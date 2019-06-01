Футбол
Себастьян Дриусси признан лучшим игроком «Зенита» в маеPiter.tv вчера в 09:59
В субботу, 1 июня, пресс-служба "Зенита" подвела итоги голосования за звание лучшего игрока месяца. Им стал аргентинец Себастян Дриусси. Второе место в рейтинге по итогая мая занял защитник Александр Анюков, а третью строчку занял Ярослав Ракицкий.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 02:38, Ашберн
Футбол
Выбежавшая на поле в финале ЛЧ полуголая девушка объяснилась
Обновлено вчера в 23:09
Происшествия
Миссия ООН считает неоправданным применение силы косовской полицией
"Доказательства полностью указывают на чрезмерное и неоправданное применение силы спецназом, который производил задержания", - цитирует ТАСС сообщение миссии.
Обновлено в 02:14
Политика
США подтвердили приглашение Зеленского в Вашингтон
Белый дом подтвердил, что президент США Дональд Трамп пригласил президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, передает ТАСС.
Обновлено в 01:31
Происшествия
Под Киевом задержали выстреливших в пятилетнего ребенка полицейских
В Переяслав-Хмельницком Киевской области задержаны двое подозреваемых в тяжелом ранении пятилетнего мальчика, сообщил глава Нацполиции Сергей Князев.
Обновлено в 02:22
Единоборства
Джошуа проиграл Руису и лишился чемпионских титулов
Британец Энтони Джошуа не смог защитить титулы чемпиона мира в супертяжелом весе, проиграв американскому боксеру Энди Руису.
Обновлено в 02:29
Происшествия
Пир заключенных в колонии под Орлом проверит прокуратура
Прокуратура Орловской области проверит видео, на котором заключенные колонии №2 в Ливнах "пируют" на Пасху, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 14:06
Наука
Hyundai представила двухэтажный электробус
Компания Hyundai представила свой первый электрический двухэтажный автобус.
Обновлено 31 мая в 07:30
Происшествия
Власти сообщили о последствиях взрывов на заводе в Дзержинске
В результате взрывов на оборонном предприятии в Дзержинске пострадали около 70 детских садов и 31 школа.
Обновлено вчера в 18:57
Общество
Зеленский в День защиты детей впервые показал фото сына
В День защиты детей, 1 июня, украинский президент Владимир Зеленский впервые показал фото своего младшего ребенка – сына Кирилла.
Обновлено вчера в 05:31
Происшествия
В Адыгее пассажирский поезд врезался в грузовик
В Адыгее пассажирский поезд столкнулся с грузовым КамАЗом. Об этом сообщили "РГ" в МЧС республики.
Обновлено вчера в 09:53
Спорт
Times сообщила об угрозе отстранения России от Олимпиады-2020
Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 года из-за допингового скандала с участием прыгуна в высоту Данилы Лысенко.
Обновлено вчера в 23:36
Здоровье
Названы три причины появления рака кожи, не связанные с загаром
Как рассказали специалисты американской организации Skin Cancer Foundation, чтобы максимально обезопасить себя от рака кожи недостаточно избегать солнечных ожогов и ограничивать время пребывания под солнцем.
Обновлено в 00:46
Футбол
Дзюба встретился с юным болельщиком в День защиты детей
Сборная России в Twitter обнародовала поздравление ко Дню защиты детей, опубликовав видео встречи Артема Дзюбы с юным болельщиком.
Обновлено вчера в 12:48
Шоу-бизнес
Стоцкая ответила на вопрос об отношениях с Киркоровым
Певица Анастасия Стоцкая стала гостьей нового выпуска программы «Секрет на миллион» и рассказала об отношениях с Филиппом Киркоровым и своем сыне, который оказался очень похож на певца.
Обновлено 30 мая в 07:05
Политика
В США назвали реально влияющую на американские выборы страну
Довольно мало стран, которые по-настоящему влияют на американские выборы, и России нет в их числе, зато Мексика в этом списке определенно там есть, пишет Fox News.
Обновлено в 01:23
Происшествия
Неймара обвинили в изнасиловании
Бразильского футболиста, нападающего французского клуба «Пари Сен-Жермен» Неймара обвинили в изнасиловании.
Обновлено вчера в 23:05
Происшествия
Движение на Кутузовском проспекте перекрыто из-за аварии
Движение на Кутузовском проспекте в сторону центра перекрыто из-за аварии, передает телеканал Москва 24.
Обновлено в 02:13
Политика
Трамп распорядился приспустить флаги в память о погибших в Вирджинии
Американский лидер Дональд Трамп распорядился до заката 4 июня приспустить флаги над всеми государственными учреждениями США, находящимися в стране и за рубежом, в связи с гибелью 12 человек в результате стрельбы в курортном городе Вирджиния-Бич.
Обновлено вчера в 16:26
Шоу-бизнес
Вдова Децла показала лицо и вызвала недовольство фанатов
Вдова рэпера Кирилла Толмацкого (Децла) Юлия Киселева вернулась в соцсети.
Обновлено вчера в 14:44
Наука
Удивительная находка в Антарктиде спасет весь мир от наводнения
В недавно опубликованной работе исследователи сообщают, что геологическая граница между Восточной и Западной Антарктидой создала под континентом барьер, который защищает ледяной шельф Росса от более теплых вод и дальнейшего таяния.
Обновлено вчера в 07:19
Армия и оружие
ПВО Сирии сбила ракеты к югу от Дамаска
Обновлено вчера в 20:57
Энергетика
Бензин подорожал в Омске второй раз за неделю
Сегодня, 1 июня, в городе произошло новое повышение цен на бензин. В сети АЗС "Газпромнефть" топливо подорожало на 25 копеек.
Обновлено вчера в 06:57
Авто
В Екатеринбурге прошло первое ретро-ралли на детских автомобилях
Сегодня в Екатеринбурге состоялось первое ретро-ралли на детских автомобильчиках советского производства.
Обновлено вчера в 11:06
Общество
В Москве на вокзале обнаружили бомжующую шведскую писательницу
В Москве у Киевского вокзала под деревом живет гражданка Швеции Мия Йохансон. Об этом 1 июня сообщил телеканал «360».
Обновлено 31 мая в 23:02
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о вспышке лихорадки Денге в Таиланде
Роспотребнадзор предупреждает о вспышке лихорадки Денге в Таиланде, где с начала года от заболевания умерли 90 человек, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 00:38
Политика
Трамп призвал Лондон не выплачивать Брюсселю отступных за Brexit
Президент США Дональд Трамп призвал власти Великобритании не выплачивать Брюсселю отступных в размере 39 млрд фунтов (порядка $50 млрд) за неисполнение обязательств перед ЕС в связи с выходом из сообщества.
Обновлено вчера в 18:11
Общество
Хакеры атаковали информационные системы ЕГЭ
Два дня подряд на информационные системы единого государственного экзамена (ЕГЭ) продолжаются DDoS-атаки, сообщает Рособрнадзор.
Обновлено вчера в 12:04
Происшествия
Роспотребнадзор раскрыл схему обмана покупателей в автосалонах
Свердловское управление Роспотребнадзора рассказало о новых схемах обмана клиентов в автосалонах.
Обновлено вчера в 03:53
Общество
Украина планирует закрыть детские дома и отдать сирот в семьи
Исполняющая обязанности главы Минздрава Украины Ульяна Супрун написала в субботу в Facebook о планах украинских властей отдать всех сирот в для воспитания в семьи.
Обновлено вчера в 12:50
Политика
В Украине сменили правила написания русских фамилий
В Украине изменят правила написания некоторых российских фамилий.
Обновлено 31 мая в 23:17