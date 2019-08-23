Футбол
Себастьян Дриусси: «Уверен, что был бы отличным партнером для Месси»Спорт-Экспресс 13:57
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 17:16, Ашберн
Финансы
Глава ЦБ Англии предложил заменить доллар новой резервной валютой
Карни заявил, что доминирование доллара в мировой финансовой системе увеличило риск ловушки ликвидности сверхнизких процентных ставок.
Обновлено в 16:20
Происшествия
В ХМАО частично обрушилась пятиэтажка
В Мегионе (Ханты-Мансийский автономный округ) произошло частичное обрушение пятиэтажного дома, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Обновлено в 15:28
Здоровье
В Нижнем Тагиле уволились все хирурги
В Нижнем Тагиле Свердловской области сложилась чрезвычайная ситуация - из двух хирургических отделений ЦГБ №1 уволились все хирурги.
Обновлено в 11:30
Шоу-бизнес
Суд отказался разводить Лену Катину с отцом ее ребенка
Примечательно, что сама Лена Катина добивалась, чтобы процесс проходил за закрытыми дверьми, но журналистам все же удалось проникнуть в здание суда.
Обновлено в 08:09
Политика
Путин заявил об обоснованности претензий к США по ДРСМД
Президент Владимир Путин считает, что претензии к США, которые ранее предъявила Россия по поводу нарушения условий Договора о ликвидации ракет средней и меньше дальности (ДРСМД), обоснованы.
Обновлено в 06:04
Политика
Медведев назвал условия перехода на четырёхдневную рабочую неделю
Переход на четырёхдневную рабочую неделю в России возможен, но «не сию секунду», заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 12:41
Политика
МИД заявил Чехии протест из-за осквернения памятника Коневу в Праге
Временного поверенного в делах Чехии вызвали в МИД России, где ему заявили протест в связи с осквернением памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
Обновлено в 12:12
Авто
Составили рейтинг самых женских марок автомобилей в РФ
Chery и Daewoo, занявшие первое и второе места в рейтинге соответственно, стали самыми «женскими» марками автомобилей в РФ.
Обновлено в 09:05
Авто
ГАЗ выпустил необычную 22-местную ГАЗель Next
В начале текущего года в базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства на 22-местную ГАЗель Next A65R52, которую представили еще 2 года назад.
Обновлено в 13:05
Гаджеты
В России зафиксировано резкое снижение популярности планшетов
Речь идет пока только о планшетах с диагональю дисплея до 8 дюймов. Их было продано за первое полугодие порядка одного миллиона штук.
Обновлено в 01:35
Фигурное катание
Валиева победила на первом этапе юниорского Гран-при в Куршевеле
Российская фигуристка Камила Валиева стала победительницей первого этапа юниорской серии Гран-при, который проходит во французском Куршевеле.
Обновлено в 17:04
Армия и оружие
ВМФ России в 2020 году получит сразу шесть подлодок
Военно-морской флот (ВМФ) России в 2020 году, впервые за 28 лет, получит от предприятий судостроительной отрасли сразу шесть подводных лодок, в том числе четыре атомные.
Обновлено вчера в 21:21
Футбол
Сутормин: о сумме перехода договорились клубы и мои агенты
Футболист петербургского "Зенита" Алексей Сутормин в интервью РИА Новости заявил, что деталями его переходов из "Оренбурга" в казанский "Рубин" и из "Рубина" в "Зенит" занимались клубы и его представители, о фиксированной сумме в 50 тысяч рублей договорились именно они.
Обновлено в 11:39
Общество
Умер один из богатейших людей мира Дэвид Кох
Один из богатейших людей мира, миллиардер Дэвид Кох умер на 80-м году жизни в США. Forbes оценивает его состояние в 42,4 миллиарда долларов.
Обновлено в 09:19
Политика
СМИ узнали о повышении Авакова до вице-премьера Украины
По информации издания, Арсен Аваков получит должность вице-премьера и будет курировать силовой блок.
Обновлено в 16:02
Политика
Борис Джонсон поприветствовал украинцев бандеровским лозунгом
Британский премьер-министр Борис Джонсон обратился к украинцам на их родном языке, а в конце поприветствовал их лозунгом бандеровцев.
Обновлено в 13:56
Шоу-бизнес
Петр Чернышев собирается на время оставить супругу одну
Турецкие гастроли Чернышева подтвердила и продюсер шоу Татьяна Навка.
Обновлено в 15:21
Здоровье
В США зарегистрирована первая смерть от электронных сигарет
Обновлено в 16:40
Общество
В Петербурге определили 99 победителей кадрового конкурса
Победители конкурса "Мой город - мои возможности" определились в Петербурге, ими стали 99 человек. Об этом сообщается на сайте конкурса.
Обновлено в 16:57
Происшествия
На Ставрополье врачи сбежали из операционной из-за смерти роженицы
Трагедия произошла в селе Курсавка Ставропольского края. Там во время операции кесарева сечения умерла роженица.
Обновлено в 12:39
Футбол
«Рома» интересуется нападающим сборной Украины
23-летний форвард за последний год стал основным нападающим сборной Украины, сыграв в восьми встречах и забив два гола.
Обновлено в 14:41
Футбол
«Астон Вилла» оказалась сильнее «Эвертона» в матче АПЛ
«Астон Вилла» обыграла «Эвертон» в матче 3-го тура сезона-2019/20 чемпионата Англии.
Обновлено в 16:55
Общество
В Финляндии создали духи из человеческого пота
Отмечается, что одним из составляющих парфюма, помимо традиционных ингредиентов, стал пот всех сотрудников компании.
Обновлено в 16:58
Кино
Экранизация «Метро 2033» Дмитрия Глуховского выйдет в 2022 году
Во время онлайн-трансляции телеканала ТВ-3 во «ВКонтакте» Дмитрий Глуховский сообщил о готовящей экранизации его романа «Метро 2033», которая увидит свет 1 января 2022 года.
Обновлено в 07:09
Общество
Росстат раскрыл регионы с самыми богатыми чиновниками
В абсолютном выражении муниципальные чиновники в ЯНАО зарабатывают в семь раз больше, чем в Псковской области, — более 133 тыс. против 18 тыс. руб. Всего в России, по данным Росстата на конец 2018 года, в органах местного самоуправления и в муниципальных избиркомах работали 469 тыс. человек — на 3 тыс. меньше, чем годом ранее.
Обновлено в 02:16
Политика
Зеленский заявил о жесткой позиции Киева по поводу возвращения Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев занимает жесткую позицию о необходимости возвращения Крыма.
Обновлено в 04:31
Политика
Макрон заявил, что «капитализм деградировал и сошел с ума»
Президент Франции Эмманюэль Макрон считает необходимым, чтобы после саммита Группы семи, который пройдет 24-26 августа в Биаррице, было начато на различных уровнях рассмотрение вопроса о реформе мировой системы отношений.
Обновлено в 14:41
Происшествия
Заблудившаяся в лесу пятилетняя Зарина рассказала, как смогла выжить
Обновлено вчера в 14:59