Футбол

Себастьян Дриусси: «Уверен, что был бы отличным партнером для Месси»Спорт-Экспресс 13:57

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В нынешнем сезоне Дриусси принял участие в 6 матчах за «Зенит». На его счету 1 результативная передача.
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