Футбол
Себастьян Дриусси признан лучшим игроком «Зенита» в маеPiter.tv 09:59
В субботу, 1 июня, пресс-служба "Зенита" подвела итоги голосования за звание лучшего игрока месяца. Им стал аргентинец Себастян Дриусси. Второе место в рейтинге по итогая мая занял защитник Александр Анюков, а третью строчку занял Ярослав Ракицкий.
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Болельщики «Зенита» во второй раз за сезон выбрали Дриусси лучшим игроком месяца
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