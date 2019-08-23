Футбол
Себастьян Дриусси: «Уверен, что был бы отличным партнером для Месси»Спорт-Экспресс 13:57
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Футбол
«Оренбург» арендует у «Динамо» Липового
Обновлено в 10:52
Кино
Анонсирована экранизация «Метро 2033»
Компании «ТВ-3», «ТНТ Premier» и Central Partnership анонсировали экранизацию по «Метро 2033».
Обновлено в 08:32
Кино
Михалков предложил снять фильм о посадке самолета А321 в Подмосковье
История с экстренной посадкой самолета А321 в Подмосковье и мужество экипажа может стать основой для "шикарного фильма".
Обновлено в 11:32
Политика
Экс-советник Трампа рассказал о психических проблемах президента США
Бывший советник президента США Дональда Трампа Энтони Скарамуччи заявил, что у американского лидера есть психические проблемы.
Обновлено в 14:56
Политика
США отозвали предложение Турции о продаже ЗРК Patriot
Обновлено в 00:23
Общество
Умер один из богатейших людей мира Дэвид Кох
Один из богатейших людей мира, миллиардер Дэвид Кох умер на 80-м году жизни в США. Forbes оценивает его состояние в 42,4 миллиарда долларов.
Обновлено в 09:19
Происшествия
Заблудившаяся в лесу пятилетняя Зарина рассказала, как смогла выжить
Обновлено вчера в 14:59
Кино
Кит Харингтон может появиться в одном из фильмов студии Marvel
Обновлено в 18:17
Общество
Подмосковье расширило губернаторскую стипендию для сирот
С начала года в Московской области собственное жилье получили уже 287 детей-сирот на сумму свыше 656 миллионов рублей.
Обновлено в 12:14
Происшествия
Разъяренная толпа до смерти забила вора в Екатеринбурге
В Екатеринбурге толпа устроила самосуд над вором.
Обновлено в 16:16
Экономика
Дольщики 16 проблемных ЖК в Краснодаре получили ключи от своих квартир
Строительство 16 проблемных домов завершено в Краснодаре, ключи от квартир с начала 2019 года получили более 3,5 тыс. человек.
Обновлено в 15:45
Общество
Роструд напомнил россиянам о длинных выходных в ноябре
В начале ноября в связи с празднованием Дня народного единства россиян ожидают длинные выходные.
Обновлено в 10:59
Гаджеты
Google изменила дизайн логотипа в новой ОС Android
Вместе с изменением системы названий ОС был представлен и новый логотип Android, в котором изменили шрифт и зеленый цвет заменили на черный цвет.
Обновлено вчера в 15:13
Футбол
Арбитр Матеу Лаос: «Неправда, что рефери благосклонны к „Реалу“ и „Барселоне“»
Испанский арбитр Матеу Лаос рассказал о своих впечатлениях от работы на матчах «Реала» и «Барселоны».
Обновлено в 17:43
Космос
Конструктор «Федора» рассказал о целях миссии робота на МКС
Робот "Федор" во время своей миссии на МКС будет прежде всего отрабатывать взаимодействие с человеком, что необходимо для дальнейших разработок модели, которая будет работать за пределами станции в открытом космосе, заявил РИА Новости главный конструктор НПО "Андроидная техника" Алексей Богданов.
Обновлено в 02:27
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Ижевске выросло до 20
Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Ижевске увеличилось до 20 человек - ранее говорилось о 15 пассажирах.
Обновлено в 13:02
Политика
Москалькова встретилась с Вышинским в СИЗО
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Николаевна Москалькова встретилась с главным редактором "РИА Новости Украина" Кириллом Вышинским в Лукьяновском СИЗО на Украине.
Обновлено в 16:06
Происшествия
В Турции задержаны виновные в ЧП с россиянкой сотрудники отеля
«Сотрудники отеля, вина которых в произошедшем случае установлена, были задержаны и в настоящее время отпущены под подписку о невыезде», — цитирует ее слова «РИА Новости».
Обновлено в 17:10
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон показали пример Гарри и Меган
Герцог и герцогиня Кембриджские решили показать британцам пример скромности и вместе с детьми отправились в Шотландию рейсом эконом-класса, передаёт teleprogramma.pro.
Обновлено в 03:15
Политика
Британский телеканал снимет документальный фильм о Путине
Обновлено вчера в 02:41
Политика
Кремль анонсировал «важное заявление» Путина
В скором времени президент России Владимир Путин сделает «важное заявление».
Обновлено в 05:54
Политика
Трамп повысил пошлины на товары из Китая
Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу о решении повысить пошлины, которые американские власти планируют ввести осенью на товары из Китая, в рамках ответных мер на увеличение Пекином ввозных пошлин на американские автомобили и запчасти.
Обновлено в 18:26
Политика
Лукашенко: Зеленский попросил у Белоруссии поддержки
Президент Украины Владимир Зеленский попросил у Белоруссии поддержки, сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с премьер-министром страны Сергеем Румасом.
Обновлено в 10:13
Армия и оружие
Армия Сирии заняла город Хан-Шейхун
Правительственная армия Сирии заняла город Хан-Шейхун в провинции Идлиб, сообщает 22 августа РИА Новости со ссылкой на сирийский полевой источник.
Обновлено вчера в 05:36
Здоровье
В США зафиксировали первый случай смерти от курения вейпа
Обновлено в 17:45
Авто
Электрохэтч Chevrolet Bolt увеличил запас хода до 417 км
Обновлено в 04:51
Политика
В Совфеде прокомментировали новые санкции США против России
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал уведомление Госдепартамента США о вступлении в силу второго пакета санкций против России по "делу Скрипалей" с 26 августа, сообщает RT.
Обновлено в 13:29
Армия и оружие
Китайские Су-35 российского производства навели ужас на США
США признали российские Су-35С на службе ВВС Китая одной из главных проблем Пентагона в Азиатско-Тихоокеанском регионе и вообще.
Обновлено в 10:19
Игры
Ритуалы по инструкции: Exorcise the Demons выйдет в сентябре
Все прочие снабжены книгой ритуалов и должны выдавать ему инструкции.
Обновлено в 15:35