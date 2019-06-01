Футбол

Себастьян Дриусси признан лучшим игроком «Зенита» в маеPiter.tv 09:59

В субботу, 1 июня, пресс-служба "Зенита" подвела итоги голосования за звание лучшего игрока месяца. Им стал аргентинец Себастян Дриусси. Второе место в рейтинге по итогая мая занял защитник Александр Анюков, а третью строчку занял Ярослав Ракицкий.
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Болельщики «Зенита» выбрали лучшего игрока команды в мае

Чемпионат11:52

Дриусси признан лучшим игроком «Зенита» в мае

Sports.ru11:32

Дриусси - лучший футболист «Зенита» в мае

Sport.ru12:14

Болельщики «Зенита» во второй раз за сезон выбрали Дриусси лучшим игроком месяца

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Дриусси признан лучшим игроком «Зенита» в мае

Sportbox.RU08:49

Дриусси признан лучшим игроком «Зенита» в мае

Матч ТВ08:49

Дриусси признан лучшим игроком «Зенита» в мае

Спорт-Экспресс11:41
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Происшествия

В Дзержинске ликвидирован пожар после взрывов на заводе

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Москвичей предупредили об опасной погоде

"Погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
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В Сети появилось фото машины погибшего в ДТП Рейеса

В Сети появилось фото машины экс-хавбека "Атлетико", "Севильи" и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса, передает "Советский спорт".
Обновлено в 15:05
Общество

Племянница Скрипаля опубликовала главу книги об отравлении дяди

Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория опубликовала первую главу своей книги, повествующей об отравлении Скрипалей в Солсбери, передает ТАСС.
Обновлено в 18:23
Происшествия

Проверка подтвердила вину экс-главы Раменского района в убийстве

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Происшествия

Футболиста Неймара обвинили в изнасиловании

Нападающего французского клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии по футболу Неймара обвинили в изнасиловании, пишет 1 июня GloboEsporte.
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В Steam бесплатно раздают платформер Kao the Kangaroo: Round 2

Обновлено в 03:43
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Анфиса Чехова вышла на публику в бикини и «наморднике»

Обновлено в 08:10
Футбол

«Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов

Обновлено в 16:56
Происшествия

Наезд автомобиля на толпу в Петербурге попал на видео

В Сети появилось видео, на котором запечатлен наезд иномарки на пешеходов в Санкт-Петербурге, произошедший 1 июня.
Обновлено в 15:44
Происшествия

На месте взрывов в Дзержинске завершена аварийно-спасательная операция

Аварийно-спасательная операция на месте взрывов на заводе "Кристалл" в Дзержинске завершена.
Обновлено в 18:05
Общество

Рекордная группа спортсменов переплыла через Керченский пролив

Рекордная группа из российских и иностранных спортсменов переплыла через Керченский пролив, финишировав в районе крепости Ени-Кале в Крыму, сообщила РИА Новости представитель организаторов мероприятия Дарья Архипова.
Обновлено в 05:43
Происшествия

Задержана бросившая двух детей в хостеле россиянка

В подмосковных Люберцах задержана 30-летняя женщина, которая бросила двоих детей в хостеле.
Обновлено в 13:54
Космос

Обсерватория РАН в КЧР планирует установить телескоп в Чили

Специальная астрофизическая обсерватория Российской академии наук (РАН) из Карачаево-Черкесии совместно с коллегами из Католического университета планирует установить в Чили роботизированный телескоп для проведения астрофизических наблюдений обоих полушарий земного шара.
Обновлено вчера в 00:23
Футбол

На поле финального матча Лиги чемпионов выбежала полуголая фанатка

На поле финального матча Лиги чемпионов выбежала полуголая болельщица, передает "Советский спорт".
Обновлено в 16:28
Космос

Можно ли подвинуть Землю. И зачем

Обозреватель Николай Гринько объясняет, почему человечеству обязательно нужно придумать, как сдвинуть Землю с места.
Обновлено в 17:01
Происшествия

В Адыгее столкнулись пассажирский поезд и грузовик

Пассажирский поезд № 346 Адлер — Нижневартовск и грузовик КамАЗ столкнулись на нерегулируемом железнодорожном переезде в Тахтамукайском районе Адыгеи.
Обновлено в 10:29
Происшествия

Прокуратура проверит орловскую колонию с пирующими заключенными

Обновлено в 12:40
Политика

Малайзия сомневается в результатах расследования крушения МН17

Глава малайзийского правительства Махатхир Мохамад выразил мнение о том, что расследование крушения Boeing-777 в 2014 году, слишком политизировано.
Обновлено вчера в 04:36
Происшествия

Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана

Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено в 13:51
Происшествия

Смертельное ДТП с автобусом произошло в Дагестане

Ранее сообщалось, что после смертельного ДТП с китайскими туристами в Приморье было возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 16:54
Политика

Президент РФ подписал указ о переименовании аэропортов

Сегодня, 31 мая, Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении имен 44 российским аэропортам.
Обновлено вчера в 08:11
Авто

В России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей

Сегодня, 1 июня, в России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей.
Обновлено вчера в 23:43
Общество

Скончался французский философ Мишель Серр

Во Франции в возрасте 88 лет умер философ Мишель Серр. Об этом сообщило агентство AFP.
Обновлено в 17:47
Гаджеты

Bloomberg: Apple может отказаться от iTunes

Корпорация Apple на своей ежегодной Всемирной конференции для разработчиков (Worldwide Developers Conference, WWDC) представит обновление операционной системы, а также анонсирует ряд нововведений, касающихся автономного использования устройств ее производства.
Обновлено в 15:33
Общество

Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Анастасии Волочковой из бюджета

Как стало известно, Анастасия Волочкова все же выступит на открытии курортного сезона в Анапе.
Обновлено вчера в 08:31
Футбол

«Ливерпуль» и «Челси» разыграют Суперкубок УЕФА в Стамбуле 14 августа

Матч за 44-й Суперкубок УЕФА пройдет 14 августа на "Водафон-Арене" в Стамбуле.
Обновлено в 17:12
Шоу-бизнес

Дочь Алсу отдала выигрыш в шоу «Голос. Дети» на благотворительность

Как информирует ТАСС, Алсу рассказала, что её дочь самостоятельно приняла решение о передаче денег фонду.
Обновлено в 14:49
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Сумма выплат за катастрофу в Шереметьево оказалась «беспрецедентной»

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Российский футболист, защитник, капитан клуба «Зенит». Заслуженный мастер спорта России. Пятикратный чемпион России в составе «Зенита», четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка России, Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА.
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