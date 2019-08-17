Футбол
Себастьян Дриусси и Малком не сыграют против «Спартака»Еженедельник Футбол 07:34
Оба футболиста получили повреждения в матче 5-го тура РПЛ против «Динамо». Встреча, прошедшая в Москве, закончилась победой зенитовцев со счетом 2:0. Дриусси из-за травмы, полученной в первом тайме, не смог продолжить матч. После перерыва его заменил Малком.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 11:08, Ашберн
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Обновлено в 05:08
Происшествия
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Футбол
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Обновлено в 10:05
Происшествия
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Обновлено вчера в 08:41
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Обновлено в 01:16
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Авто
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Стала известна стоимость нового пикапа Ram 1500 с дизельной силовой установкой.
Обновлено в 06:02
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Обновлено вчера в 20:44