Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси заявил, что его все устраивает в команде.

Себастьян Дриусси: «Уверен, что был бы отличным партнером для Месси»

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