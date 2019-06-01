Футбол

Себастьян Дриусси признан лучшим игроком «Зенита» в маеPiter.tv 09:59

В субботу, 1 июня, пресс-служба "Зенита" подвела итоги голосования за звание лучшего игрока месяца. Им стал аргентинец Себастян Дриусси. Второе место в рейтинге по итогая мая занял защитник Александр Анюков, а третью строчку занял Ярослав Ракицкий.
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Болельщики «Зенита» выбрали лучшего игрока команды в мае

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Дриусси признан лучшим игроком «Зенита» в мае

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Дриусси - лучший футболист «Зенита» в мае

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Дриусси признан лучшим игроком «Зенита» в мае

Спорт-Экспресс11:41

Дриусси признан лучшим игроком «Зенита» в мае

Матч ТВ08:49

Дриусси признан лучшим игроком «Зенита» в мае

Sports.ru11:32
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Экономика

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При столкновении пассажирского поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек.
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Оказалось, что чашка черники в день приводила к устойчивому улучшению сосудистой функции, улучшалось состояние артерий, что снизило риск возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы на 15-20%.
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В Сети появилось фото машины погибшего в ДТП Рейеса

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Полиция Судана открыла огонь по протестующим

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Российский футболист, защитник, капитан клуба «Зенит». Заслуженный мастер спорта России. Пятикратный чемпион России в составе «Зенита», четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка России, Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА.
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