Форвард «Зенита» Себастьян Дриусси признался, что ему нравится жить в России. Футболист заявил, что в этой стране комфортно себя чувствует и его семья.

Себастьян Дриусси рассказал, как ему живется в России

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