Оба футболиста получили повреждения в матче 5-го тура РПЛ против «Динамо». Встреча, прошедшая в Москве, закончилась победой зенитовцев со счетом 2:0. Дриусси из-за травмы, полученной в первом тайме, не смог продолжить матч. После перерыва его заменил Малком.

Себастьян Дриусси и Малком не сыграют против «Спартака»

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