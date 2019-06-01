Футбол

Себастьян Дриусси признан лучшим игроком «Зенита» в маеPiter.tv вчера в 09:59

В субботу, 1 июня, пресс-служба "Зенита" подвела итоги голосования за звание лучшего игрока месяца. Им стал аргентинец Себастян Дриусси. Второе место в рейтинге по итогая мая занял защитник Александр Анюков, а третью строчку занял Ярослав Ракицкий.
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Болельщики «Зенита» выбрали лучшего игрока команды в мае

Чемпионатвчера в 11:52

Дриусси признан лучшим игроком «Зенита» в мае

Спорт-Экспрессвчера в 11:41

Дриусси признан лучшим игроком «Зенита» в мае

Нева Спортвчера в 08:22

Дриусси признан лучшим игроком «Зенита» в мае

Матч ТВвчера в 08:49

Дриусси признан лучшим игроком «Зенита» в мае

Sportbox.RUвчера в 08:49

Дриусси признан лучшим игроком «Зенита» в мае

Sports.ruвчера в 11:32

Дриусси - лучший футболист «Зенита» в мае

Sport.ruвчера в 12:14
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Футбол

Выбежавшая на поле в финале ЛЧ полуголая девушка объяснилась

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Обновлено вчера в 09:53
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Российский футболист, защитник, капитан клуба «Зенит». Заслуженный мастер спорта России. Пятикратный чемпион России в составе «Зенита», четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка России, Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА.
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