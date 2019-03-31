Футбол

Себастьян Дриусси: «Сделали важный шаг на пути к чемпионству»Матч ТВ 10:00

Зенит — Оренбург
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион Санкт-Петербург
33′
Алексей Сутормин
Юрий Жирков
40′
Сердар Азмун
48′
66′
Джордже Деспотович
Артем Галаджан
Эмильяно Ариэль Ригони
Роберт Мак
74′
74′
Алексей Сутормин
Андреа Чуканов
75′
Андрей Малых
Ярослав Ракицкий
77′
Ярослав Ракицкий
81′
84′
Сергей Бреев
Андрей Козлов
Себастьян Дриусси
Кристиан Нобоа
87′
Сердар Азмун
88′
Артем Дзюба
Антон Заболотный
89′
Сделали важный шаг на пути к чемпионству, а это — именно то, к чему мы стремимся.
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Себастьян Дриусси: «Сделали важный шаг на пути к чемпионству»

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