Себастьян Дриусси признан лучшим игроком «Зенита» в маеPiter.tv 09:59

В субботу, 1 июня, пресс-служба "Зенита" подвела итоги голосования за звание лучшего игрока месяца. Им стал аргентинец Себастян Дриусси. Второе место в рейтинге по итогая мая занял защитник Александр Анюков, а третью строчку занял Ярослав Ракицкий.

Спорт день за днем

Футбол В Сети появилось фото машины погибшего в ДТП Рейеса В Сети появилось фото машины экс-хавбека "Атлетико", "Севильи" и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса, передает "Советский спорт".

Общество Племянница Скрипаля опубликовала главу книги об отравлении дяди Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория опубликовала первую главу своей книги, повествующей об отравлении Скрипалей в Солсбери, передает ТАСС.

Происшествия Футболиста Неймара обвинили в изнасиловании Нападающего французского клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии по футболу Неймара обвинили в изнасиловании, пишет 1 июня GloboEsporte.

Происшествия Наезд автомобиля на толпу в Петербурге попал на видео В Сети появилось видео, на котором запечатлен наезд иномарки на пешеходов в Санкт-Петербурге, произошедший 1 июня.

Общество Рекордная группа спортсменов переплыла через Керченский пролив Рекордная группа из российских и иностранных спортсменов переплыла через Керченский пролив, финишировав в районе крепости Ени-Кале в Крыму, сообщила РИА Новости представитель организаторов мероприятия Дарья Архипова.

Происшествия Задержана бросившая двух детей в хостеле россиянка В подмосковных Люберцах задержана 30-летняя женщина, которая бросила двоих детей в хостеле.

Космос Обсерватория РАН в КЧР планирует установить телескоп в Чили Специальная астрофизическая обсерватория Российской академии наук (РАН) из Карачаево-Черкесии совместно с коллегами из Католического университета планирует установить в Чили роботизированный телескоп для проведения астрофизических наблюдений обоих полушарий земного шара.

Футбол На поле финального матча Лиги чемпионов выбежала полуголая фанатка На поле финального матча Лиги чемпионов выбежала полуголая болельщица, передает "Советский спорт".

Космос Можно ли подвинуть Землю. И зачем Обозреватель Николай Гринько объясняет, почему человечеству обязательно нужно придумать, как сдвинуть Землю с места.

Происшествия В Адыгее столкнулись пассажирский поезд и грузовик Пассажирский поезд № 346 Адлер — Нижневартовск и грузовик КамАЗ столкнулись на нерегулируемом железнодорожном переезде в Тахтамукайском районе Адыгеи.

Политика Малайзия сомневается в результатах расследования крушения МН17 Глава малайзийского правительства Махатхир Мохамад выразил мнение о том, что расследование крушения Boeing-777 в 2014 году, слишком политизировано.

Происшествия Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.

Происшествия Смертельное ДТП с автобусом произошло в Дагестане Ранее сообщалось, что после смертельного ДТП с китайскими туристами в Приморье было возбуждено уголовное дело.

Политика Президент РФ подписал указ о переименовании аэропортов Сегодня, 31 мая, Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении имен 44 российским аэропортам.

Авто В России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей Сегодня, 1 июня, в России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей.

Общество Скончался французский философ Мишель Серр Во Франции в возрасте 88 лет умер философ Мишель Серр. Об этом сообщило агентство AFP.

Гаджеты Bloomberg: Apple может отказаться от iTunes Корпорация Apple на своей ежегодной Всемирной конференции для разработчиков (Worldwide Developers Conference, WWDC) представит обновление операционной системы, а также анонсирует ряд нововведений, касающихся автономного использования устройств ее производства.