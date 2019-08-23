Футбол

Себастьян Дриусси: «Уверен, что был бы отличным партнером для Месси»Спорт-Экспресс 13:57

В нынешнем сезоне Дриусси принял участие в 6 матчах за «Зенит». На его счету 1 результативная передача.
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Дриусси: «Мне хорошо в России, моей семье здесь тоже комфортно»

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Дриусси: «В России мне спокойно и очень хорошо»

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Себастьян Дриусси: «Я бы стал отличным партнером для Месси»

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Себастьян Дриусси: «Я бы стал отличным партнером для Месси»

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Дриусси: удивлён неполучением вызова в сборную. Был бы отличным партнёром Месси

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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 15:45, Ашберн
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Экс-советник Трампа рассказал о психических проблемах президента

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Компания сообщила в официальном блоге, что новая мобильная операционная система получит имя Android 10.
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Deutsche Bank согласился выплатить $16,2 млн для урегулирования обвинений в нарушении американского закона о коррупции, сообщили в федеральной Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).
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Следователи начали проверку после ДТП с автобусом в Ижевске

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В Нижнем Тагиле Свердловской области сложилась чрезвычайная ситуация - из двух хирургических отделений ЦГБ №1 уволились все хирурги.
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Исследователи засняли повреждения «Титаника»

В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
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Титулованный бодибилдер умер в Москве на свой день рождения

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Сутормин объяснил, как перешел в «Зенит» за 50 тысяч рублей

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Глава Redmi Лю Вейбинг официально заявил, что следующий смартфон компании, Redmi Note 8 Pro, будет работать на базе недавно анонсированного процессора Helio G90T, в первую очередь созданного для мобильного гейминга.
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Трамп и премьер Дании обсудили дальнейшее развитие сотрудничества

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в четверг провела "конструктивный телефонный разговор" с президентом США Дональдом Трампом.
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Лукашенко рассказал, что Зеленский попросил помощи у Белоруссии

Президент Украины Владимир Зеленский просил у Белоруссии "какой-то поддержки", заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
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Исследователи получили новые снимки с поверхности астероида Рюгу

Вдобавок, аппарат произвёл забор грунта с поверхности астероида. Теперь межпланетный зонд Hayabusa-2 доставит полученные образцы на Землю.
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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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