Футбол

Себастьян Дриусси признан лучшим игроком «Зенита» в маеPiter.tv 09:59

В субботу, 1 июня, пресс-служба "Зенита" подвела итоги голосования за звание лучшего игрока месяца. Им стал аргентинец Себастян Дриусси. Второе место в рейтинге по итогая мая занял защитник Александр Анюков, а третью строчку занял Ярослав Ракицкий.
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Болельщики «Зенита» выбрали лучшего игрока команды в мае

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Дриусси признан лучшим игроком «Зенита» в мае

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Дриусси - лучший футболист «Зенита» в мае

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Дриусси признан лучшим игроком «Зенита» в мае

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Дриусси признан лучшим игроком «Зенита» в мае

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Дриусси признан лучшим игроком «Зенита» в мае

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Дриусси признан лучшим игроком «Зенита» в мае

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