млада Болеслав» победила «Баник» из Остравы в решающем матче за путевку в Лигу Европы на следующий сезон от чемпионата Чехии — 1:0. Единственный мяч на 12-й минуте забил российский нападающий Николай Комличенко.
Обновлено в 12:36
Футбол

«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» объявили стартовые составы на финал ЛЧ

Мохаммед Салах, Садио Мане и Роберто Фирмино выйдут в стартовом составе "Ливерпуля" в финальном матче футбольной Лиги чемпионов против лондонского "Тоттенхэма", сообщается на сайте УЕФА.
Обновлено в 14:09
Политика

Зеленский вернул уволенного Порошенко детского омбудсмена

Обновлено в 10:14
Культура

В Шимском районе отреставрировали Путевой дворец Александра I

В 20-х годах XIX века на берегу озера Ильмень в деревне Коростынь архитектор Василий Стасов построил Путевой дворец для императора Александра I. Полукаменное здание выполнено в классическом стиле.
Обновлено в 04:51
Происшествия

Прокуратура проверит орловскую колонию с пирующими заключенными

Обновлено в 13:09
Происшествия

Полицейские пресекли массовый конфликт в центре Москвы

Обновлено в 12:20
Шоу-бизнес

Младшая дочь Светланы Лободы Тильда уже бегает

Младшей дочери певицы Светланы Лободы Тильде в мае исполнился ровно годик. Сегодня артистка призналась, что девочка уже бегает.
Обновлено в 05:13
Общество

В России отменили внутрисетевой роуминг

В России с 1 июня вступили в силу поправки в закон «О связи», согласно которым роуминг внутри страны должен быть отменен.
Обновлено вчера в 19:54
Происшествия

AP: власти США подтвердили личность стрелка в Вирджинии

Власти штата Вирджиния подтвердили личность стрелка, открывшего огонь в пятницу вечером в здании муниципалитета курортного города Вирджиния-Бич, в результате чего погибли 12 человек.
Обновлено в 09:21
Происшествия

Пожар на месте столкновения поезда и грузовика в Адыгее потушен

Пожар на месте столкновения пассажирского поезда с грузовой автоцистерной в Адыгее полностью ликвидирован, задержано движение двух пассажирских поездов, в которых находятся свыше 340 пассажиров, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 10:59
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева перестала прятать лицо дочери

48-летняя Лера Кудрявцева в августе 2018-го родила дочь Машу.
Обновлено в 13:50
Политика

Украине хотят предоставить статус главного союзника США вне НАТО

Ранее сообщалось, что ради НАТО Украина упразднит прапорщиков.
Обновлено в 04:46
Экономика

Итальянский банк Intesa тоже пожаловался на краснодарских судей

Итальянский банк Intesa вслед за мировыми автоконцернами пожаловался на краснодарских судей.
Обновлено в 12:39
Происшествия

Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана

Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено в 13:51
Происшествия

В Домбае мужчина упал с канатной дороги и разбился насмерть

Обновлено в 12:32
Экономика

Уголовник Ходорковский рассуждал о коррупции на гаагском форуме

Беглый бизнесмен Михаил Ходорковский выступил перед правозащитниками и студентами Лейденского университета в рамках организованного фондом RaamOpRusland форума.
Обновлено в 12:00
Политика

Малайзия сомневается в результатах расследования крушения МН17

Глава малайзийского правительства Махатхир Мохамад выразил мнение о том, что расследование крушения Boeing-777 в 2014 году, слишком политизировано.
Обновлено вчера в 04:36
Армия и оружие

Опубликованы кадры испытаний бомбардировщика Ту-22М3М

Опубликовано видео испытаний модернизированного российского бомбардировщика Ту-22М3М.
Обновлено в 02:31
Политика

У заявителей на визу США попросят ссылки на соцсети

Представитель Госдепартамента сообщил, что подающих заявления на получение визы Соединенных Штатов обяжут указывать данные своих аккаунтов в социальных сетях, передает РИА "Новости".
Обновлено в 13:30
Происшествия

В Петербурге автомобиль въехал в пешеходов

В Санкт-Петербурге легковой автомобиль въехал в пешеходов, пострадали три человека.
Обновлено в 13:00
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Украинский футболист, защитник российского клуба «Зенит». В системе донецкого «Шахтёра» находился с 13 лет. Прошёл путь до игрока основного состава команды.
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