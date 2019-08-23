Футбол
Себастьян Дриусси: «Уверен, что был бы отличным партнером для Месси»Спорт-Экспресс 13:57
В нынешнем сезоне Дриусси принял участие в 6 матчах за «Зенит». На его счету 1 результативная передача.
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Происшествия
Участники перестрелки в Краснодаре задержаны
Обновлено в 02:34
Политика
Британская The Guardian признала российский статус Крыма
Мировые издания, поисковые сервисы, различные интернет-ресурсы периодически обозначают Крым российской территорией, независимо от официальной позиции правительств их стран.
Обновлено в 06:31
Авто
В Москве открылся первый шоурум президентского седана Aurus Senat
В Москве открылся первый дилерский центр автомобилей Aurus в «Москва-Сити».
Обновлено в 07:22
Культура
Михалков рассказал о своём восстановлении после семи операций
Режиссёр Никита Михалков в беседе с URA.RU рассказал о своём восстановлении после семи операций.
Обновлено в 14:14
Музыка
Шнуров стал самым богатым певцом в России по версии Forbes
Обновлено в 07:51
Происшествия
В Турции задержали виновных в инциденте с российской девочкой
Сотрудников отеля, причастных к инциденту в бассейне, в котором пострадала 12-летняя россиянка, задержали.
Обновлено в 15:31
Происшествия
Заблудившаяся в лесу пятилетняя Зарина рассказала, как смогла выжить
Обновлено вчера в 14:59
Политика
Премьер Белоруссии рассказал об интеграции с Россией
9 августа о ходе интеграции двух государств рассказал глава Минэкономразвития России Максим Орешкин.
Обновлено в 07:29
Политика
Экс-советник Трампа рассказал о психических проблемах президента
Экс-советник президента США Дональда Трампа Энтони Скарамуччи утверждает, что у Трампа психические проблемы, которые не позволят ему переизбраться на второй срок.
Обновлено в 14:37
Гаджеты
Android Q получила официальное название
Компания сообщила в официальном блоге, что новая мобильная операционная система получит имя Android 10.
Обновлено вчера в 16:21
Экономика
Минтруд увеличил прожиточный минимум на второй квартал
Минтруд повысил величину прожиточного минимума за второй квартал. В целом по России он составляет 11 тысяч 185 рублей.
Обновлено в 09:28
Происшествия
В Дагестане семья с двумя детьми погибла под камнепадом
Обновлено в 14:11
Экономика
США оштрафовали Deutsche Bank на $16,2 млн
Deutsche Bank согласился выплатить $16,2 млн для урегулирования обвинений в нарушении американского закона о коррупции, сообщили в федеральной Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Обновлено в 03:19
Происшествия
Следователи начали проверку после ДТП с автобусом в Ижевске
В Удмуртии начали доследственную проверку по факту ДТП с автобусом на улице Новоажимова в Ижевске.
Обновлено в 14:07
Здоровье
В Нижнем Тагиле уволились все хирурги
В Нижнем Тагиле Свердловской области сложилась чрезвычайная ситуация - из двух хирургических отделений ЦГБ №1 уволились все хирурги.
Обновлено в 11:30
Общество
Исследователи засняли повреждения «Титаника»
В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено вчера в 11:18
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке мозга у актрисы
У актрисы Анастасии Заворотнюк нет проблем со здоровьем, заявил РЕН-ТВ концертный директор артистки Стас Христов.
Обновлено в 06:56
Авто
Составили рейтинг самых женских марок автомобилей в РФ
Портал «Автостат» проанализировал данные нескольких опросов автовладельцев, на основании результатов которых был составлен данный ТОП автомобильных марок с самой большой долей владельцев-женщин.
Обновлено в 09:00
Происшествия
Титулованный бодибилдер умер в Москве на свой день рождения
Вице-президент Федерации Московской области по бодибилдингу Дмитрий Жигулин умер в свой день рождения – ему исполнилось 47 лет.
Обновлено в 09:38
Футбол
Сутормин объяснил, как перешел в «Зенит» за 50 тысяч рублей
20 августа появилась информация, что в обоих случаях клуб-продавец получил от покупателя 50 тысяч рублей, а не сумму, приблизительно равную рыночной стоимости Сутормина.
Обновлено в 12:01
Финансы
Рубль «надеется» на симпозиум в США
Сегодня главным событием будет выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, от которого ждут решений по дальнейшим действиям относительно кредитно-денежной политики США, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ЦАФТ (Центр аналитики и финансовых технологий) Дмитрий Будаев.
Обновлено в 08:41
Гаджеты
Раскрыт уровень производительности нового Xiaomi Redmi Note 8 Pro
Глава Redmi Лю Вейбинг официально заявил, что следующий смартфон компании, Redmi Note 8 Pro, будет работать на базе недавно анонсированного процессора Helio G90T, в первую очередь созданного для мобильного гейминга.
Обновлено в 03:09
Политика
Трамп и премьер Дании обсудили дальнейшее развитие сотрудничества
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в четверг провела "конструктивный телефонный разговор" с президентом США Дональдом Трампом.
Обновлено в 11:44
Политика
Лукашенко рассказал, что Зеленский попросил помощи у Белоруссии
Президент Украины Владимир Зеленский просил у Белоруссии "какой-то поддержки", заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
Обновлено в 12:11
Космос
Исследователи получили новые снимки с поверхности астероида Рюгу
Вдобавок, аппарат произвёл забор грунта с поверхности астероида. Теперь межпланетный зонд Hayabusa-2 доставит полученные образцы на Землю.
Обновлено в 11:45
Кино
Юэн МакГрегор и Вэл Килмер попадут в «Торт на день рождения»
Юэн МакГрегор, Вэл Килмер и Шайло Фернандес снимутся в криминальной драме под названием "Торт на день рождения" ("The Birthday Cake").
Обновлено в 08:55
Происшествия
Главу окружной налоговой инспекции Москвы арестовали по делу о взятке
Пресненский суд Москвы арестовал главу налоговой инспекции по Южному административному округу Марию Андреянову, обвиняемую в получении взятки в особо крупном размере.
Обновлено в 12:24
Здоровье
Роспотребнадзор занялся истреблением опасных комаров на Кубани
С целью профилактики лихорадки Зика и других инфекций, переносимых комарами, на Черноморском побережье Краснодарского края региональное управление Роспотребнадзора начало уничтожать опасных насекомых.
Обновлено в 09:36